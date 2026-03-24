Кроссовер Ora 5 от Great Wall выбрался за пределы Китая: есть версия с ДВС

Паркетник Ora стал доступен к заказу в Таиланде. Причем в отличие от родного Китая там модель представлена не только в виде электрокара, но и с гибридной установкой.

В Поднебесной кроссовер Ora 5 (бренд Ora принадлежит концерну Great Wall) стартовал под конец прошлого года. Теперь новая пятидверка предложена и за рубежом: дебютным экспортным рынком выбрали Таиланд. Первый показ Ora 5 там провели еще в середине марта, полноценная же презентация состоялась в рамках только что открывшегося Бангкокского автосалона – с объявлением всех характеристик и цен.

Электрический кроссовер Ora 5 EV для Таиланда 1 / 2 Электрический кроссовер Ora 5 EV для Таиланда 2 / 2

В плане дизайна экспортный паркетник от версии для Китая ничем не отличается. Внешность Ora 5 выполнена в стиле электрохэтча Ora 03/Good Cat. К слову, в Таиланде хэтчбек уже сняли с продаж – его-то как раз и заменит кроссовер. Главные фишки экстерьера «пятерки» — круглые фары и встроенная непосредственно в стекло багажной двери полоска задних фонарей, довольно внушительный передний бампер.

Электрический кроссовер Ora 5 EV для Таиланда

Длина кроссовера Ora 5 равна 4471 мм, ширина – 1833 мм, высота – 1641 мм, колесная база – 2720 мм. Паспортный дорожный просвет тайского варианта – 175 мм.

Электрический кроссовер Ora 5 EV для Таиланда

Единственное отличие в салоне паркетника для Таиланда – не считая, конечно, расположения руля – более компактный экран мультимедиа. Если в Китае модели положен тачскрин диагональю 15,6 дюйма, то тайский кросс получил планшет на 14,6 дюйма. Виртуальная приборка на 10,25 дюйма едина для всех вариантов.

Гибридный кроссовер Ora 5 HEV для Таиланда 1 / 2 Гибридный кроссовер Ora 5 HEV для Таиланда 2 / 2

Китайцам кроссовер Ora 5 пока доступен только в виде электрокара. А вот в Таиланде наряду с чисто «зеленой» версией представлен еще и гибрид HEV (то есть без возможности зарядки от электросети). Напомним, марка Ora изначально была задумана для выпуска исключительно «электричек». Однако даже на родине в последнее время дела у бренда идут не очень. Так что в прошлом году материнская компания Great Wall объявила о том, что расширит линейку Ora за счет моделей с ДВС.

Гибридный кроссовер Ora 5 HEV для Таиланда

Силовая установка тайского гибрида Ora 5 HEV включает бензиновую турбочетверку 1.5 (150 л.с.) и 190-сильный электромотор (видимо, он расположен на передней оси). Суммарная отдача системы – 223 л.с. и 476 Нм. На передней оси электроверсии, как и в Китае, установлен 204-сильный двигатель (260 Нм). В Таиланде паркетник Ora 5 EV представлен только с топовой батареей емкостью 58,3 кВт*ч, тогда как на родине еще можно выбрать электрокросс с аккумулятором на 45,3 кВт*ч. Запас хода тайского «зеленого» паркетника рассчитан по устаревшему циклу NEDC – 520 км.

Гибридный кроссовер Ora 5 HEV для Таиланда 1 / 2 Гибридный кроссовер Ora 5 HEV для Таиланда 2 / 2

Обе модификации Ora 5 предложены в двух вариантах исполнения. В списке оборудования базовой комплектации Pro значатся: 18-дюймовые колеса, светодиодная оптика, упомянутые выше экраны, встроенный в торец центрального тоннеля выдвижной бокс с функцией охлаждения, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Версия Ultra – это еще панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфона, вентиляция передних сидений и расширенный комплекс водительских ассистентов.

Гибридный кроссовер Ora 5 HEV для Таиланда

В Таиланде гибрид оказался дороже электрокара. Первой тысяче покупателей кроссовер Ora 5 HEV обойдется в 709 000 – 779 000 батов (около 1,8 млн – 1,9 млн рублей по актуальному курсу), электрический Ora 5 EV там на старте продаж стоит 629 000 – 699 000 батов (1,6 млн – 1,7 млн рублей). Поставки клиентам начнутся в мае.

Впоследствии новый паркетник Ora должен добраться и до других стран. А вот появится ли он в России – пока вопрос. В РФ марка фактически свернула продажи. Местный официальный сайт еще функционирует, но прайс-листа больше нет. У нас суббренд Great Wall был представлен электрохэтчем Ora 03.