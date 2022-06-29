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  • Конкурент Hyundai Creta от Toyota снова показался на тизерах, премьера совсем скоро

Конкурент Hyundai Creta от Toyota снова показался на тизерах, премьера совсем скоро

29.06.2022 119 0 0

Следом за паркетником Тойоты дебютирует родственная модель Suzuki. Обоим кроссам обещана гибридная установка, но и «традиционные» версии тоже, скорее всего, будут.

 

Первые тизеры нового компактного кроссовера компании Toyota мы опубликовали пару дней назад, и вот подоспела свежая порция. Премьера SUV состоится уже 1 июля, она пройдет в Индии, где и наладят выпуск модели. Там же будут производить брата новинки – под маркой Suzuki, этот паркетник представят чуть позже. По неофициальным данным, кросс Тойоты поступит в продажу под громоздким именем Urban Cruiser Hyryder. Впрочем, есть и другая версия — «просто» Hyryder. А индийской модели Suzuki прочат имя Vitara (глобальный паркетник с таким названием там не продают).

Новый кроссовер Toyota
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Новый кроссовер Toyota
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Паркетники Toyota и Suzuki будут отличаться между собой дизайном. Особенности Toyota Hyryder – сдвоенные светодиодные полоски ходовых огней (блоки основных фар расположены под ними) и вытянутая до нижней кромки бампера решетка. Внутри же кроссоверы, скорее всего, в целом повторят друг друга. Главная «фишка» салона – возвышающийся над передней панелью крупный тачскрин мультимедийной системы.

Прежде некоторые индийские СМИ писали, будто в основе близнецов лежит платформа DNGA от Daihatsu, которая, по сути, представляет собой упрощенную версию тойотовской TNGA. Но теперь про это не вспоминают, новая версия – кроссоверы якобы базируются на «тележке» Global C от Suzuki (на этой платформе построена, например, упомянутая выше глобальная Suzuki Vitara).

Новый кроссовер Toyota
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Новый кроссовер Toyota
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Новый кроссовер Toyota
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Новый кроссовер Toyota
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Паркетники точно окажутся гибридами, но пока неизвестно, какими именно – «мягкими» или «полноценными» (не исключено, что для новинок готовят оба варианта). Как бы то ни было, считается, что оба SUV получат бензиновый мотор K15C 1.5 от Suzuki. Скорее всего, версии только с ДВС тоже будут.

По предварительным данным, новинка Тойоты стартует в Индии в августе, кроссовер Suzuki тоже должен добраться до местных дилеров в этом году. Их основными конкурентами станут Hyundai Creta и Kia Seltos. Паркетники японских марок наверняка появятся и на других развивающихся рынках.

Новый кроссовер Toyota
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Новый кроссовер Toyota
2 / 4
Новый кроссовер Toyota
3 / 4
Новый кроссовер Toyota
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Между тем Suzuki готовит еще одну премьеру: 30 июня в Индии представят кросс Brezza второй генерации. Напомним, предшественник зовется Vitara Brezza, но в новом поколении имя сократили, и это подтверждает версию о присвоении названия Vitara близнецу Toyota Hyryder. К слову, у прежней Vitara Brezza тоже есть клон под маркой Toyota – Urban Cruiser. Но вот останется ли такой паркетник в строю после дебюта гибрида – неизвестно (по крайней мере, замаскированный Урбан во время тестов не попадался).

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