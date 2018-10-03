Пенсионеры, домохозяйки, неувлеченные рыбаки, увлеченные путешественники, офисные клерки, менеджеры среднего звена… На нынешней RAV4 ездят все подряд, и каждый тянет одеяло на себя. «Всем не угодишь!», – решили в Toyota. «Раз уж делаем кроссовер, пусть будет, как большие внедорожники!». И сделали. Правда, от того, чтобы добавить в него немного Camry и Lexus, не удержались.

Дизайнеров RAV4, похоже, действительно окончательно распустили – в смысле, не по домам, а эмоционально и документально. Чем еще объяснить то, что концепт FT-AC, показанный в прошлом году, оказался практически точной копией серийной модели? Да, с таким подходом теперь усадить в RAV4 домохозяек удастся вряд ли – но почти все остальные «целевые группы» вряд ли останутся недовольны. Ну а глаз любителей глянца и лоска японцы пытаются услаждать внешней отделкой, которая, правда, несколько диссонирует с образом «покорителя пространства».

Яркий образ сопровождает логичный переход модели на новую платформу GA-K архитектуры TNGA: это как раз то, что роднит RAV4 с Camry, а заодно с Avalon и Lexus ES. Впрочем, это не означает абсолютного технического родства – просто масштабируются машины по схожему принципу. Здесь на 13 сантиметров меньше пространства между осями, чем у Camry, но на 3 сантиметра больше, чем у старого RAV4 – 2 690 миллиметров.

Правда, геометрия тут несколько нетрадиционная: обычно производители рапортуют об увеличении колесной базы параллельно с общей длиной, а заодно и ростом запаса для пассажиров и багажа. Здесь же все по-японски нелинейно. База стала на 3 сантиметра больше, а общая длина – на 5 миллиметров меньше. Задний свес на 30 миллиметров короче, а багажник – на 79 литров больше (626 литров). Дорожный просвет на 15 миллиметров больше, а зазор между ягодицами водителя и дорогой – такой же, как был: сиденье опустили на те же 15 миллиметров. К счастью, не все цифры такие разнородные: жесткость кузова повысили на 57% высокопрочными сталями – и противопоставить этому нечего.

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К повышению жесткости кузова можно только присовокупить мысль, которая в последнее время стала одним из лейтмотивов разработки машин. «More fun to drive» – эта фраза звучит из уст самого Тойода-сан, и под это дело в компании не только разрабатывают новую Supra совместно с BMW, но и подгоняют новые серийные машины. Нет, RAV4, конечно никаким драйверским автомобилем не стал – но общие ценности вроде той же жесткости кузова, снижения центра тяжести и развесовки, которую смогли уложить в 51:49, еще никому не помешали, в том числе и на бездорожье. А заодно в новом RAV4 перенесли моторчик электроусилителя с рулевой колонки на рейку (тенденция довольно популярная – так же, к примеру, действуют в Hyundai и Kia), чтобы сделать отклик и обратную связь более прозрачными и точными. В общем, даже до той же Camry точно еще далеко, но смысл в проделанной работе есть.

Подвески радикальных изменений не претерпели: спереди МакФерсон, сзади – независимая схема с двойными поперечными рычагами. Сзади лишь пересмотрели точки крепления продольных рычагов и изменили схему крепления амортизаторов: теперь они стоят более вертикально. В целом же подвеску сделали чуть мягче: по словам японцев, это заслуга пресловутого повышения жесткости кузова и снижения центра тяжести.

Список силовых агрегатов вызывает умеренный оптимизм: в число европейских вариантов вошел двухлитровый мотор в паре с вариатором или механикой, а в списке американских – 2,5-литровый двигатель с новым восьмиступенчатым автоматом вместо шестиступенчатого. На этом фоне можно не беспокоиться о том, что основная ставка и там, и там сделана на гибридную версию, сочетающую 2,5-литровый бензиновый мотор с электродвигателем и вариатором. У нее, правда, многообещающая система полного привода с отдельным электромотором на задней оси, который подкидывает момента на задние колеса при необходимости. Впрочем, и «обычный» вариант с многодисковой муфтой привода задних колес обычно дает достаточно уверенности своим обладателям.

Ну а к нам наверняка приедут именно негибридные машины: пара из двухлитрового 3ZR-FE и вариатора, очевидно, претерпела минимум изменений, а вот 2,5-литровый мотор – новый. Это агрегат из семейства Dynamic Force – его двухлитровый родственник устанавливается, к примеру, на Lexus UX. Здесь, напомним, высокий термический КПД в 40%, комбинированный впрыск (распределенный плюс непосредственный) и оптимизированная продувка цилиндров за счет изменения угла между впускными и выпускными клапанами, увеличения диаметра самих клапанов, а также более пологого впускного канала. Но при всем этом мотор атмосферный – и для большинства покупателей это будет более простым и важным аргументом, чем какие-то тонкие настройки впуска и впрыска. А вот однозначно неприятной для многих новостью станет обещанное исчезновение дизеля: в Toyota отказываются от них в легковой линейке, как раз вплоть до RAV4 включительно.

Ну да ладно, давайте лучше о хорошем – о салоне, например. Тут не такое буйство форм, как снаружи, но своеобразия добавили – хотя и без избитых решений вроде торчащего планшета на верху передней панели, к сожалению, не обошлось. Это, правда, позволило логично разнести блоки климата и мультимедийки: сверху тачскрин с кнопками и регуляторами по бокам, а снизу – климатическая система со здоровенными «крутилками» управления температурой. А еще – подвинься, Camry – cвое управление микроклиматом теперь есть и на заднем ряду! Ну, в смысле, не трехзонный климат, а дефлекторы на центральном тоннеле – и то славно, раньше не было и их. Ну а материалы отделки – хоть и разнородные, но современные (в плане наличия модной псевдопрострочки) и в целом приятные.

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Разобравшись с впечатлениями, остается лишь ждать. Причем ждать не просто старта продаж – а почти со стопроцентной вероятностью момента, когда сборку нового RAV4 наладят на заводе Toyota в Санкт-Петербурге. И с учетом этого, а также того, что даже европейские и американские покупатели увидят первые машины только к концу этого года, нам, похоже, придется подождать до весны, а то и лета 2019-го.