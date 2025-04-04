Еще четыре года назад присутствующие на российском рынке китайские марки не слишком-то баловали нашего брата разнообразием кузовов, сосредоточившись на кроссоверах и внедорожниках. Но после ухода западных брендов ситуация изменилась: в линейках производителей из Поднебесной стали появляться любимые нами седаны. Концерн из Гуанчжоу решил не отставать от соперников и официально представил спортивный седан GAC Empow.

Совсем новинкой этот автомобиль назвать нельзя. Концептуальный Trumpchi (под этой маркой автомобили GAC продаются у себя на родине) Empow55 был впервые показан на автосалоне в Гуанчжоу в 2020 году. Официальная презентация серийной модели, лишившейся цифр в названии, состоялась годом позже на автосалоне в Шанхае. Новый седан отличался подчеркнуто спортивным характером, тем более что конкурировать ему предстояло с такими моделями, как Mazda 6, Hyundai Elantra и c Toyota Corolla.

Трудности перевода с китайского

Название автомобиля должно подчеркнуть спортивные амбиции и агрессивный характер новинки. В китайском языке слово Empow состоит из двух иероглифов, второй из которых переводится как «леопард». Первый может означать и тень, и призрак. В итоге однозначно перевести на русский язык это китайское словосочетание сложно. Могут получится и «леопард-призрак», и «призрачный леопард», и «черный леопард» и даже «леопард, притаившийся в тени». Но в любом случае некоторые нотки амбиции в имени автомобиля слышны явно.

В Россию «леопард» прибыл в двух версиях: семейно-утилитарной GS и спортивной версии S-Style в комплектации GL. С технической точки зрения они практически не различаются. У них абсолютно одинаковые кузова с прекрасной аэродинамикой (Cx=0,26) и одинаковая диодная светотехника с хищно-угловатыми очертаниями фар головного света. Не различаются и габариты: 4700×1850×1432 мм при колесной базе в 2736 мм. Под капотом вне зависимости от версии – 1,5-литровый турбомотор мощностью 170 л.с., который может выдавать 250 Нм крутящего момента в диапазоне от 1400 до 4500 об/мин. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот с двойным «мокрым» сцеплением 7WDCT. По словам представителей компании, КПД коробки передач составляет 96%, время переключения передач – 0,2 секунды. Этот тандем может разогнать автомобиль до сотни за 6,9 секунды, причем расход в смешанном режиме заявлен на уровне 5,5 л/100 км.

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Подвеска автомобиля, построенного на платформе GPMA (Global Platform Modular Architecture), независимая: спереди – стойки Макферсон, сзади – многорычажная. Электроусилитель руля установлен не на рулевом валу, а непосредственно на рулевой рейке (DP-EPS). Седан отличается низким центром тяжести, расположенным на высоте 550 мм. В целом «спортивность» Empow S-Style носит декоративный характер, хотя в Китае существует и по-настоящему злобный «леопард» Empow R 400T c двухлитровым мотором мощностью 231 л.с., разгоняющийся до сотни за 5,7 секунды. Отличия у «спортивной» и «гражданской» версий нашего Empow исключительно внешние.

Сразу видно – спортсмен

У стандартной версии облицовка радиатора имеет шестиугольную форму, а у версии S-Style – трапециевидную, поскольку углы обрезаны агрессивно очерченными дополнительными воздухозаборниками. Другую форму имеет и передний бампер с отделкой под углепластик. Задний бампер S-Style снабжен аэродинамическим диффузором, выхлопные трубы – двойными хромированными законцовками, которые у стандартной версии прямоугольные. Крышку багажника «спортивной» версии украшает спойлер-антикрыло. По уверениям специалистов GAC, все аэродинамические элементы реально работают на скоростях свыше 100 км/ч, существенно увеличивая прижимную силу, а значит, и управляемость. Чтобы ощущение спорта было максимальным, в выпускную систему S-Style встроили специальную резонирующую камеру с клапанами для регулировки громкости и тональности звука выхлопа. Кроме того, версии оснащаются шинами разной размерности на дисках разного дизайна: комплектация GS – 215/60 R16, GL S-Style – низкопрофильными 225/45 R18.

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Под знаком S

Самым заметным различием в интерьерах являются дисплеи, выступающие в роли панели приборов: у «гражданской» версии этот экран имеет диагональ 7 дюймов, у «спортивной» – 10,25. Тачскрин головного медиаустройства в обеих версиях 10,25-дюймовый.

Существенно отличаются и списки опций. Комплектация GS не получила комплекса электронных ассистентов ADAS, в который входят адаптивный круиз-контроль с функцией удержания автомобиля в полосе, ассистент движения в пробках, система автоматического экстренного торможения, система распознавания дорожных знаков, интеллектуальная система управления дальним светом фар и система мониторинга слепых зон. То есть, в «гражданской» версии круиз-контроль, конечно, есть, но обычный, а камера предусмотрена только задняя. Климат-контроль у базовой комплектации однозонный, подушек безопасности – только две. «Спортивный» вариант балует акустикой Yamaha с 8 динамиками, базовая комплектация обходится простенькой системой с двумя колонками.

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Комплектация GS подразумевает наличие электрорегулировок сиденья водителя и механических – кресла переднего пассажира. В версии GL S-Style электроприводы получили все кресла первого ряда. Стандартная версия лишена подогревов руля, ветрового стекла, передних и задних сидений, в ней не предусмотрены атмосферная подсветка и подсветка зеркальца в солнцезащитном козырьке, функция складывания боковых зеркал и беспроводная зарядка для телефона. Кожаная обивка салона доступна тоже только версии GL S-Style. При этом при столь серьезной разнице в комплектациях все автомобили 2024 года предлагаются по одной и той же цене 2 899 000 рублей. Версия GL S-Style 2025 года обойдется всего на 220 тысяч дороже – в 3 119 000 рублей.

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Сколь-нибудь серьезных претензий к эргономике рабочего места водителя нет. Несмотря на отсутствие регулируемого поясничного подпора, профиль сидений вполне удобен, диапазон регулировки рулевой колонки достаточен. Кожа руля показалась мне несколько жестковатой и не слишком «цепкой», но к сечению обода никаких нареканий нет. Есть отдельные кнопки для включения подогревов, режима AutoHold, отдельных электронных ассистентов. Для выбора одного из пяти режимов движения (Eco, Comfort, Sport, Sport+ и настраиваемый DIY) есть переключатель-«качалка». Увы, для управления климатом все-таки придется обращаться к сенсорному экрану. В списке установленных приложений есть Apple CarPlay, а вот обладатели телефонов на Android пока что будут обделены возможностью интеграции их устройств с медиасистемой автомобиля. Остается надеяться, что эта ситуация будет исправлена.

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Давайте сравнивать

Из списка конкурентов Empow сразу выпадают Omoda S5, Geely Emgrand, Kaiyi E5, Changan EADO Plus и Lamore, Chery Arrizo 8: для разгона до 100 км/ч им требуется 9-10 секунд, а то и более. Что же остается?

Начнем с последней новинки, Bestune B70. Этот лифтбек крупней (габариты – 4810×1840×1455), имеет более длинную колесную базу, равную 2800 мм, а значит, и больший простор для задних пассажиров. Зато у него в линейке есть версии с двухлитровым турбомотором мощностью 217 л.с. в паре с классическим автоматом, и эти версии могут разгоняться до 100 км/ч за 7,9 секунды. До динамики Empow все-таки не дотягивает, паспортный расход в смешанном режиме больше (7,1 л/100 км), а вот стоит почти столько же – 3,25 миллиона рублей.

Реальный, хотя и не завоевавший особой популярности, конкурент, – DFM Aeolus Shine Max. Он немного больше по габаритам (4797×1870×1475 мм, колесная база – 2770 мм), но его 1,5-литровый турбомотор мощностью 190 л.с. позволяет набирать первую сотню за 8,7 секунды. Это тоже не так быстро, но экономичность вполне на уровне (6,2 л/100 км в смешанном режиме), да и цена не пугает – от 2,2 до 2,99 миллионов рублей.

Geely Preface имеет существенно большие габариты (4825×1880×1469 мм) и колесную базу в 2800 мм, но двухлитровый турбомотор мощностью 200 л.с. в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом позволяет этому седану разгоняться до 100 км/ч за 7,1 секунды. Средний расход тоже не заставляет хвататься за сердце и кошелек: 7,2 л/100 км. У модели масса достоинств в плане комфорта и оснащенности, но за все нужно платить: Preface в зависимости от комплектации предлагают по цене от 3,36 до 3,57 миллионов рублей.

Ближе всего подобрался к GAC Empow Changan Uni-V. У этого лифтбека и габариты очень похожи (4680×1838×1430 мм), и колесная база лишь на 14 мм меньше. А 1,5-литровый турбомотор мощностью 181 л.с. в паре с преселективным роботом DCT обеспечивает разгон до 100 км/ч за 7,1 секунды. То есть, этот автомобиль всего на 0,2 секунды медленней, чем Empow. Заявленный расход горючего в смешанном режиме движения чуть выше – 6,2 л/100 км, но цены очень близки – от 2,86 до 3,21 миллиона рублей.

Пока что Empow можно считать самой динамичной легковой моделью с ДВС, официально представленной на российском рынке. При этом он один из самых экономичных. Однако если потенциальному покупателю будут важны и другие параметры, то выбор оказывается не столь однозначным. Тем более что все его конкуренты имеют достаточно близкую стоимость.