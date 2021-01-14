Тихий ужас: китайская Suda SA01 без подушек безопасности в краш-тесте ADAC

В конце прошлого года на германский рынок вышел дешёвый (10 390 евро) китайский электрический седан Suda SA01 и сразу попал в руки местных экспертов — журнала auto motor und sport и автоклуба ADAC. Последний даже провёл краш-тест новинки, которая не имеет ни ESP, ни подушек безопасности, ни преднатяжителей ремней безопасности. Итог предсказуем: у водителя в китайской «электрички﻿» шансов выжить нет. Ездовые характеристики Suda SA01 также повергли испытателей в шок. Качество изготовления — отвратительное. Как такая машина вообще сумела получить допуск на европейский дороги? Сейчас расскажем!

О мало кому известной даже в самом Китае компании Suda (полное название — Henan Suda Electric Vehicle Technology) из богом забытого города Саньмэнься мы подробно рассказывали в апреле прошлого года. Компания эта по всем признакам создавалась с единственной целью — освоение денег по госпрограмме «Один пояс – один путь», направленной на развитие международных торговых связей Китая. Завод Suda мощностью 100 тысяч автомобилей в год формально заработал в 2019 году, но сколько он на данный момент произвёл машин, неизвестно — в статистике китайского авторынка модели Suda отсутствуют.

Моделей две — это компактные седан SA01 и хэтчбек SD01, внешне напоминающие Suzuki SX4 первого поколения. Силовая установка — электрическая: единственный электромотор с пиковой отдачей в 80 кВт (109 л.с.) и 240 Нм вращает передние колёса. Прикрученная к днищу кузова батарея ёмкостью 39,5 кВт·ч позволяет проехать 210 км на одной зарядке по циклу WLTP (в реальности, как выяснили немецкие коллеги, не более 180 км).



Весной прошлого года Suda начала исполнять взятые на себя по госпрограмме обязательства и привезла в Германию первые 200 седанов SA01 из запланированной партии в 12 тысяч машин. Эти 200 седанов были сертифицированы через испанскую фирму-посредника с китайским управляющим по упрощённым правилам ЕС, предназначенным для автомобилей малых серий (до 1000 шт.), а потому для них не обязательны ни ESP, ни даже подушки безопасности. Как Suda собирается продать все 12 тысяч машин, пока непонятно, ведь если их снабдить подушками и ESP, то цена может удвоиться, и тогда эти машины точно никто не купит. 200 привезённых весной машин поступили в продажу лишь в конце ноября 2020-го.



В Германии торговать китайскими дешёвыми «электричками» подвизалась фирма AutoSL из Дюссельдорфа, на сайте которой, однако, вы Suda не найдёте: основной профиль AutoSL — это торговля автоэкзотикой, можно, например, за 100 тысяч евро приобрести «Чайку» ГАЗ-13. Тем не менее эта солидная на вид контора действительно продаёт Suda SA01 и Объединённый немецкий автомобильный клуб ADAC купил одну такую машину для своих испытаний, в том числе краш-теста.



Побывала Suda SA01 и в руках экспертов уважаемого немецкого журнала auto motor und sport. Их впечатления практически идентичны впечатлениям коллег из ADAC: «пустой» руль, бряцающая подвеска, «скользкие» шины, слабые тормоза, ужасная управляемость, пугающие крены, дешёвый и маркий салон из жёсткого пластика с «бахромой» облоя, дешёвая обивка, плохая покраска кузова, кривые зазоры. Из интересных наблюдений — провалы в мощности: пиковые 80 кВт доступны лишь несколько секунд, после чего мощность падает вдвое, что может застать водителя врасплох при обгоне. Максимальная скорость в 134 км/ч делает проблематичной езду на Suda SA01 по автобанам. Трогание с места на светофорах, когда нужно резко ускориться, сопровождается сильной пробуксовкой ведущих колёс, так как антипробуксовочной системы нет. На скольких дорогах езда на Suda SA01 будет крайне опасным, если не сказать экстремальным занятием.



Ну и, собственно, краш-тест. Поскольку у ADAC была всего одна машина, то и краш-тест один — проверенный временем фронтальный удар на скорости 64 км/ч об установленный с 40-процентным смещением деформируемый барьер. Из программы Euro NCAP такой удар уже исключён, как устаревший, но ведь и «китаец», мягко говоря, не кажется свежим, так что и такой удар оказался для его водителя-манекена смертельным: голова, шея, грудная клетка, левая голень и обе стопы окрашены в протоколе красным цветом, означающим максимальный, смертельный уровень опасности. Зато передний пассажир практически не пострадал, да и защита детей на приемлемом уровне.



ADAC и auto motor und sport не рекомендуют Suda SA01 к покупке, считая что низкая цена не может служить оправданием смертельного риска для водителя при аварии, да и прочие основные потребительского качества китайского электромобиля признаны никудышными.

