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  • Great Wall откажется от брендов Wey и Ora в Европе, но их модели из продажи не исчезнут

Great Wall откажется от брендов Wey и Ora в Европе, но их модели из продажи не исчезнут

22.11.2023 50 0 0

В Старом Свете будет единая марка GWM, а отдельные бренды превратят в семейства, их модели переименуют.

Китайский концерн Great Wall Motor не так давно вышел на богатый и избалованный европейский рынок с марками Wey и Ora. Список стран пока невелик, да и модельный ряд довольно скудный: судя по августовскому отчету JATO Dynamics (более свежей статистики найти не удалось) по состоянию на конец лета в Старом Свете было зарегистрировано всего 19 гибридных кроссоверов Wey Coffee 01 (он же Mocha/Mocco в родном Китае, там модель пережила радикальный рестайлинг) и 3702 компактных электрохэтча Ora Funky Cat (в КНР это Ora Haomao). И вот на этом фоне компания Great Wall объявила о грядущей трансформации своего европейского бизнеса: новую стратегию назвали One GWM.

Раньше этот кроссовер анонсировали для Европы как Wey Coffee 02, но в продажу он поступит уже как GWM Wey 03
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Раньше этот кроссовер анонсировали для Европы как Wey Coffee 02, но в продажу он поступит уже как GWM Wey 03
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Раньше этот кроссовер анонсировали для Европы как Wey Coffee 02, но в продажу он поступит уже как GWM Wey 03
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С января 2024 года в Старом Свете появится единый бренд GWM, «бывшие» же марки Wey и Ora станут «продуктовыми линиями». Кроме того, модели переименуют. Так, нынешние Wey Coffee 01 и Ora Funky Cat превратятся в GWM Wey 05 и GWM Ora 03 соответственно. А анонсированные ранее для Европы младший гибридный паркетник Wey Coffee 02 (в Поднебесной он зовется Latte) и крупный электрический фастбек Ora Lightning Cat поступят в продажу как GWM Wey 03 и GWM Ora 07.

А это GWM Wey 05, он же бывший Wey Coffee 01. Такой кроссовер анонсирован и для России, причем сразу с индексом 05
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А это GWM Wey 05, он же бывший Wey Coffee 01. Такой кроссовер анонсирован и для России, причем сразу с индексом 05
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Сообщается, что решение продавать все автомобили под одним брендом повысит узнаваемость китайского автопроизводителя. Компания также намерена значительно расширить географию продаж в Европе. Сейчас у Great Wall есть дилеры в Германии, Великобритании, Ирландии и Швеции. А в 2024-м список стран должны пополнить Испания, Италия, Португалия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Дания, Исландия и Болгария. Наконец, в 2025 году GWM обещает вывести на «старосветский» рынок как минимум одну новую модель, но информации о ней пока нет.

Напомним, этой осенью электрическая марка Ora вышла и на российский рынок, бренд Wey до нас доберется в 2024-м. Причем в РФ продукция марок изначально заявлена под только что анонсированными в Европе индексами: у нас уже продают электрокар Ora 03, Вей же дебютирует с кроссовером 05.

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