Открытие сервисного центра «Большегруз сервис СПб» для техники Shacman в Санкт-Петербурге

Полный комплекс услуг для грузовиков и коммерческого транспорта Shacman!
Сервисный центр «Большегруз сервис СПб» – это 32 поста ремонта, оснащенные современным оборудованием, позволяющим выполнять все виды работ:
- Техническое обслуживание и ремонт грузовиков.
- Кузовной ремонт – восстановление после ДТП.
- Комплексная диагностика – компьютерная и механическая проверка.
- Ремонт двигателя и агрегатов – моторный и агрегатный участки.
- Профессиональная мойка грузового транспорта.
- Широкий ассортимент запчастей – склад запасных частей.
- Окрасочно-малярные работы – покраска автомобилей до 15 метров.
- Выездной ремонт и обслуживание на территории заказчика.
Продажа грузовых автомобилей и спецтехники Shacman!
Покупка грузовиков тоже возможна. На площадке «Большегруз сервис СПб» большой выбор коммерческого транспорта Shacman в наличии:
- Магистральные тягачи Shacman Х6000, Х5000, Х3000.
- Самосвалы Shacman Х5000, Х3000.
- Спецтехника Shacman: автобетоносмесители, ломовозы, бортовые авто с КМУ, мультилифты, мусоровозы, сортиментовозы и другие.
Главным отличием ДЦ «Большегруз сервис СПб» является то, что компания предлагает еще и обучение специалистов сервисных станций Клиента, выходя на уровень 4S дилера: обучение, продажа, сервис и запасные части Shacman.
Адрес сервисного центра: Санкт-Петербург, Колпинское шоссе, 58к12
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