Фастбек Ora 07 от Great Wall станет глобальным, ждём в России

Электрокар с дизайном «под Porsche» уже выбрался за пределы Поднебесной: модель доступна к заказу в Таиланде. Позже «электричка» появится и на других рынках.

В родном Китае эта модель «зеленого» бренда Ora, которым владеет концерн Great Wall, стартовала осенью прошлого года, там электрокар зовется Lightning Cat, он представляет собой четырехдверный фастбек (крышка багажника поднимается отдельно от заднего стекла). В том же 2022-м марка заявила об экспортных планах: серийный автомобиль с обликом «под Porsche» демонстрировали в Старом Свете и Таиланде, причем под другими именами – Next Cat и Grand Cat соответственно. Теперь же электрический фастбек выходит на таиландский рынок, а в 2024-м его также ждут в остальных странах, где присутствует марка, в том числе, в Европе. При этом экспортному варианту присвоено новое название – Ora 07.

Ora 07 на автосалоне в Таиланде, который прошел в конце ноября. В рамках выставки объявили цены и открыли прием заказов 1 / 3 А это товарные электрокары, уже прибывшие в Таиланд. Поставки клиентам стартуют 10 декабря 2 / 3 А это товарные электрокары, уже прибывшие в Таиланд. Поставки клиентам стартуют 10 декабря 3 / 3

Напомним, в основе фастбека лежит платформа Lemon, на которой построены многие модели Great Wall. Длина Ora 07/Lightning Cat равна 4871 мм, ширина – 1862 мм, высота – 1500 мм, колесная база – 2870 мм. Таким образом, по размерам «китаец» сопоставим с седаном Toyota Camry уходящего поколения.

В Таиланде Ora 07 доступна в двух версиях. Базовая Long Range имеет один электродвигатель на передней оси, он выдает 204 л.с. и 340 Нм. Вариант Performance – полноприводный, то есть с двумя электромоторами, совокупная отдача — 408 л.с. и 680 Нм. Батарея у «семерки» одна – литий-ионная, емкостью 83,49 кВт*ч (в Китае для модели еще предусмотрен литий-железо-фосфатный аккумулятор на 64,31 кВт*ч). Дальнобойность Ora 07 Long Range составляет 640 км, Ora 07 Performance – 550 км. Правда, в обоих случаях запас хода рассчитан по устаревшему циклу NEDC, то есть в реальности фастбек проедет меньше.



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В списке стандартного оборудования Ora 07 значатся светодиодная оптика, панорамная крыша, «кожаная» обивка, виртуальные приборы, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Ora 07 Performance – это 19-дюймовые колеса вместо 18-дюймовых, плюс выдвижной спойлер, проекционный дисплей, передние кресла с вентиляцией и функцией массажа, автопарковщик.



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Переднеприводный фастбек в пересчете с местной валюты на наши деньги стоит примерно 3,37 млн рублей (по текущему курсу), полноприводный обойдется где-то в 3,89 млн рублей. Первая партия Ora 07 уже прибыла в Таиланд, поставки клиентам начнутся 10 декабря.



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В России «зеленый» бренд Great Wall тоже представлен, на наш рынок марка вышла в октябре 2023-го с компактным электрохэтчем Ora 03 (в Китае – Haomao). Вероятно, Ora 07 также доберется до РФ, но уже в следующем году.

