Угловатый «четырёхсотый» стал четвёртым внедорожником в российской модельной линейке марки Tank. На первый взгляд он кажется самым гармоничным Танком – стильным и пропорциональным. А что ещё в нём интересного, кроме внешности? Сейчас разберёмся.

По индексу понятно, что в фирменной табели о рангах 400-й занимает место между моделями 300 и 500, но при этом внешне он больше похож на флагманский 700, а по длине (4985 мм) превосходит даже старший 500 (4886 мм). Правда, в основном за счёт запасного колеса на багажной двери. «Пятисотый» в исполнении Urban с вынесенной наружу «запаской» всё же чуть длиннее – 5078 мм. А вот колёсная база у обоих внедорожников одинакова – 2850 миллиметров.

Суровая внешность

Tank 400 выглядит брутально – не чета безликому 500. Дизайн не только смелый, но и практичный. Например, если присмотреться повнимательнее, будет заметно, что передний бампер собран из нескольких элементов, как на машинке из конструктора Lego. Это удобно: в случае повреждения бампера на бездорожье можно обойтись заменой его отдельной части, а не «скорлупы» в сборе. А чтобы сложнее было повредить противотуманные фары, они утоплены максимально вглубь бампера.

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Из той же оперы – развитые расширители колёсных арок, прикрученные к крыльям настоящими винтами. Смотрится это немного вычурно, и наверняка в головки под внутренний шестигранник будет забиваться грязь, зато в случае чего можно будет опять же просто заменить пластиковый расширитель, а не металлическое крыло. Если заглянуть под днище, а сделать это нетрудно благодаря клиренсу в 235 мм, можно полюбоваться массивной стальной защитой силового агрегата.

Бензобак разумно спрятан в пределах мощной рамы, есть штатные буксировочные проушины и заводское крепление для фаркопа. Обращают на себя внимание и мощные колёса – да, их диаметр всего 18 дюймов, зато профиль аж 65%! То что нужно за пределами асфальта. Хороши и оттенки кузова: зелёный «Ольхон», чёрный «Богдо», серебристый «Сихоте» и серый «Куштау». Не такие скучные, как у «пятисотого», но и не такие игривые, как у младшего «трёхсотого».

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Умеренный консерватизм

Интерьер 400-го с первого взгляда выглядит немного старомодно, но, судя по наблюдениям, именно это и нужно владельцам Танков, которые пересаживаются на них в основном с Лэнд Крузеров всех мастей. Однако после Тойоты «четырёхсотка» покажется космическим кораблём, особенно с вишнёвым салоном, как у тестовой машины. Большой 16,2-дюймовый тачскрин мультимедийной системы работает шустро, не бликует, на касания пальцем отзывается с первого раза без промедления.

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Интерфейс нам знаком по другим моделям компании GWM. Придраться здесь особо не к чему, русификация грамотная, ну разве что дизайн мультимедийки могли бы сделать и более красочным. Apple CarPlay работает стабильно. А вот приборная панель совершенно неинформативна – и в «стандартном», и во «внедорожном» режимах мимолётно считывать показания сложно, приходится приглядываться. Слишком много здесь пустого места, цифры мелкие, посередине нарисована пресловутая машинка.

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Выручает большой проекционный дисплей, который способен отображать не только скорость или работу ассистентов, но и высоту над уровнем моря, компас и даже атмосферное давление. Безоговорочно хорош руль – хотя бы потому, что он круглый, что нынче большая редкость. И кнопочки на спицах аналоговые. Кстати, всевозможных клавиш в салоне Tank действительно очень много, и это очень удобно. Всё, что должно быть в быстром доступе, здесь действительно под рукой.

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Передние кресла, как и в «крузаке», довольно широкие и плоские, но сидеть в них удобно – при условии, конечно, расслабленной и непринуждённой посадки. Набор регулировок – стандартный. Сзади очень просторно, есть шторки на дверях и даже собственная зона климата. Диван не регулируется, зато его можно сложить и получить ровный пол с багажником, увеличив объём последнего с 566 до 1803 литров. В целом впечатление от интерьера очень приятное: у «четырёхсотого» добротные материалы и очень качественная фурнитура.

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Полный арсенал

Tank 400 – классический внедорожник с мощной рамой лестничного типа. Передняя подвеска – независимая, на двойных поперечных рычагах, задняя – неразрезной мост на продольных рычагах. Пневмоподвески нет – только пружины. Зато в арсенале Танка присутствуют и демультипликатор, и блокировки всех трёх дифференциалов! В общем, всё по-взрослому. Правда, передняя блокировка имеется только у топовой версии модели.

Где-то в глубине подкапотного пространства спрятан 2,0-литровый 245-сильный бензиновый двигатель GWE20NB с непосредственным впрыском и турбокомп­рессором с изменяемой геометрией. Компанию ему составляет 9-ступенчатый автомат китайской фирмы Hycet, а также 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом от коленвала. Он обеспечивает дополнительные 50 Н·м на малых оборотах и нужен, по большому счёту, для помощи при старте с места.

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Динамика и жёсткость

Работает ли это? Ещё как. Поначалу создаётся ощущение, что у 400 острейшая педаль газа, причём в любом режиме движения. Трогается внедорожник неожиданно резво, но с дальнейшим набором скорости эта прыть быстро улетучивается. Ещё и обратная связь оставляет желать лучшего – у педали слишком большой ход и нелинейное усилие. И это особенно критично на бездорожье, где требуется точное дозирование тяги. В городе мощности хватает всегда, даже с запасом, а вот на трассе автомобиль быстро упирается в невидимую стену и ускоряется уже не так задорно.

Коробка передач хороша: её работу совершенно не замечаешь, как, собственно, и должно быть. Переключения своевременные и быстрые. Тормозов хватает, но левая педаль почти такая же непонятная по обратной связи, как и правая. Дозировать замедление сложно: чтобы «четырёхсотый» не клевал носом при каждом торможении, к педали нужно приноровиться и наработать мышечную память.

Подвеска оставляет двоякое ощущение. На асфальте она кажется жёсткой – даже на ровном покрытии чувствуется лёгкая дрожь, а на «лежачих полицейских» кузов неприлично встряхивает. Особенно сильно подбрасывает задних пассажиров. Грубовато и некомфортно. Зато стоит только съехать с дороги, как подвеска раскрывается совершенно с другой стороны. На грунтовке или разбитом асфальте энергоёмкость шасси удивляет. На «четырёхсотом» можно мчаться, буквально не разбирая дороги – только держись покрепче за руль.

Что приятно, на бездорожье совсем не ощущается вертикальной раскачки – подвеска сбита настолько плотно, насколько нужно. Особый кайф – специальный режим в ездовых настройках под соблазнительным названием «Скоростное движение по бездорожью». В этом случае передняя ось подключается жёстко, силовой агрегат и рулевое управление переключаются в спортивный режим работы, а вся вспомогательная электроника вырубается. Это позволяет от души порезвиться, если есть подходящая локация. Здесь 400-й действительно прёт как танк.

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Да, трансмиссия здесь весьма продвинутая – это не просто муфта, которая подключает переднюю ось при пробуксовке задних колёс. Полный привод можно включить принудительно: в режиме 4H муфта блокируется. Из-за жёсткой связи между осями этот режим не рекомендуется использовать на твёрдом покрытии и на скорости выше 85 км/ч. Наконец, на скорости до 40 км/ч можно включить режим 4L с понижающей передачей и задействовать блокировки дифференциалов. В этом случае проходимость внедорожника будет ограничена только сцепными свойствами шин и геометрией.

Но в этом случае нужно отдавать себе отчёт в том, что ты делаешь. Набраться опыта вождения на бездорожье с наименьшими последствиями поможет широчайший набор ездовых режимов. Базовых сетапов четыре: «Эко», «Стандарт», «Спорт» и «Эксперт». В режиме 4H добавляются «Снег», «Песок» и «Грязь», в 4L – «Брод» и «Камни». В общем, на любой вкус. А если не знаешь, какой режим лучше выбрать, есть «Авто», в котором внедорожник всё сделает сам, и довольно успешно. Разве что муфта порой работает не очень предсказуемо, иногда обрывая тягу на передней оси в самый неподходящий момент.

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Рулевое управление для крупного внедорожника радует отзывчивостью – руль не пустой и не совсем искусственный, усилие похоже на натуральное. Больше всего огорчает расход бензина: даже в смешанном режиме получается 16-17 литров, а в городе да с пробками – все 20. Под капотом Танка, напомню, всего лишь «турбочетвёрка». На китайском рынке, кстати, недавно появилась модификация 400-го с дизельным двигателем – 2,4-литровый агрегат нам уже знаком по Haval H9. Здесь бы такая конфигурация пригодилась тоже.

Компромиссы и цены

Tank 400 получился универсальным и многофункциональным автомобилем, но с неизбежными компромиссами. Неудобный на асфальте, зато неудержимый на бездорожье. Шустрый в городе, но очень прожорливый. Харизматичный, но недешёвый. Базовая версия Adventure включает 18-дюймовые колёса, рейлинги, подножки, «зимний» пакет, вентиляцию передних кресел, трёхзонный климат-контроль, систему кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и полный набор водительских ассистентов, включая внедорожные. Такое исполнение обойдётся в 5 799 000 рублей.

Топовая версия Premium предлагает вдобавок блокировку переднего дифференциала, отделку кожей наппа, проекционный дисплей, массаж водительского кресла, панорамную крышу вместо обычного люка, систему активного шумоподавления и функцию автоматической парковки. За всё это придётся выложить уже 6 199 000 рублей.