Новый Suzuki Baleno выходит на рынок: взрослее, богаче и дороже

Хэтчбек, для которого возродили имя Baleno (в 90-х в линейке Suzuki было целое семейство с таким названием), выпускают с 2015 года, скромную модернизацию провели в 2019-м. Модель задумывалась как глобальная, даже рассматривалась возможность ее появления в России. Но до нас она так и не добралась, не прижился Baleno и в Европе: в этом регионе продажи окончательно свернули в 2020-м. А вот в Индии, где и расположена основная производственная площадка (за выпуск отвечает Maruti Suzuki – «дочка» японской компании), «пятидверка» пользуется высоким спросом: в прошлом году там реализовано 172 237 единиц (+12%) – и это третье место в списке самых продаваемых автомобилей страны (на второй строчке находится Maruti Suzuki Swift, лидирует Maruti Suzuki Wagon R). В общем, ничего удивительного в том, что именно индийцы первыми получили хэтч, переживший полноценный рестайлинг.

Рестайлинговый Suzuki Baleno 1 / 3 Рестайлинговый Suzuki Baleno 2 / 3 Рестайлинговый Suzuki Baleno 3 / 3

У Suzuki Baleno теперь более «взрослый» дизайн. Модели достались новые фары с «прищуром» и тремя L-образными диодными ходовыми огнями (сами фары тоже могут быть светодиодными), радиаторная решетка стала шире, а у задних фонарей появились дополнительные секции, которые заплывают на багажную дверь. Сама пятая дверь – новая, как и капот. Еще заменили бамперы. Длина урезана на 5 мм до 3990 мм, высота теперь составляет 1500 мм (-10 мм по сравнению с дореформенным хэтчем). Ширина и колесная база прежние – 1745 и 2520 мм соответственно.

Рестайлинговый Suzuki Baleno 1 / 2 Рестайлинговый Suzuki Baleno 2 / 2

В салоне – новые передняя панель, рулевое колесо, «приборка» и блок управления «климатом». Кроме того, Baleno обрел современную мультимедийную систему с 9-дюймовым тачскрином (в комплектациях попроще – по-прежнему 7-дюймовый), который возвышается над панелью, из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже (у дорестайлингового хэтча они по бокам от планшета). Дорогим версиям отныне также положены проекционный дисплей, шесть подушек безопасности (у дореформенного индийского Baleno два «эйрбэга») и камеры кругового обзора.

Рестайлинговый Suzuki Baleno 1 / 4 Рестайлинговый Suzuki Baleno 2 / 4 Рестайлинговый Suzuki Baleno 3 / 4 Рестайлинговый Suzuki Baleno 4 / 4

В Индии Maruti Suzuki Baleno предложен с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» Dual Jet K12N 1.2, причем у всех версий теперь имеется система старт-стоп, так что на всех вариантах исполнения мотор выдает 90 л.с. (у «простых» дорестайлинговых хэтчей мощность движка без довеска составляла 83 л.с.). Пятиступенчатая «механика» осталась в строю, а вот на смену вариатору пришла роботизированная коробка. Также в Maruti Suzuki заявили о том, что была перенастроена подвеска.

После рестайлинга хэтч подорожал. Так, если дореформенный Baleno минувшей осенью (такой хэтч уже сняли с продаж) стоил от 599 000 рупий (около 641 000 рублей по актуальному курсу), то за обновленную базовую «пятидверку» просят минимум 635 000 рупий (около 680 000 рублей). Топовый новый хэтчбек обойдется в 949 000 рупий (1 015 000 рублей).



Дореформенный Suzuki Baleno 1 / 3 Дореформенный Suzuki Baleno 2 / 3 Дореформенный Suzuki Baleno 3 / 3

К слову, в Индии Baleno считается «премиумом», его продают через отдельную дилерскую сеть Maruti Suzuki – Nexa (к премиальным моделям Suzuki там еще относятся паркетники S-Cross/SX4 и Ignis, кроссвэн XL6 и седан Ciaz).



Следом за Baleno рестайлинг должны пережить его клоны от Тойоты: в Индии это Glanza, а в Африке – Starlet.