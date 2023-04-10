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Кроссовер Suzuki Grand Vitara: теперь и леворульная версия

10.04.2023 1073 0 0

На экспортных рынках пока замечены лишь «традиционные» машины, тогда как на производственной родине модель бывает еще и виде гибрида с установкой от Тойоты.

С прошлого года имя Suzuki Grand Vitara носит не внедорожник, а компактный паркетник с основным передним приводом: выпуск налажен в Индии на заводе компании Maruti Suzuki («дочка» японской фирмы), эта страна и стала дебютным рынком для кросса. Еще в рамках премьеры было объявлено о том, что модель будет глобальной, в начале текущего года в Suzuki заявили о старте экспортных поставок машин индийского производства. Тогда сообщалось, что кроссоверы отправили в страны Латинской Америки, но в этом регионе Grand Vitara пока не появилась. Вообще, первым крупным зарубежным рынком для SUV оказалась «праворульная» же Индонезия. А теперь новая Grand Vitara анонсирована на Ближнем Востоке – разумеется, это уже леворульные машины.

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Напомним, в основе пятиместного паркетника лежит платформа Global C, на которой также построены кросс Suzuki Brezza и нынешняя глобальная «просто» Vitara. Длина нового Гранда равна 4345 мм, ширина – 1795 мм, высота – 1645 мм, колесная база – 2600 мм. То есть по своим габаритам модель сопоставима с Hyundai Creta и Kia Seltos. Паспортный дорожный просвет версии для Ближнего Востока – 210 мм.

Снаружи и внутри экспортный вариант в целом ничем не отличается от машины для Индии (кроме, конечно, расположения руля в странах с правосторонним движением). Особенности дизайна экстерьера – двухъярусная головная оптика, радиаторная решетка с массивной хромированной окантовкой и блестящим же «брусом», сделанные в виде единой плашки задние фонари. Кросс «стоит» на 17-дюймовых колесах.

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Главная фишка в салоне – возвышающийся над передней панелью тачскрин мультимедиа-системы (диагональю 7 или 9 дюймов). Как и в Индии, для ближневосточного кроссовера также предусмотрены панорамный люк в крыше, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, шесть подушек безопасности, климат-контроль, камеры кругового обзора и круиз-контроль. А вот виртуальная приборка модели на Ближнем Востоке не положена – по крайней мере, пока.

На экспорт сейчас поставляют машины с бензиновым «атмосферником» K15C 1.5 (103 л.с.), который имеет стартер-генератор и сочетается с шестиступенчатым «автоматом». Привод передний или полный. В Индии еще можно купить «традиционный» кросс с пятиступенчатой «механикой», кроме того, там представлен переднеприводный гибрид с установкой от Тойоты: в ее состав входят работающий по экономичному циклу Аткинсона мотор 1.5 (92 л.с.), электродвигатель (80 л.с.) и электромеханический вариатор, совокупная отдача – 115 л.с. В Suzuki пока не рассказали о том, появится ли гибридный кроссовер Grand Vitara за пределами индийского рынка.

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Что же касается цен, то, например, в Катаре новый кроссовер стоит где-то от 18 600 долларов, а в Саудовской Аравии модель обойдется минимум в 21 400 долларов. 

Россию компания Suzuki пока не покидает, но свежую Grand Vitara для нашего рынка не анонсировали. Не исключено, что вскоре кто-нибудь из дилеров решится поставлять эту модель по схеме параллельного импорта.

Между тем в Индии у Гранда есть родной брат от Toyota – паркетник Urban Cruiser Hyryder. Модель Тойоты, вероятно, тоже будут поставлять на экспорт.

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