Пятое ТО вместо дилера: ремонт и обслуживание Kia Seltos

Продажи Kia Seltos стартовали в России весной 2020 года, причём производство корейского кроссовера локализовали в Калининграде на заводе «Автотор». Посмотрим, что стало с машиной после пяти лет езды по столичным дорогам и как нынче обстоят дела с ремонтом и обслуживанием «корейцев».

В 2022 году, когда российский рынок покинули почти все зарубежные автомобильные бренды, владельцы европейских, японских и корейских машин предсказуемо столкнулись со сложностями в поиске запчастей. Многим тогда показалось, что обслуживание и ремонт привычного уровня качества станут недоступны, а любые работы затянутся на неопределённый срок. Изменилась ли с тех пор ситуация к лучшему? Попробуем проверить это на примере Киа, которой потребовалось очередное ТО.

От ухода из России иностранных автомобильных концернов особенно пострадали владельцы относительно свежих моделей, которые привыкли ездить за ремонтом и обслуживанием к официальным дилерам. Дело в том, что перед тем, как покинуть наш рынок, многие зарубежные бренды фактически перекрыли «официалам» кислород – отключили их от систем диагностики, заказа запасных частей и остальных фирменных порталов.

Что происходит на рынке

Как известно, свято место пусто не бывает, а потому вместо старых каналов поставок стали постепенно развиваться новые. Это, к примеру, так называемый параллельный импорт, когда те же оригинальные детали ввозятся в Россию через третьи страны или даже цепочку стран – с соответствующей прибавкой в цене. Многие поставщики выстроили эффективные схемы логистики, обеспечивающие минимальное время ожидания запчасти.

Тем не менее приехавшая через границы нескольких стран деталь успевает подорожать в два-три раза, ведь затраты на перевозку и таможню выросли многократно. Что делать тем, кто не желает переплачивать за логистику? Один из очевидных вариантов – использовать аналоги от новых производителей запасных частей и расходных материалов, которые вполне доступны на рынке.

Диагностика и тормоза

Вернёмся к нашему подопытному кролику – Kia Seltos в комплектации Style. Машина белого цвета выпущена в 2021 году и с тех пор накатала по московским дорогам 48 175 км. У кроссовера единственный пока владелец, который раньше всегда обслуживал машину у официального дилера марки, а теперь приехал в сервис Caready Квазар в Москве на 26 км МКАД. У компании Caready есть не только сеть станций технического обслуживания, но и мультибрендовая линейка запчастей.

Селтос – автомобиль довольно простой. Кроссовер построен на платформе К2, хорошо знакомой мастерам по другим моделям Киа – Ceed и Soul. Разве что у машин российской сборки собственные амортизаторы, передние пружины и стабилизатор поперечной устойчивости – эта нехитрая адаптация под наш рынок добавила модели комфорта.

Диагностика автомобиля не выявила никаких замечаний, кроме рекомендации по замене передних тормозных колодок – они уже порядком износились, особенно внутренние накладки. С них и решили начать. На складе сервиса нашлись подходящие передние колодки – Caready C501012131, так что владельцу Seltos не пришлось ни ждать их, ни куда-то за ними ехать. Замена тоже не составляет труда – в этом плане у Киа всё совершенно стандартно.

Откручиваем колёсные гайки, снимаем колесо, выкручиваем один болт суппорта, второй ослабляем и откидываем суппорт. Так же аккуратно вытаскиваем колодки и очищаем посадочные места щёткой. Вдавливаем обратно поршень суппорта и вставляем новые колодки, а затем закручиваем направляющие, предварительно их смазав.

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То же самое повторяем и со вторым колесом, попутно оценив состояние деталей тормозной системы. Направляющие, пыльники, рабочие цилиндры, шланги и собственно диски Селтоса пока никаких нареканий не вызвали, а потому колёса можно вернуть на место.

Атмосферник и вариатор

Переходим к мотору – в нашем случае это 2,0-литровый агрегат G4NH семейства Nu. У него облегчённый блок со смещённым относительно оси цилиндров коленвалом – для уменьшения трения, привод ГРМ с малошумной цепью, бесступенчатым изменением фаз газораспределения на впуске и выпуске, а также пластиковым впускным коллектором с изменяемой геометрией.

Согласно заводскому регламенту, на Seltos каждые 15 000 км или раз в год требуется менять моторное масло, масляный и салонный фильтры, а в нашем случае замены требовал ещё и воздушный фильтр – он меняется каждые 45 000 км или раз в три года. Начнём с масляного, для чего кроссовер медленно уползает вверх на подъёмнике с открытым капотом и предварительно выкрученной крышкой маслозаливной горловины.

Caready Квазар в Москве

Мотор остыл, так что откручиваем болты защиты картера, снимаем её и выкручиваем сливную пробку. Пока стекает масло, готовим съёмник для фильтра и подбираем новый – это будет деталь марки Caready с артикулом C401010324. Масло требуется синтетическое, с допусками как минимум API SM & GF-4 или ACEA A5. Вязкость – 5W-20 или 5W-30, объём – всего четыре литра.

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После того, как всё масло слито, вооружаемся съёмником и откручиваем старый фильтр. Затем нужно установить сливную пробку обратно, не забыв попутно поменять уплотнительное кольцо на новое. Теперь нам ничего не мешает вкрутить новый масляный фильтр. Наконец, можно установить защиту картера и опустить Seltos на колёса.

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Кстати, заводской интервал замены масла в 15 000 километров специалисты сервиса считают чересчур оптимистичным – по их словам, лучше менять его хотя бы раз в 10 000 км, а то и вдвое чаще предписанного – раз в 7500 км. Дескать, условия эксплуатации автомобиля в мегаполисе можно отнести к тяжёлым, а значит, и норматив нужно существенно сокращать.

Берём воронку, вставляем её в маслозаливную горловину и наливаем примерно 80% от того объёма масла, который предписан для замены – получается 3,2 литра. Затем достаём щуп, вытираем его насухо и замеряем уровень масла. Он должен быть ниже отметки МАХ. Доливаем масло до тех пор, пока уровень не достигнет заветной отметки.

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Потом закручиваем пробку заливной горловины и запускаем мотор. Оставляем его пару минут поработать на холостых, после чего глушим и ждём пять минут, попутно распаковывая коробки с воздушным и салонным фильтрами. Проверяем уровень масла на щупе – как и положено, он находится между отметками MIN и MAX. С маслом вопрос закрыт.

Меняем фильтры

Топливный фильтр нам менять пока рано – по нормативам Kia его замена на Селтосе выполняется на пробеге 60 000 км или каждые четыре года. Автомобиль продан в ноябре 2021 года, так что ещё полгода смело можно подождать. Кстати, фильтр здесь встроенный и находится в модуле топливного насоса, так что для его замены нужно снимать бензобак – поэтому лучше доверить эти работы профессионалам и обратиться в сервис.

А что насчёт трансмиссии? Вариатор здесь клиноцепной, собственной разработки корейского концерна, и это уже третье поколение агрегата. Масло в нём меняется на пробеге 90 000 км или в возрасте пяти лет – согласно официальному регламенту. Разумеется, ничто не мешает заменить его и раньше, тут всё зависит лишь от желания и возможностей владельца машины.

На пробеге 120 000 км или по достижению восьми лет меняется антифриз, а на 150 000 км или в 10-летнем возрасте – свечи зажигания. А мы пока займёмся заменой воздушного фильтра – для Селтоса подходит деталь Caready C402010926. С помощью отвёртки аккуратно снимаем защитный кожух на защёлках в правой части подкапотного пространства, извлекаем старый фильтрующий элемент и устанавливаем новый, защёлкивая кожух на место.

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Теперь нам осталось установить новый салонный фильтр – Caready C402020536. Открываем перчаточный ящик, нажимаем на упоры с обеих сторон крышки, чтобы откинуть её, а затем вытаскиваем старый фильтр – аккуратно, чтобы не вытряхнуть пыль и мусор в салон. Аккуратно вставляем новый фильтр, убедившись, что он, во-первых, помещается, а во-вторых, плотно прилегает по краям. Наконец, нужно не забывать учитывать ориентацию фильтра: стрелка на его торце должна указывать вниз.

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Итак, мы заменили передние тормозные колодки, масло с фильтром, а также воздушный и салонный фильтры, то есть можем смело констатировать факт выполнения ТО-5 в полном объёме. Все детали и расходники для этого нашлись в ассортименте Caready и были в наличии на складе сервиса.

Запчасти Caready изготовлены на заводах в Китае, а партнёры и поставщики компании – мировые производители автокомпонентов. Вдобавок компания сотрудничает с поставщиками деталей для сборочных конвейеров крупных автомобильных заводов. На российский рынок эти детали поставляются под брендом Caready.

Разумеется, на все запчасти действует гарантия производителя. К примеру, на тормозные колодки и диски, аккумуляторные батареи и шины – год или 20 000 км. На фильтры (как в нашем случае), свечи зажигания, элементы питания, стёкла и зеркала, щётки стеклоочистителей – три месяца или 5000 км. А вот на лампы накаливания, технологические жидкости, смазки, автокосметику и предохранители гарантии нет.

Итоги

Пример с Kia Seltos, который вполне успешно прошёл очередное ТО в автосервисе Caready, в очередной раз подтверждает простой факт: проблем с обслуживанием даже современных автомобилей на российском рынке нет. Все необходимые комплектующие оказались в наличии, а сам процесс обслуживания не принес сюрпризов и занял ровно столько времени, сколько на него было заложено – всего пару часов. А по промокоду KOLESA10 наши читатели могут получить дополнительную скидку в 10% на всю продукцию Caready на маркетплейсе Ozon.

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