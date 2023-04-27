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  • Новый Citroen C3 Aircross попробует переманить покупателей у Creta и Grand Vitara

Новый Citroen C3 Aircross попробует переманить покупателей у Creta и Grand Vitara

27.04.2023 279 2 0

Свежий кроссовер предложат с пяти- или семиместным салоном, моторная гамма будет варьироваться в зависимости от рынка.

Теперь в линейке Citroen, по сути, два разных паркетника с именем C3 Aircross. Первый – глобальный компакт, знакомый и россиянам, его делают с 2017 года в Испании, в 2021-м эта «пятидверка» пережила рестайлинг. А второй Citroen C3 Aircross только что одновременно представили в Индии и Бразилии, там же наладят производство (причем заявлен уровень локализации 90%), такой кроссовер также планируют продавать в Юго-Восточной Азии и других странах Южной Америки. К слову, показанный сегодня кросс стал второй моделью бюджетного семейства C-Cubed, он присоединится к маленькому хэтчбеку Citroen C3 (не путать с одноименным хэтчем для Европы). Отметим, есть версия, будто «мировой» C3 Aircross в следующем поколении повторит модель для развивающихся рынков, однако в релизе Stellantis об этом ни слова.

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Как и недорогой хэтч, паркетник построен на «тележке» CMP (Common Modular Platform; глобальные тезки базируются на старой платформе PF1). От родственника новому SUV также достались головная оптика, капот и ручки дверей. Впрочем, кузов у C3 Aircross все же свой, иначе оформлена и корма. Длина кроссовера – 4,32 м, колесная база – 2,67 м. Для сравнения, показатели актуального «мирового» Citroen C3 Aircross – 4,15 и 2,6 м соответственно. Паспортный дорожный просвет новинки – 200 мм.

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Передняя часть салона почти такая же, как у соплатформенного хэтчбека. При этом кроссоверу отрядили цветной 7-дюймовый приборки, тогда как C3 имеет небольшой монохромный дисплей. Необычными получились дефлекторы климатической установки для пассажиров второго ряда – их установили на потолке. Для паркетника также заявлены мультимедийная система с 10-дюймовым тачскрином и пять USB-разъемов. Полный список оборудования опубликуют позже.

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Новый Citroen C3 Aircross будет доступен в пяти- и семиместном исполнении, правда, во втором случае на галерке, видимо, окажется тесно. Объем багажника двухрядного варианта – 444 литра. А вот объем грузового отсека для семиместного кроссовера указан с удаленным третьим рядом – 511 литров.

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Про технику сама марка еще не рассказала. Индийские СМИ пишут, что их версия получила бензиновую «турботройку» 1.2 мощностью 110 л.с. (такой мотор есть у местного хэтчбека C3) и «механику», позже паркетник может получить «автомат». В Бразилии кроссоверу прочат четырехцилиндровый атмосферный мотор 1.6 EC5 (113 л.с. на бензине или 120 л.с. на распространенном в этой стране этаноле) в сочетании с МКП или АКП, а также фиатовский 130-сильный турбомотор 1.0 с вариатором. Привод же в любом случае исключительно передний.

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В продажу новый Citroen C3 Aircross поступит под конец текущего года, его главными конкурентами станут Hyundai Creta, Kia Seltos и Suzuki Grand Vitara в виде паркетника.

кроссовер Бразилия Индия авторынок новинки Citroen Citroen C3 Aircross

 

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2 комментария
27.04.2023 20:19
Nervous

Неинтересный(( видимо такая судьба у недорогих машинок из Индии. Хотя раньше Ситроены старались все машинки делать запоминающимися

27.04.2023 20:47
Иннокентий Мамикон

На фоне всего китайского, выглядит очень даже ничего :)

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