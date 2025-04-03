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Как меняется в России спрос на сервис и запчасти в условиях старения автопарка

03.04.2025 15 0 0

В 2025 году старение автопарка в России продолжает оказывать всё более заметное влияние на рынок технического обслуживания и запасных частей. Среднегодовой пробег автомобиля в России сегодня составляет около 20 тысяч километров. Всё чаще в сервисы поступают автомобили с пробегом 150–200 тысяч и более. Это закономерно увеличивает потребность в капитальном ремонте и существенно меняет структуру спроса как на запчасти, так и на квалификацию персонала. При сохранении текущих тенденций уже к осени 2025 года средний возраст легкового автомобиля в стране превысит 16 лет.

Мы наблюдаем системные изменения в характере обращений в автосервисы. Если раньше преобладали плановые ТО и мелкий ремонт, то сегодня всё чаще речь идет о сложных, трудоемких работах, связанных с физическим износом ключевых компонентов автомобиля.
Лев Родионов
директор мультибрендовой сети автосервисов Caready

Старение автопарка влечёт за собой ряд ключевых последствий. Одно из наиболее заметных — резкий рост среднего чека на ремонт. С конца 2022 года он увеличился почти в 2,5 раза: если ранее стоимость обслуживания автомобилей массового сегмента составляла в среднем 20–25 тысяч рублей, то сегодня — 50–55 тысяч. Всё чаще автовладельцы сталкиваются с необходимостью замены крупных и дорогостоящих узлов: рычагов в сборе, подрамников, радиаторов и других элементов. Время работы механика на одном автомобиле также значительно возросло: вместо привычных 4 часов — теперь 10–12. Всё чаще машины остаются в сервисе на сутки и более.

В условиях ограниченного импорта практически прекратились поставки новых неоригинальных кузовных деталей, что привело к росту объёмов кузовного ремонта на 80%. Бамперы, крылья, подрамники теперь не заменяются, а восстанавливаются.

Загрузка станций технического обслуживания также выросла на 25%. Если раньше одна станция принимала 5–6 автомобилей в день, то сегодня — до 12. На текущий момент запись на обслуживание у многих СТО расписана до конца мая.

Значительно изменилась и структура потребления запасных частей. Если раньше в нормо-часе доминировали недорогие расходные материалы — фильтры и масла, то сейчас на первый план выходят более дорогие комплектующие: тормозные диски, амортизаторы, ступичные подшипники. Средняя стоимость наполнения одного нормо-часа выросла на 10–15%, что напрямую отражается на росте выручки сервисов.

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