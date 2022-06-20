Suzuki готовит кроссовер Brezza: новинку ещё не показали, но заказы уже принимают

Компания Maruti Suzuki (это «дочка» Suzuki, которая отвечает за выпуск машин в Индии) ещё в конце прошлой осени тестировала кроссовер, который позиционируется как новое поколение Vitara Brezza. Немногим позже появились шпионские снимки этой новинки без маскировочной плёнки, тогда стало очевидно, что премьера не за горами. Теперь производитель показал первые тизеры паркетника, а дилеры начали принимать заказы. Полноценный дебют SUV пройдёт 30 июня, сразу после презентации стартуют и живые продажи.



Ранее по снимкам уже было заметно, что с кормы убрали надпись Vitara: там осталась только Brezza. Теперь в компании подтвердили смену названия. Не исключено, что в дальнейшем имя Витара могут отдать новому кроссоверу, который разработают совместно с Toyota.

Судя по опубликованному Maruti Suzuki официальному тизеру, кроссоверу изменили переднюю часть, он получил иной капот, бамперы, головную оптику угловатой формы с тонкими линиями светодиодных дневных ходовых огней. Судя по ранее слитым в Сеть фотографиям, модель снабдили новой решёткой радиатора, которая теперь соединена с фарами.



Тизер нового Suzuki Brezza

Также у Brezza полностью новая багажная дверь с вытянутыми фонарями, а место для крепления номера расположено чуть ниже, чем у нынешней версии. Ещё у паркетника так называемая «плавающая крыша» (как правило, этот эффект достигается за счёт чёрных стоек), это делает новинку визуально длиннее, реальный габарит не превышает четырёх метров.



На фото: актуальный кроссовер Suzuki Vitara Brezza

Салон Suzuki Brezza пока тоже официально не представлен. В компании показали только люк на крыше (кстати, впервые появился у компактного SUV бренда). Как Kolesa.ru сообщал ранее, модель оснастили новыми передней панелью, щитком приборов и информационно-развлекательной системой, которая получила отдельно «врезанный» массивный тачскрин диагональю девять дюймов (у вариантов попроще, как и прежде, семидюймовый дисплей). В списке оборудования система ESP, круиз-контроль, климат-контроль и шесть подушек безопасности.



По предварительным данным, Brezza оставили платформу Global C. В компании отметили, что на замену мотору K15B придёт гибридная силовая установка Smart Hybrid, в основу которой ляжет 1,5-литровый четырёхцилиндровый бензиновый двигатель K15C (как у Ertiga и XL6), его отдача составляет 103 л.с. (максимальный крутящий момент – 137 Нм). В пару, вероятно, предложат либо пятискоростную «механику», либо шестиступенчатый «автомат», который придёт на смену 4АКП.



Стоимость Suzuki Brezza на индийском рынке полностью рассекретят в ходе презентации новинки, которая пройдёт 30 июня. По данным местных СМИ, ориентировочный ценник варьируется в диапазоне от 0,8 до 1,2 млн рупий, что эквивалентно примерно 567,4-855,3 тыс. рублей по текущему курсу.

