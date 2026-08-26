Плохо продающийся Toyota bZ5 пытается привлечь покупателей обновками и скидками

Компания Toyota представила в Китае электрический купеобразный кроссовер bZ5, относящийся к 2027 модельному году, и сразу же запустила его в продажу со щедрыми скидками. Главное новшество — свежая версия автопилота от китайской компании Momenta.

Электрический кроссовер Toyota bZ5 вышел на китайский рынок в июне прошлого года, в его основе лежит собственная, тойотовская модульная платформа e-TNGA с 400-вольтовой электрической архитектурой. Производство налажено на заводе совместного предприятия FAW Toyota в Тяньцзине.

При довольно привлекательных ценах Toyota bZ5, что называется, не взлетел: с января по июль этого года в Китае, по данным CAAM, продано только 5870 экземпляров этого кроссовера, при этом в июле его продажи обвалились сразу на 64,6% до 529 шт. Для Китая это катастрофически мало. Для сравнения скажем, что близкий по характеристикам Toyota bZ3X за первые семь месяцев этого года продан в Китае в количестве 50 528 шт., но bZ3X стоит дешевле, чем bZ5, и построен на более свежей «тележке» AEP 3.0 от GAC Aion.

Сегодня Toyota выкатила в Китае обновлённый bZ5 и даже устроила по такому случаю пышную презентацию, хотя единственная сущностная обновка — более современный комплекс электронных ассистентов водителя с автопилотом второго уровня Momenta 6.0 (до этого была версия 5.0) и мощным процессором производительностью 530 топс. Впрочем, положен такой автопилот только дорогим версиям Smart Edition.

Уже на старте продаж обновлённый Toyota bZ5 доступен с ограниченной по времени скидкой в размере 16 000 юаней. Таким образом, в «базе» кроссовер 2027 модельного года сейчас стоит всего 113 800 юаней (1,43 млн рублей в переводе по текущему курсу), а версия «на полном фарше» обойдётся в 183 800 юаней (2,3 млн рублей).

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Изменений в дизайне и силовой установке Toyota bZ5 нет. Габаритная длина — 4780 мм, ширина — 1866 мм, высота — 1510 мм, колёсная база — 2880 мм. Все версии оснащены единственным электромотором на передней оси, его максимальная отдача — 200 кВт (272 л.с.) и 330 Нм, максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Ёмкость литий-железо-фосфатной батареи — 65,28 либо 73,98 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 550 и 630 км по циклу CLTC соответственно.

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За пределами Китая Toyota bZ5 официально не представлен, а вот «серые» экземпляры иногда встречаются на российских дорогах.