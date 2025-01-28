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  • Рамный внедорожник Tank 400 стартует в России: комплектации и цены

Рамный внедорожник Tank 400 стартует в России: комплектации и цены

28.01.2025 2041 3 0

На нашем рынке Tank 400 предложен с бензиновым турбомотором 2.0 и классическим автоматом. На данный момент к заказу доступны две комплектации.

О том, что в России будут продавать рамный внедорожник Tank 400, официально было объявлено осенью прошлого года, тогда же появились первые подробности о нашей версии. А сегодня местный офис принадлежащего концерну Great Wall бренда опубликовал прайс-лист новинки и открыл прием предзаказов: заявку можно оставить как в мобильном приложении GWM Store, так и в дилерском центре.

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В Китае серийный Tank 400 дебютировал в 2023 году. Модель имеет переднюю двухрычажную подвеску и задний неразрезной мост. Длина вездехода с учетом наружной запаски на багажной двери равна 4985 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1905 мм, колесная база – 2850 мм. Паспортный дорожный просвет предназначенного для России внедорожника – 235 мм. Угол въезда составляет 33 градуса, съезда – 31 градус. Максимальная глубина преодолеваемого брода – 800 мм. Внедорожник строго пятиместный. Объем багажника – 566 литров, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличится до 1803 литров.

На российском рынке модель доступна с бензиновой турбочетверкой 2.0 с непосредственным впрыском (245 л.с., 380 Нм), классическим девятиступенчатым автоматом и полным приводом (Torque-on-Demand). Мотор может «питаться» АИ-92. С места до «сотни» внедорожник разгоняется за 9,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Отметим, в КНР Tank 400 сегодня представлен исключительно в виде подзаряжаемого гибрида с фирменной установкой Hi4-T на базе того же 2.0T.

Сейчас к заказу доступны две богатые комплектации – Adventure и Premium. В списке стандартного оборудования значатся: 18-дюймовые диски, рейлинги на крыше, защита двигателя и коробки передач снизу, фиксированные подножки, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету, блокировка заднего межколесного дифференциала, виртуальная приборка на 12,3 дюйма, мультимедиа с тачскрином диагональю 16,2 дюйма, две площадки для беспроводной зарядки, трехзонный климат-контроль, подогрев руля и всех сидений (передние кресла еще и с вентиляцией), камеры кругового обзора (включая функцию «прозрачный капот»), адаптивный круиз-контроль, система старт-стоп, системы помощи при спуске и трогании на подъеме, помощи при повороте на бездорожье и выбора режима движения (включая режим «Эксперт), системы автоторможения и удержания в полосе.

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Топовый вариант Premium – это еще блокировка переднего межколесного дифференциала, панорамный люк вместо обычного, кожа Nappa, проекционный дисплей, массажер водительского кресла, премиальная аудиосистема, система активного шумоподавления и автопарковщик.

Рекомендованная цена Tank 400 Adventure – 5 799 000 рублей, версия Premium обойдется в 6 199 000 рублей. В дилерской сети машины появятся в феврале. Видимо, тогда же стартуют «живые» продажи.

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3 комментария
28.01.2025 17:17
Иннокентий Мамикон

Мама дорогая... вот это цена)

28.01.2025 19:40
saledirector

Это просто вы не можете привыкнуть к реальности, а не китайцы гнут. Не дешево, но с чем сравнить??? С равчиком или тигуаном? Вот и ответ. При этом будут скидки, рассрочки и подобное. Поэтому брать будут, факт

28.01.2025 18:48
Яшка

Китайцы пошли ва-банк.Гулять так гулять.

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