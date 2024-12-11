Китайская компания FAW устроила в Москве двойную премьеру под флагом суббренда Bestune – это обновлённый лифтбек B70 и новый кроссовер T90, который возглавит модельный ряд марки.

Первые сотрудники FAW стажировались у работников советского автопрома, но теперь, как отметил на презентации гендиректор FAW в России и Восточной Европе Ли Юнцзюнь, компания «дружит» уже с Volkswagen, Audi и Toyota, охотно пользуясь немецкими и японскими технологиями в разработке новых моделей. Например, лифтбека B70 и кроссовера T90, которые после долгого вступления, наконец, появились в лучах софитов.

Bestune B70

Крупный лифтбек вышел на российский рынок в прошлом году и с тех успел примелькаться разве что в такси, потихоньку вытесняя из сегмента «Комфорт+» седаны Toyota Camry и Kia Optima. Недаром у него даже в фонарях «шашечки»! Остались они и на рестайлинговой модели, хотя раскосые «бумеранги» ходовых огней и габаритов пропали.

Собственно, «лицо» у B70 абсолютно новое – с набившей оскомину двухэтажной оптикой и гигантской решёткой радиатора. Не считая новых бамперов и крыльев, кузов и вся техника под ним остались прежними – по сути, рестайлинг ограничился лишь косметикой.

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Автомобиль построен на модульной архитектуре FMA, на выбор есть два силовых агрегата – 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 л.с. в тандеме с 7-ступенчатым роботом 7DCT или 2,0-литровый турбомотор мощностью 217 л.с. в паре с классическим, если не сказать архаичным 6-ступенчатым автоматом» – и не каким-нибудь безымянным, а марки Aisin, подчёркивают китайцы.

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В первом случае лифтбек обещает разогнаться до «сотни» за 9,3 секунды и набрать максимальную скорость в 200 км/ч. Средний расход топлива по циклу WLTC – 6,8 л/100 км. Второй вариант чуть шустрее – 7,9 секунды до «сотни» и 230 км/ч «максималки». Расход немногим выше – 7,1 литра на 100 км.

Багажник относительно просторный – 440 литров в стандартной конфигурации и 930 – со сложенными спинками заднего дивана. Грузить поклажу благодаря подъёмной двери удобно, а вот задние двери могли бы открываться и пошире – в такси это будет полезно. Диван и кресла с довольно плотной набивкой, пластик дверных карт жестковат, а чёрные глянцевые вставки, как обычно, собирают все отпечатки и царапины.

Забавный факт: «кожаная отделка» в комплектации указана только для передних кресел. Электрорегулировки есть и вовсе только у водительского. Задние пассажиры довольствуются кожзамом, но сидеть здесь просторно – этого у B70 не отнять. Правда, из развлечений – только воздушные дефлекторы да панорамная крыша, собственной климатической зоны сзади нет.

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Перед глазами водителя – 7-дюймовый экранчик приборной панели и 12,3-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. «Приборка» по современным меркам очень компактна, а наполнение традиционно для «китайцев» не отличается логикой. Изрядная часть экрана пустует, показания спидометра и тахометра разбросаны по углам панели, а классических вариантов дизайна нет.

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D-образный руль озадачил кнопками – недаром на панели приборов написано «Длительно поверните кнопку ОК для сброса». Да, одни кнопки можно нажимать, а другие – только качать вверх/вниз. Привыкнуть можно, но на это явно нужно время. А вот что можно похвалить, так это быстродействие центрального тачскрина – на касание экран откликается моментально и работает без задержек.

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Центральная консоль обрела более лаконичный вид: «всекитайскую» панель климата с парой крутилок и «человечком» а-ля Volvo между ними сменила полоска сенсорных клавиш. Под ней на цокольном этаже примостилась беспроводная зарядка для смартфона. Селектор коробки передач уменьшился до небольшого тумблера.

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Кресла у B70 довольно-таки неплохие на первый взгляд, с высокой спинкой и подушкой нормальной длины, но для объективной оценки тут нужен полноценный тест-драйв. С геометрией посадки и диапазонами регулировок то же самое – нужны ходовые испытания.

Bestune T90

Новый кроссовер китайцы нарекли флагманом модельной линейки. T90 построен на той же «тележке» FMA и фронтальной частью похож на лифтбек B70 – здесь тоже двухэтажная оптика и натянутая на бампер решётка. Китайцы особо отметили «бумеранг» задней стойки кузова, который визуально переходит в подштамповку на дверях. По замыслу дизайнеров, вся эта композиция представляет собой силуэт… заряженного лука, из которого вот-вот вылетит стрела.

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Покупателям кроссовера тоже предлагаются два силовых агрегата на выбор, но если под капотом «младших» версий – та же «турбочетвёрка» с роботом, что и у лифтбека B70, то более дорогим исполнениям положен 2,0-литровый турбомотор мощностью 245 л.с. с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. T90 с 1,5-литровым мотором разгоняется до 100 км/ч за 9,3 секунды по паспорту и расходует в среднем семь литров бензина на «сотню», а 2,0-литровая версия берёт первую «сотню» за 7,5 секунды при среднем заявленном расходе топлива в 7,2 литра.

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Багажник объёмом 560 литров удивил отделкой – выступающие колёсные арки и боковины сделаны из жёсткого пластика, что отнюдь не способствует тишине в салоне. Странная экономия на копеечном ковролине! Со сложенными спинками можно получить 1345 литров для поклажи.

Интерьер кроссовера куда более нарядный, чем у лифтбека – тут и двухцветная отделка, и волнистая прострочка на креслах. Не хватает только… кнопок. Она на центральной консоли одна – запуска двигателя. Всё остальное спрятано в вертикальный планшет. Жаль, на презентации он был выключен, но, судя по фотографиям с китайских сайтов, интерфейс мультимедийной системы аналогичен модели B70.

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Сидеть удобно, к диапазонам регулировки претензий нет – по крайней мере в статичном состоянии. Вот насчёт тотально «сенсорной» эргономики вовсе без физических кнопок есть обоснованные сомнения. Руль в T90 симпатичнее, чем у лифтбека, и снабжён «человеческими» кнопками с удобными крутилками-барабанчиками. Под правой рукой – более традиционный джойстик коробки передач.

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Вообще, материалы в кроссовере на голову выше – всюду мягкий пластик, приятная кожа. И только задние пассажиры опять обделены – у них только дефлекторы, разъём USB и панорамная крыша. А ещё тут есть небольшая «пасхалка» от дизайнеров – силуэт того самого заряженного лука повторяется в дефлекторах передней панели и внутренних ручках дверей.

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Комплектации и цены

Bestune B70 появится в продаже в декабре в трёх комплектациях – Enjoyment, Prestige и Master. Базовая версия доступна только с 1,5-литровым мотором и лишена многорычажной задней подвески. Для средней можно выбрать любой из двух силовых агрегатов, но топовая оборудована только более мощным вариантом.

В «базе» есть 18-дюймовые диски, диодная оптика, панорамная крыша, задний парктроник, кожаная обивка, подогрев передних кресел, климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности. В «топе» – камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», система автоматического торможения и ассистент слежения за разметкой, передний парктроник, беспроводная зарядка, надувные шторки безопасности, ассистент смены полосы движения, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о столкновении сзади. Цены на рестайлинговый лифтбек стартуют с 2 499 990 рублей, а максимальное исполнение оценили в 3 249 990 рублей.

Bestune T90 также будет представлен в трёх комплектациях – Luxury, Noble и Flagship. Базовая версия – это 18-дюймовые диски, диодная оптика, панорамная крыша, задний парктроник, кожаный салон, подогрев руля и передних кресел, двухзонный климат, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз, система автоматического торможения и ассистент удержания в полосе движения.

Топовое исполнение щеголяет проекционным дисплеем, системами мониторинга «слепых» зон и предупреждения о столкновения сзади, 19-дюймовыми колёсами, электроприводом багажной двери, передним парктроником, контурной подсветкой салона, автопарковщиком и помощником смены полосы движения. Вдобавок под капотом у неё может быть только 2,0-литровый мотор. Кроссовер обойдётся покупателям минимум в 2 779 990 рублей, а самая «упакованная» версия стоит почти на миллион дороже – 3 719 990 рублей. Старт продаж T90 запланирован на январь 2025 года.