Открытие сервисного центра «Большегруз сервис СПб» для техники Shacman в Санкт-Петербурге

Единственный в северо-западе флагманский дилерский центр Shacman сообщает о техническом открытии сервисного центра «Большегруз сервис СПб» по адресу Колпинское шоссе, 58к12! На текущий момент компания готова к приему грузовых автомобилей и спецтехники Shacman на ремонт, техническое обслуживание и диагностику, а также комплексное сопровождение по поставкам оригинальных запасных частей.