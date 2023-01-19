Suzuki Grand Vitara в виде паркетника вот-вот выйдет на мировой рынок

Имя Grand Vitara компания Suzuki возродила в прошлом году, только теперь так зовется не внедорожник, а компактный паркетник с основным передним приводом. Производство кросса налажено в Индии на предприятии Maruti Suzuki («дочка» японской фирмы), эта страна и стала дебютным рынком для модели – полноценные продажи там стартовали под конец сентября. К слову, индийцы приняли паркетник довольно тепло: по данным профильных медиа, за неполных четыре месяца 2022-го Grand Vitara разошлась тиражом свыше 23 000 экземпляров. Еще во время презентации SUV представители Suzuki заявили о том, что он станет глобальным. И вот объявлено о старте экспорта.

Партия экспортных кроссоверов Suzuki Grand Vitara

Первая партия Suzuki Grand Vitara индийского производства, погруженная на корабль, предназначена для стран Латинской Америки. При этом в компании сообщили, что кросс также появится на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии: модель планируют продавать более чем в 60 странах. А вот сроки начала продаж на других рынках пока не озвучены, есть ли отличия у экспортной версии от машины для Индии – тоже еще неизвестно.



Suzuki Grand Vitara для Индии 1 / 2 Suzuki Grand Vitara для Индии 2 / 2

Напомним, кроссовер Grand Vitara построен на «тележке» Global C, которая также лежит в основе Suzuki Brezza и нынешней глобальной «просто» Vitara. Кроме того, у нового Гранда есть родной брат от Toyota – Urban Cruiser Hyryder, этот паркетник тоже выпускают в Индии. Длина кросса Suzuki равна 4345 мм, ширина – 1795 мм, высота – 1645 мм, колесная база – 2600 мм. То есть по своим габаритам модель сопоставима с Hyundai Creta и Kia Seltos.



Suzuki Grand Vitara для Индии

Особенности дизайна экстерьера – двухэтажная головная оптика, массивная радиаторная решетка и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Внутри – возвышающийся над передней панелью тачскрин мультимедийной системы. В списке оборудования индийской Grand Vitara также значатся система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, климат-контроль, ESP, проекционный дисплей, панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора, виртуальная «приборка», вентиляция передних сидений и круиз-контроль.



Suzuki Grand Vitara для Индии

В Индии паркетник предложен с бензиновым «атмосферником» K15C 1.5 (102 л.с. и 135 Нм) собственной разработки Suzuki, который имеет стартер-генератор и сочетается с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». Еще там можно купить полноценный гибрид с установкой от Тойоты: в ее состав входят работающий по экономичному циклу Аткинсона мотор 1.5 (92 л.с.), электродвигатель (80 л.с.) и электромеханический вариатор, совокупная отдача – 115 л.с. Для чисто бензинового паркетника с МКП предусмотрен полный привод с системой выбора режимов движения, все остальные варианты – переднеприводные.



Что же касается России, то нашу страну Suzuki не покидает, однако Grand Vitara в виде кроссовера для российского рынка не анонсировали. Не исключено, что кто-нибудь из дилеров решится поставлять эту модель по схеме параллельного импорта.