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Кроссовер Wey Mocha пережил рестайлинг перед возможным дебютом в России

03.04.2023 138 0 0

Крупный китайский SUV изменился как снаружи, так и внутри. А еще, возможно, сокращена гамма модификаций.

Паркетник Mocha (он же Mocca, а в Европе это Coffee 01) дебютировал в Китае в 2021 году, он стал первой моделью так называемой «новой волны» — и «кофейного» семейства – премиум-бренда Wey, коим владеет концерн Great Wall. На родине кросс растерял покупателей: если за неполный 2021-й он разошелся там тиражом более 28 000 экземпляров, то итог всего прошлого года – примерно 13 400 единиц. Спасать продажи, как водится, призван рестайлинг.

Обновленный Wey Mocha
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Обновленный Wey Mocha
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Кроссоверу перекроили переднюю часть: Wey Mocha получил двухъярусную головную оптику, как у недавно представленного паркетника Wey Lanshan, безрамочную радиаторную решетку и другой бампер (на нем появились новые лазерные датчики). Также заменили задние фонари – они теперь «двухполосные». Кроме того, на заднем бампере красуется иная накладка. После рестайлинга длина паркетника выросла на 6 мм до 4881 мм. Остальные габариты прежние: ширина – 1960 мм, высота – 1690 мм, колесная база – 2915 мм.

Обновленный Wey Mocha
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Обновленный Wey Mocha
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В салоне – новый руль и переделанный центральный тоннель (с него, в частности, убрали джойстик коробки, за управление трансмиссией теперь отвечает подрулевой рычажок). Как и прежде, кроссовер имеет три дисплея: это виртуальная приборка на 9,2 дюйма, тачскрин мультимедиа-системы диагональю 14,6 дюйма и сенсорная панель, на которую возложено управление «климатом». Плюс есть проекционный дисплей. Wey Mocha все так же исключительно пятиместный.

Обновленный Wey Mocha
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Обновленный Wey Mocha
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Обновленный Wey Mocha
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Обновленный Wey Mocha
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Сама марка пока анонсировала только рестайлинговый подзаряжаемый гибрид. У такого кросса установка Lemon-DHT на основе бензинового турбомотора 1.5 (система работает как в последовательном, так и в параллельном режиме), но отдача обновленной модели еще не раскрыта. Зато объявлено, что гибридный Mocha будет доступен с двумя вариантами батареи: емкостью 34 или 39,67 кВт*ч (дореформенному SUV положен лишь топовый аккумулятор). В первом случае только на электротяге кросс сможет проехать 175 км (по циклу WLTC), во втором – 204 км.

Обновленный Wey Mocha

Совокупная мощность местного дорестайлингового Wey Mocha DHT-PHEV с одним электромотором – 396 л.с. и 570 Нм, с двумя (на каждой из осей) – 483 л.с. и 762 Нм. Прежний паркетник еще бывает в виде «мягкого» гибрида с турбодвигателем 2.0 и 48-вольтовым стартер-генератором (суммарная отдача в Китае – 213 л.с.), но вполне возможно, что на родине марки такую версию отправят в отставку.

Дореформенный Wey Mocha
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Дореформенный Wey Mocha
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Дореформенный Wey Mocha
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На домашний рынок обновленный паркетник Wey выйдет до конца текущего года. В России премиальный суббренд Great Wall сегодня официально не представлен, однако не так давно кросс Wey Mocha застукали в нашей стране: не исключено, что марку готовят к выходу на российский рынок. Впрочем, если этот SUV и доберется до РФ, то, вероятно, в дореформенном виде – по крайней мере, на первом этапе.

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