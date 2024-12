Нужно больше!

В рассказе о Tank 500 мы упомянули, что его колёсная база полностью совпадает с базой Toyota Land Cruiser 300 – 2850 мм. Это много, но совершенству нет предела, и колёсная база Tank 700 стала ещё больше – ровно 3000 мм. По габаритам он тоже превосходит младшего брата (5090×2061×1952 мм), но если Tank 500 выглядит не просто солидно, а монументально, то Tank 700 – это совсем другое. Его экстерьер призван шокировать не основательностью бронепоезда, а небрежно скрытой агрессией. Множество ломаных линий скрадывают истинный размер, и внедорожник уже не кажется таким большим. Особенно это заметно, когда садишься в салон и понимаешь, что попал в очень большую машину – снаружи она кажется меньше.

И всё же есть детали, которые тонко намекают на то, что Tank 700, действительно обладающий очень серьёзным внедорожным потенциалом, всё-таки не обычный внедорожник. Крашеные пластиковые бамперы, обвешанные камерами, дорогие лазерные фары, являющиеся атрибутом нашей комплектации Superior и топового параллельного гибрида Edition One, сильно выступающие недешёвые зеркала с датчиками слепых зон – всё это будет очень жалко обдирать в лесу ветками деревьев и постоянно купать в грязи. А Edition One к тому же ещё и оброс собственным обвесом оригинального дизайна, который заметно снизил значения углов въезда и съезда. Если у первых двух комплектаций Premium и Superior они составляют 32 и 33 градуса соответственно, то у навороченной Edition One – 22 и 26. И дорожный просвет у последней версии тоже меньше: 245 мм против 255 у машины в нашей комплектации. Всё это говорит о том, что статус для Tank 700 имеет большее значение, чем всё остальное. Причём надо признать, что именно Edition One выглядит намного интереснее двух первых версий: экстерьеру очень идут на пользу карбоновые юбка переднего бампера, накладка на капоте и балка на крыше с диодными фонарями. Причём карбон тут карбоновый, а не пластмассовый, как это часто бывает в случае недорогого стайлинга. К этой комплектации мы ещё вернёмся, а пока изучим технику нашей тестовой машины.

Техническая составляющая Tank 700 во многом повторяет Tank 500: тут точно такие же мотор, коробка передач и система полного привода с многодисковой муфтой, подключающей передние колёса (схема Torque on Demand). Напомним, что сердце этого Тэнка – V-образная «шестёрка» E30Z объёмом 3 литра. У мотора алюминиевый блок, две турбины с изменяемой геометрией, комбинированный впрыск, изменение фаз на впуске и выпуске, цепной ГРМ. Но в случае с Tank 700 мощность мотора составляет 354 л.с., а максимальный крутящий момент – 560 Нм при 1750-3500 об/мин, что больше, чем у Tank 500 (299 л.с. и 500 Нм). То есть, для «старшего» из них мотор оставили в китайской версии, не урезая его по мощности, как это было для «младшего». И это правильно, потому что при стоимости даже базовой версии Tank 700 от 8 899 000 рублей без учёта скидок разница в несколько тысяч в сумме транспортного налога вряд ли покажется существенной. Так как наш сегодняшний герой – это мягкий гибрид, то у него имеется небольшой довесок момента на малых оборотах двигателя и система «старт-стоп», которая работает как раз очень мягко. Точнее, работала, потому что я её очень быстро отключил по причине личного психического конфликта с остановками мотора на каждом светофоре.

Коробка передач – 9-ступенчатый классический автомат Hycet 9AT. По случаю того, что этот автомобиль при всей своей пафосности – настоящий рамный «проходимец», есть у него и раздаточная коробка BorgWarner с понижающим рядом, и блокировка многодисковой межосевой муфты, и блокировки дифференциалов в обоих мостах.

Серьёзное отличие Tank 700 от всех остальных моделей бренда кроется в задней подвеске – она у него независимая. Кроме того, на нашей тестовой машине в комплектации Superior установлены пневмобаллоны, а стабилизаторы поперечной устойчивости в обеих подвесках ещё и активные, которые можно размыкать на бездорожье, увеличивая артикуляцию. Интересно проверить, как весь этот внедорожный арсенал поможет Тэнку проходить препятствия на полигоне, поэтому садимся за руль и отправляемся удовлетворять своё любопытство. Но до полигона надо ещё доехать.

С ветерком по брёвнам

Итак, открываем дверь и забираемся внутрь. И что надо сделать сразу после того, как садишься в машину? Правильно, закрыть за собой дверь. То есть, потянуть за ручку и захлопнуть. А ручки-то нет! Предполагается, что закрывать дверь нужно за верхнюю часть обшивки двери, имеющую выштамповку. Простите за бестактность, но последний раз нечто подобное я видел на Renault Logan первого поколения. Правда, там это было сделано для снижения себестоимости, а тут такое решение носит, видимо, чисто эстетический характер – что-то удешевлять в Tank 700 никто никогда не собирался. И это заметно в каждой детали салона: он практически безупречен.

Дорогая кожа, качественная сборка и огромное количество приятных опций в виде не только обогревов и вентиляций, но и даже массажа на креслах заднего ряда – всё это выглядит очень и очень привлекательно. Причём настолько, что я бы даже подумал, где было бы интереснее ехать – за рулём или сзади. Потому что пассажирам заднего ряда опций отсыпали не меньше, чем переднего: помимо массажа есть и электроприводы сидений, и управление основными функциями на тачскрине подлокотника, с помощью которого можно настроить собственный климат, выбрать музыку, отрегулировать звук, побаловаться контурной подсветкой салона и некоторыми другими вещами. И ещё одна интересная деталь: ручки на боковых стойках кузова есть только у задних пассажиров, спереди в них необходимости почему-то не увидели.

Но так как поездка мне светит совсем короткая, вернусь за руль. Приборная панель очень похожа на панель Tank 500, и даже в меню на главном экране я каких-то значительных отличий не увидел. Правда, перевод выполнен более тщательно, чем в первых «пятисотках», и никаких ляпов типа «перемещения бака», который в Tank 500 обозначал «танковый разворот», в Tank 700 нет.

В салоне очень тихо, 16 динамиков аудиосистемы могут петь шёпотом, но их всё равно будет слышно. Это тоже хорошо, но работа переключателя указателя поворотов не понравилась совершенно: рычажок не фиксируется, и поймать нужное положение, чтобы выключить поворотник, очень сложно. Особенно это раздражало на кольцевой автодороге, где я иногда скакал из ряда в ряд. В этом случае при перестроении, конечно, можно включить «три мигания», но попасть в нужное положение я мог один раз из десяти.

Второй интересный момент – это салонное зеркало заднего вида. Собственно, это не зеркало, а экран, на который выводится изображение с камеры заднего вида, расположенной на уровне крыши. Я к таким вещам отношусь настороженно, как к элитному алкоголю какого-нибудь подмосковного завода, и по мне, зеркало должно быть зеркалом, а не камерой с экраном. Но в этом конкретном случае я ошибался: картинка прекрасная, у камеры есть омыватель, и даже под дождём, а потом и на раскисшей грунтовке изображение оставалось чётким. Вообще надо сказать, что все картинки с камер на Tank 700 радуют высоким качеством – ни на видеотехнике, ни на дисплеях тут не экономили.

Есть ещё одна деталь, которая вызвала тихую радость, – наличие физических кнопок управления почти всеми функциями автомобиля. Речь идёт не только о климате, управление которым с экрана невероятно раздражает на многих других автомобилях. В Tank 700 человеческими кнопками можно активировать и почти все его внедорожные функции: включить блокировки, пониженный ряд в раздатке, помощь при спуске, можно настроить параметры пневмоподвески (регулируется не только высота кузова, но и жёсткость пневмоэлементов). Сами клавиши – не покрытые матовой серебристой краской, а никелированные, и их отклик – настоящий, физический, а не его слабая имитация, как в случае с сенсорными клавишами. Одним словом, в этом отношении откапывание стюардессы в виде возвращения россыпи классических кнопок выглядит более чем своевременным: управление всем подряд с помощью тачскрина уже порядком поднадоело и кажется иногда безнравственным занятием.

Очень хотелось бы придраться с поведению машины на дороге (я люблю придираться), но «семисотка» едет неожиданно вкусно. Скорее всего, дело в подвесках: сочетание задней независимой подвески и пневматики кардинально отличает поведение Tank 700 от Tank 500. Вроде бы оба рамные, но так как у последнего сзади неразрезной мост, на ходу, особенно на высокой скорости, он постоянно напоминает, что гонять на тяжёлом внедорожнике не стоит. Tank 700, наоборот, провоцирует жать педаль в пол. Вроде бы 8,8 секунды до сотни – это не слишком быстро, но, учитывая снаряжённую массу в 2850 кг, это достойный показатель. Впрочем, гибридный Edition One это упражнение выполняет за 5,9 с. Ну а нам жать педаль в пол было негде (ПДД мы чтим), хотя даже на разрешённой на многих участках дороги скорости в 110 км/ч внедорожник шёл, как влитой, невзирая ни на колею, ни на дождь. Однако отклик на педаль газа немного запаздывает, и на обгонах и опережениях это нервирует.

На внедорожном полигоне нас ждали стандартные испытания: горка, стенка с боковым уклоном, ролики, высокие кочки, брёвна… Учитывая, что я все эти упражнения проходил раньше и на Tank 300, и на Tank 500, каких-то опасений или бурных эмоций они не вызвали: «Танку» любой модели они все даются легко. Но опять же: и 300-й, и 500-й имеют сзади неразрезной мост, что снижает ходы подвесок. Поэтому Tank 700 ведёт себя немного иначе: даже по брёвнам он проезжает, как по не слишком высоким кочкам. Разумеется, если включить «понижайку» и все доступные блокировки.

Дорого? Богато!

За всё хорошее в нашей жизни надо платить. А так как Tank 700 хорош особенно, то и платить за него придётся немало. Базовая стоимость первой комплектации Premium составляет 8 899 000 рублей, нашей Superior – 9 599 000, а Edition One – 11 899 000 рублей. На самом деле эти машины можно купить дешевле (скидка только с учётом трейд-ин составляет 300 тысяч), но суммы всё равно совсем не демократичные. О демократии в случае с Tank 700 речь идти не может – не тот уровень.

Разумеется, даже в комплектации Premium оснащение бедным не будет, хотя, например, ни лазерных фар, ни пневмоподвески в ней нет. Что есть, перечислять избыточно – это займёт слишком много времени. Ну и по большому счёту выбор рамных внедорожников у нас сейчас вообще очень ограничен, а такого класса – тем более. А желание выделиться всегда обходится недёшево.