Haval Raptor: гибридная силовая установка, полный привод и квадратно-гнездовой салон

Минувшей весной марка Haval взяла в Китае курс на полную гибридизацию: это значит, что все новые модели Haval будут иметь гибридный полный привод и смогут ездить довольно продолжительное время ездить исключительно на электротяге. Для автомобилей Haval нового поколения была разработана силовая установка Hi4 (Hybrid Intelligent 4 Wheel Drive), первым её получил весьма рафинированный на вид кроссовер Haval Xiaolong Max (он же Ruge Max), а вторым стал брутальный Haval B26, которому на днях было присвоено коммерческое имя Raptor (на других рынках название может быть иным).

Raptor — это SUV того же класса, что и локализованный в РФ чисто бензиновый Haval Dargo, даже колёсная база у двух кроссоверов одинаковая — 2738 мм, габаритная длина Раптора с висящей на распашной багажной двери запаской — 4800 мм, ширина — 1916 мм, высота — 1822 мм. Штатные колёса — 18- либо 19-дюймовые. Снаряженная масса немаленькая — 2055 кг, но plug-in гибриды в принципе, как правило, тяжёлые, особенно полноприводные.



Официального описания Haval Raptor пока нет, поэтому придётся довериться китайским СМИ. В частности журнал Autohome сообщает, что в основе параллельно-последовательной гибридной силовой установки Раптора лежит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 123 кВт (167 л.с.), который в определённых режимах может через муфту и редуктор вращать передние колёса, но вообще предполагается, что ДВС будет в основном работать в режиме генератора, а колёса будут вращать два электромотора (по одному на ось). Максимальная мощность переднего электромотора — 80 кВт (109 л.с.), заднего — 150 кВт (204 л.с.). Задний межколёсный дифференциал снабжён блокировкой.



Ёмкость вмонтированной в пол кузова батареи — 19,09 либо 27,54 кВт·ч, электрический запас хода по устаревшему циклу NEDC — 102 и 145 км соответственно. Максимальная совокупная отдача силовой установки Раптора с батареей на 19,09 кВт·ч — 278 кВт (378 л.с.) и 750 Нм, с батареей на 27,54 кВт·ч — 282 кВт (383 л.с.) и 750 Нм. Дорожный просвет кроссовера — 200 мм, угол въезда — 24 градуса, угол съезда — 30 градусов, глубина преодолеваемого брода — 560 мм.



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Салон Haval Raptor выглядит так, словно начерчен по линейке. Щиток приборов полностью виртуальный. «Штурману» предложен мощный поручень на передней панели. Центральный тоннель декорирован углепластиком (или его имитацией), за селектором трансмиссии находится шайба выбора ездовых режимов — их у Раптора семь, в том числе для грязи, песка и снега.



На домашнем рынке Haval Raptor поступит в продажу до конца текущего года, минимальная цена будет меньше 200 000 юаней (2,54 млн рублей в переводе по текущему курсу). Появится ли Raptor в России, пока неизвестно, зато известно, что до конца года на наш рынок официально выйдут принадлежащие GWM бренды Ora и Wey.

