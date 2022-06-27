Toyota начала раскрывать Urban Cruiser Hyryder: опубликован первый видеотизер

Предполагается, что паркетник японской марки выйдет на рынок Индии в августе, а премьера пройдёт уже в конце этой недели, 1 июля.

О том, что индийское подразделение Тойоты зарегистрировало несколько новых товарных знаков, мы сообщали в конце прошлого месяца. Тогда стало известно, что одним из имён стало Hyryder. Предполагалось, что его присвоят новому компактному SUV марки (его внутризаводской индекс – D22). Напомним, у этого паркетника будет «близнец» от компании Maruti Suzuki (индекс – YFG), при этом основные задачи по разработке выполнила Toyota. Производство обеих моделей наладят на индийском предприятии Тойоты.



У родственных кроссоверов будет разный дизайн. Ранее в Сети оказались шпионские снимки прототипа модели, которую индийские СМИ пока что называют Toyota Urban Cruiser Hyryder. Теперь местный офис опубликовал первый видеоролик, частично раскрывающий внешность будущей новинки.



В ролике видна головная оптика со сдвоенными диодными полосками ходовых огней, хромированный декор экстерьера, задний фонарь с С-образными элементами, а также надпись «hybrid», расположенная на передней двери под боковым зеркалом паркетника японской марки.



Тизер подтвердил предположение о том, что у кроссовера Тойоты будет версия с гибридной установкой. Кроме того, помимо «обычного» гибрида, у модели, вероятно, будут исполнения MHEV. Официальных подробностей о технике пока нет. Ожидается, что в основу ляжет 1,5-литровый двигатель K15C (как у моделей Maruti Suzuki – Ertiga и XL6). По предварительным данным, в основу обоих новых кроссоверов ляжет «тележка» DNGA от Daihatsu (это, по сути, упрощённая версия тойотовской TNGA).



Кроссовер в видео получил кузов в фирменном окрасе Toyota – Nebula Blue: этот оттенок знаком по другим моделям бренда, к примеру, Corolla Cross. Отмечается, что у Urban Cruiser Hyryder «плавающая» крыша (эффект достигается за счёт чёрных стоек). Вероятно, топовые версии новинки получат систему камер, дающих 360-градусный обзор.



Премьера паркетника Toyota пройдёт уже в конце этой недели, 1 июля, в продаже на рынке Индии модель появится в августе. Ожидается, что «близнец» от Maruti Suzuki последует позже. Информация о ценах этих SUV появится позже. Этим новинкам придётся побороться за покупателей с местными версиями Hyundai Creta и Kia Seltos. Отметим, стартовый ценник Креты составляет 1,044 млн рупий (эквивалентно примерно 713 тыс. рублей по текущему курсу), а за Сельтос просят не менее 1,019 млн рупий (около 696 тыс. рублей).

