На российский рынок готовится выйти Tank 400 с новой техникой, цена известна

Компания Great Wall Motor официально анонсировала рамный внедорожник Tank 400 для российского рынка осенью 2024 года. Напомним, в родном Китае он дебютировал в 2023-м. В России же продажи стартовали в феврале 2025-го, а прошлым летом новинку в деле испытал корреспондент Kolesa.ru. Теперь в местном офисе GWM рассказали о том, что к скорому выходу на рынок РФ готовится новый вариант Tank 400, получивший альтернативную технику.
Так, новый Tank 400 в исполнении Техно Премиум оснащается подзаряжаемой гибридной установкой Hi4-T. В её состав входит 2,0-литровый турбомотор (максимальная мощность – 231 л.с., крутящий момент – 380 Нм), работающий в тандеме с электродвигателем (163 л.с. и 400 Нм), интегрированным в девятиступенчатую автоматическую коробку передач. Совокупная отдача системы равна 394 л.с., максимальный крутящий момент – 750 Нм. Расход топлива в смешанном цикле – 8,4 литра на 100 км. На разгон с места до «сотни» ему требуется 6,8 секунды.
В состав установки входит также установленная под полом багажника литий-ионная тяговая батарея ёмкостью 37,1 кВт*ч. Аккумулятор можно подзарядить в движении от ДВС или используя рекуперацию энергии при торможении, также он поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 53 кВт, медленную переменным током – мощностью до 6,6 кВт. К новой версии внедорожника можно подключать внешнее оборудование мощностью до 3,3 кВт. Дальнобойность при движении только на электротяге составляет 110 км.
Автомобиль снабдили механическими блокировками дифференциалов, интеллектуальной системой полного привода, понижающей передачей и различными режимами ездовой электроники. Клиренс у гибридного Tank 400 равен 224 мм, угол въезда – 33°, угол съезда – 31°, а максимальная глубина преодолеваемого брода – 800 мм.
У Tank 400 в версии Техно Премиум имеются выдвижные боковые подножки с электроприводом, комплекс камер кругового обзора с функцией «прозрачный капот», а также набор водительских ассистентов, система активного шумоподавления и двухслойные стёкла. Ещё модели положены трёхзонный климат-контроль, панорамная крыша, солнцезащитные шторки на задних окнах и отделка салона кожей. Объём багажника равен 566 литрам, а при сложенных задних сидениях грузовое пространство можно увеличить до 1803 литров.
Внедорожник снабдили информационно-развлекательной системой с голосовым помощником, тачскрином диагональю 16,2 дюйма, интегрированными онлайн-сервисами Яндекс Авто и возможностью обновления программного обеспечения по воздуху. Зимний пакет включает в себя подогрев всех сидений, руля, обогрев лобового и заднего стёкол, наружных зеркал и форсунок стеклоомывателя, плюс предусмотрены омыватель камеры заднего вида, электронный ограничитель скорости и увеличенный до 4,5 литра бачок стеклоомывателя.
По плану GWM, продажи гибридной версии Tank 400 начнутся в первой половине августа 2026 года. Рекомендованная розничная цена новой версии внедорожника равна 6 999 000 рублей. Для сравнения, стоимость актуального чисто бензинового «четырёхсотого» на сегодняшний день равна 6 299 000 рублей.
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