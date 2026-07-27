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На российский рынок готовится выйти Tank 400 с новой техникой, цена известна

27.07.2026 367 0 0
На российский рынок готовится выйти Tank 400 с новой техникой, цена известна

Рекомендованная розничная цена новой версии китайского внедорожника, предназначенного для авторынка РФ, равна 6 999 000 рублей.

Компания Great Wall Motor официально анонсировала рамный внедорожник Tank 400 для российского рынка осенью 2024 года. Напомним, в родном Китае он дебютировал в 2023-м. В России же продажи стартовали в феврале 2025-го, а прошлым летом новинку в деле испытал корреспондент Kolesa.ru. Теперь в местном офисе GWM рассказали о том, что к скорому выходу на рынок РФ готовится новый вариант Tank 400, получивший альтернативную технику.

На фото: внедорожник Tank 400

Так, новый Tank 400 в исполнении Техно Премиум оснащается подзаряжаемой гибридной установкой Hi4-T. В её состав входит 2,0-литровый турбомотор (максимальная мощность – 231 л.с., крутящий момент – 380 Нм), работающий в тандеме с электродвигателем (163 л.с. и 400 Нм), интегрированным в девятиступенчатую автоматическую коробку передач. Совокупная отдача системы равна 394 л.с., максимальный крутящий момент – 750 Нм. Расход топлива в смешанном цикле – 8,4 литра на 100 км. На разгон с места до «сотни» ему требуется 6,8 секунды.

В состав установки входит также установленная под полом багажника литий-ионная тяговая батарея ёмкостью 37,1 кВт*ч. Аккумулятор можно подзарядить в движении от ДВС или используя рекуперацию энергии при торможении, также он поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 53 кВт, медленную переменным током – мощностью до 6,6 кВт. К новой версии внедорожника можно подключать внешнее оборудование мощностью до 3,3 кВт. Дальнобойность при движении только на электротяге составляет 110 км.

На фото: салон внедорожника Tank 400

Автомобиль снабдили механическими блокировками дифференциалов, интеллектуальной системой полного привода, понижающей передачей и различными режимами ездовой электроники. Клиренс у гибридного Tank 400 равен 224 мм, угол въезда – 33°, угол съезда – 31°, а максимальная глубина преодолеваемого брода – 800 мм.

У Tank 400 в версии Техно Премиум имеются выдвижные боковые подножки с электроприводом, комплекс камер кругового обзора с функцией «прозрачный капот», а также набор водительских ассистентов, система активного шумоподавления и двухслойные стёкла. Ещё модели положены трёхзонный климат-контроль, панорамная крыша, солнцезащитные шторки на задних окнах и отделка салона кожей. Объём багажника равен 566 литрам, а при сложенных задних сидениях грузовое пространство можно увеличить до 1803 литров.

Внедорожник снабдили информационно-развлекательной системой с голосовым помощником, тачскрином диагональю 16,2 дюйма, интегрированными онлайн-сервисами Яндекс Авто и возможностью обновления программного обеспечения по воздуху. Зимний пакет включает в себя подогрев всех сидений, руля, обогрев лобового и заднего стёкол, наружных зеркал и форсунок стеклоомывателя, плюс предусмотрены омыватель камеры заднего вида, электронный ограничитель скорости и увеличенный до 4,5 литра бачок стеклоомывателя.

По плану GWM, продажи гибридной версии Tank 400 начнутся в первой половине августа 2026 года. Рекомендованная розничная цена новой версии внедорожника равна 6 999 000 рублей. Для сравнения, стоимость актуального чисто бензинового «четырёхсотого» на сегодняшний день равна 6 299 000 рублей.

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