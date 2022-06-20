Новинки ×
  • Suzuki готовит кроссовер Brezza: новинку ещё не показали, но заказы уже принимают

Suzuki готовит кроссовер Brezza: новинку ещё не показали, но заказы уже принимают

20.06.2022 194 0 0

Паркетник сменил имя, потеряв прибавку Vitara, которая ранее находилась в начале наименования. Продажи модели стартуют в конце текущего месяца.

 

Компания Maruti Suzuki (это «дочка» Suzuki, которая отвечает за выпуск машин в Индии) ещё в конце прошлой осени тестировала кроссовер, который позиционируется как новое поколение Vitara Brezza. Немногим позже появились шпионские снимки этой новинки без маскировочной плёнки, тогда стало очевидно, что премьера не за горами. Теперь производитель показал первые тизеры паркетника, а дилеры начали принимать заказы. Полноценный дебют SUV пройдёт 30 июня, сразу после презентации стартуют и живые продажи.

Ранее по снимкам уже было заметно, что с кормы убрали надпись Vitara: там осталась только Brezza. Теперь в компании подтвердили смену названия. Не исключено, что в дальнейшем имя Витара могут отдать новому кроссоверу, который разработают совместно с Toyota.

Судя по опубликованному Maruti Suzuki официальному тизеру, кроссоверу изменили переднюю часть, он получил иной капот, бамперы, головную оптику угловатой формы с тонкими линиями светодиодных дневных ходовых огней. Судя по ранее слитым в Сеть фотографиям, модель снабдили новой решёткой радиатора, которая теперь соединена с фарами.

Тизер нового Suzuki Brezza

Также у Brezza полностью новая багажная дверь с вытянутыми фонарями, а место для крепления номера расположено чуть ниже, чем у нынешней версии. Ещё у паркетника так называемая «плавающая крыша» (как правило, этот эффект достигается за счёт чёрных стоек), это делает новинку визуально длиннее, реальный габарит не превышает четырёх метров.

На фото: актуальный кроссовер Suzuki Vitara Brezza

Салон Suzuki Brezza пока тоже официально не представлен. В компании показали только люк на крыше (кстати, впервые появился у компактного SUV бренда). Как Kolesa.ru сообщал ранее, модель оснастили новыми передней панелью, щитком приборов и информационно-развлекательной системой, которая получила отдельно «врезанный» массивный тачскрин диагональю девять дюймов (у вариантов попроще, как и прежде, семидюймовый дисплей). В списке оборудования система ESP, круиз-контроль, климат-контроль и шесть подушек безопасности.

По предварительным данным, Brezza оставили платформу Global C. В компании отметили, что на замену мотору K15B придёт гибридная силовая установка Smart Hybrid, в основу которой ляжет 1,5-литровый четырёхцилиндровый бензиновый двигатель K15C (как у Ertiga и XL6), его отдача составляет 103 л.с. (максимальный крутящий момент – 137 Нм). В пару, вероятно, предложат либо пятискоростную «механику», либо шестиступенчатый «автомат», который придёт на смену 4АКП.

Стоимость Suzuki Brezza на индийском рынке полностью рассекретят в ходе презентации новинки, которая пройдёт 30 июня. По данным местных СМИ, ориентировочный ценник варьируется в диапазоне от 0,8 до 1,2 млн рупий, что эквивалентно примерно 567,4-855,3 тыс. рублей по текущему курсу.

кроссовер Индия новинки Suzuki Suzuki Vitara Brezza Suzuki Brezza

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Официально: что будет с машинами на армянском учете с 2023 года и стоит ли их покупать В продаже часто встречаются автомобили по привлекательным ценам, но с припиской «армянский учет». Многие россияне покупают их в личное пользование, хотя по закону этого делать не могут. Но в... 1105 0 1 20.06.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Passat B7 Passat B7 многим кажется интересной машиной: вроде как заметно лучше, чем предыдущий В6, но не такой дорогой, как следующий В8 (продажи которого получились вообще мизерными). Отчасти всё так... 1629 10 3 19.06.2022
Статьи / Авто с пробегом Рынок автомобилей с пробегом: глубокое падение и рост цен на 250% На прошедшем в Москве форуме автомобильного бизнеса «Used Cars Forum» озвучены невеселые итоги рынка подержанных машин. 3033 1 1 17.06.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 12212 14 11 10.02.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 12178 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 7957 5 20 14.04.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings