Брутальный внедорожник Tank 400: новые подробности и предварительные цены

В виде концепта Tank 400 был представлен ровно два года назад здесь же в Чэнду, его путь до потребителя по меркам китайского рынка сильно затянулся, но в ближайшие месяцы наконец должны начаться отгрузки. В рамках сегодняшней презентации были объявлены предварительные цены на версию с plug-in гибридной силовой установкой, позже появится более демократичная модификация с бензиновым турбомотором. Гибрид на стадии предзаказов стоит от 285 000 тысяч юаней (3,69 млн рублей в переводе по текущему курсу), что существенно меньше чем просят за технически родственный, но более статусный и более гламурный на вид Tank 500 — он стоит в Китае от 335 000 юаней (4,34 млн рублей). Более того, опыт нашего наблюдения за китайским рынком показывает, что реальные цены на новинки, как правило, оказываются ниже предварительных.
Габаритная длина Tank 400 — 4985 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1900 мм, колёсная база — 2850 мм, дорожный просвет — 224 мм, угол въезда — 33 градуса, угол съезда — 30 градусов, глубина преодолеваемого брода — 800 мм. В основе Tank 400 лежит мощная стальная рама лестничного типа. Подвеска — пружинная, спереди — независимая на двойных поперечных рычагах, сзади — неразрезной мост со стабилизирующей тягой Панара. Штатная размерность шин — 265/65 R 18.
Гибридная силовая установка Hi4-T у Tank 400 точно такая же, как у Tank 500, и она устроена более консервативно, чем у новейшего Haval Raptor: электромотор у Тэнка только один, он вживлён в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач и выдаёт максимальные 120 кВт (163 л.с.) и 400 Нм. АКП пристыкована к 2,0-литровому бензиновому турбомотору (245 л.с., 380 Нм). Максимальная совокупная отдача силовой установки — 300 кВт (408 л.с.) и 750 Нм. Ёмкость установленной над задним мостом батареи — 37,1 кВт·ч, её полного заряда хватит на 105 км пробега по циклу WLTP. Салон из-за этой батареи строго 5-местный.
Система полного привода у Tank 400 тоже вполне традиционная: мощность на передний мост отбирает управляемая электроникой многодисковая муфта, в раздаточной коробке есть понижающая передача, для межколёсных дифференциалов предусмотрены принудительные блокировки. Допустимая масса буксируемого прицепа — 2,5 т.
Салон оформлен весьма изысканно, есть декор под дерево и атмосферная светодиодная подсветка. Щиток приборов полностью виртуальный, 12,3-дюймовый, он дополнен проектором оперативных показаний на лобовое стекло. Центральный мультимедийный экран имеет диагональ 16,2 дюйма. В салонное зеркало заднего вида тоже встроен экранчик для вывода изображения с камеры. На высоком центральном тоннеле есть два подстаканника и два лотка беспроводной зарядки для смартфонов. Объём багажника — 566 л, со сложенными задними сиденьями — 1830 л.
«Четырёхсотый» — третья по счёту модель молодого бренда Tank, материнская компания Great Wall запустила его в 2021 году. Первые две модели — Tank 300 и Tank 500 — уже представлены на российском рынке, появление у нас Tank 400 — это вопрос времени, но вряд его стоит ждать раньше 2024 года.
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