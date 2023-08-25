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Брутальный внедорожник Tank 400: новые подробности и предварительные цены

25.08.2023 168 1 0

В рамках открывшегося сегодня автосалона в Чэнду состоялся очередной публичный показ среднеразмерного рамного внедорожника Tank 400 и стартовал приём предварительных заказов. Пока новинка предложена только с plug-in гибридной силовой установкой Hi4-T.

В виде концепта Tank 400 был представлен ровно два года назад здесь же в Чэнду, его путь до потребителя по меркам китайского рынка сильно затянулся, но в ближайшие месяцы наконец должны начаться отгрузки. В рамках сегодняшней презентации были объявлены предварительные цены на версию с plug-in гибридной силовой установкой, позже появится более демократичная модификация с бензиновым турбомотором. Гибрид на стадии предзаказов стоит от 285 000 тысяч юаней (3,69 млн рублей в переводе по текущему курсу), что существенно меньше чем просят за технически родственный, но более статусный и более гламурный на вид Tank 500 — он стоит в Китае от 335 000 юаней (4,34 млн рублей). Более того, опыт нашего наблюдения за китайским рынком показывает, что реальные цены на новинки, как правило, оказываются ниже предварительных.

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Габаритная длина Tank 400 — 4985 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1900 мм, колёсная база — 2850 мм, дорожный просвет — 224 мм, угол въезда — 33 градуса, угол съезда — 30 градусов, глубина преодолеваемого брода — 800 мм. В основе Tank 400 лежит мощная стальная рама лестничного типа. Подвеска — пружинная, спереди — независимая на двойных поперечных рычагах, сзади — неразрезной мост со стабилизирующей тягой Панара. Штатная размерность шин — 265/65 R 18.

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Гибридная силовая установка Hi4-T у Tank 400 точно такая же, как у Tank 500, и она устроена более консервативно, чем у новейшего Haval Raptor: электромотор у Тэнка только один, он вживлён в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач и выдаёт максимальные 120 кВт (163 л.с.) и 400 Нм. АКП пристыкована к 2,0-литровому бензиновому турбомотору (245 л.с., 380 Нм). Максимальная совокупная отдача силовой установки — 300 кВт (408 л.с.) и 750 Нм. Ёмкость установленной над задним мостом батареи — 37,1 кВт·ч, её полного заряда хватит на 105 км пробега по циклу WLTP. Салон из-за этой батареи строго 5-местный.

Система полного привода у Tank 400 тоже вполне традиционная: мощность на передний мост отбирает управляемая электроникой многодисковая муфта, в раздаточной коробке есть понижающая передача, для межколёсных дифференциалов предусмотрены принудительные блокировки. Допустимая масса буксируемого прицепа — 2,5 т.

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Салон оформлен весьма изысканно, есть декор под дерево и атмосферная светодиодная подсветка. Щиток приборов полностью виртуальный, 12,3-дюймовый, он дополнен проектором оперативных показаний на лобовое стекло. Центральный мультимедийный экран имеет диагональ 16,2 дюйма. В салонное зеркало заднего вида тоже встроен экранчик для вывода изображения с камеры. На высоком центральном тоннеле есть два подстаканника и два лотка беспроводной зарядки для смартфонов. Объём багажника — 566 л, со сложенными задними сиденьями — 1830 л.

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«Четырёхсотый» — третья по счёту модель молодого бренда Tank, материнская компания Great Wall запустила его в 2021 году. Первые две модели — Tank 300 и Tank 500 — уже представлены на российском рынке, появление у нас Tank 400 — это вопрос времени, но вряд его стоит ждать раньше 2024 года.

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1 комментарий
25.08.2023 21:09
Валерий

Похож на броневик.

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