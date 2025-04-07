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  • Открытие сервисного центра «Большегруз сервис СПб» для техники Shacman в Санкт-Петербурге

Открытие сервисного центра «Большегруз сервис СПб» для техники Shacman в Санкт-Петербурге

07.04.2025 424 0 0

Единственный в северо-западе флагманский дилерский центр Shacman сообщает о техническом открытии сервисного центра «Большегруз сервис СПб» по адресу Колпинское шоссе, 58к12! На текущий момент компания готова к приему грузовых автомобилей и спецтехники Shacman на ремонт, техническое обслуживание и диагностику, а также комплексное сопровождение по поставкам оригинальных запасных частей. 

Полный комплекс услуг для грузовиков и коммерческого транспорта Shacman!

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Сервисный центр «Большегруз сервис СПб» – это 32 поста ремонта, оснащенные современным оборудованием, позволяющим выполнять все виды работ:

  • Техническое обслуживание и ремонт грузовиков.
  • Кузовной ремонт – восстановление после ДТП.
  • Комплексная диагностика – компьютерная и механическая проверка.
  • Ремонт двигателя и агрегатов – моторный и агрегатный участки.
  • Профессиональная мойка грузового транспорта.
  • Широкий ассортимент запчастей – склад запасных частей.
  • Окрасочно-малярные работы – покраска автомобилей до 15 метров.
  • Выездной ремонт и обслуживание на территории заказчика.

Продажа грузовых автомобилей и спецтехники Shacman!

Покупка грузовиков тоже возможна. На площадке «Большегруз сервис СПб» большой выбор коммерческого транспорта Shacman в наличии:

  • Магистральные тягачи Shacman Х6000, Х5000, Х3000.
  • Самосвалы Shacman Х5000, Х3000.
  • Спецтехника Shacman: автобетоносмесители, ломовозы, бортовые авто с КМУ, мультилифты, мусоровозы, сортиментовозы и другие.

Главным отличием ДЦ «Большегруз сервис СПб» является то, что компания предлагает еще и обучение специалистов сервисных станций Клиента, выходя на уровень 4S дилера: обучение, продажа, сервис и запасные части Shacman. 

Адрес сервисного центра: Санкт-Петербург, Колпинское шоссе, 58к12

Реклама. ООО «БОЛЬШЕГРУЗ СЕРВИС СПБ». erid:​ 2Vfnxweb3hA

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