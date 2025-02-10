Внедорожник Tank 400: начались российские продажи

Новый для нашего рынка вездеход Tank доступен с безальтернативным турбомотором 2.0 и классическим автоматом. У модели две комплектации.

Прайс-лист рамного внедорожника Tank 400 в РФ опубликовали в конце января, тогда же был открыт прием предварительных заказов. А сегодня местное подразделение марки объявило о старте продаж – в дилерских центрах Tank уже начали передавать машины клиентам, оставившим заявку. Как несложно догадаться по названию, в гамме бренда новинка занимает нишу между моделями Tank 300 и Tank 500.

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Tank 400 имеет переднюю двухрычажную подвеску и неразрезной задний мост. Длина внедорожника равна 4985 мм (с учетом наружной запаски на багажной двери), ширина – 1960 мм, высота – 1905 мм, колесная база – 2850 мм. Паспортный дорожный просвет составляет 235 мм. Несмотря на внушительные размеры, модель бывает только с пятиместным салоном. Объем багажника – 566 литров, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличится до 1803 литров.

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В России внедорожник представлен исключительно с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 245 л.с. (380 Нм), классическим девятиступенчатым автоматом и полным приводом Torque-on-Demand. Между тем в Китае Tank 400 сейчас доступен только в виде подзаряжаемого гибрида с установкой Hi4-T на базе того же 2.0T.

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На российском рынке у модели на данный момент две комплектации – Adventure и Premium. Стандартное оснащение включает защиту мотора и коробки передач, блокировку заднего межколесного дифференциала, рейлинги на крыше, 18-дюймовые диски, фиксированные подножки, полный зимний пакет, вентиляцию передних сидений, трехзонный климат-контроль, виртуальную приборку диагональю 12,3 дюйма, мультимедийную систему с планшетом размером 16,2 дюйма, две площадки для беспроводной зарядки, камеры кругового обзора (есть и функция «прозрачный капот»), адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, помощи при повороте на бездорожье, помощи при спуске и трогании на подъеме, а также систему выбора режима движения (в том числе режим «Эксперт»).

Топ-версия Premium дополнительно имеет блокировку переднего межколесного дифференциала, кожу Nappa, проекционный дисплей, массажер водительского кресла, панорамный люк вместо обычного, систему активного шумоподавления и автопарковщик.

Цена Tank 400 Adventure без учета акций – 5 799 000 рублей, исполнение Premium стоит 6 199 000 рублей.