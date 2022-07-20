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  • Suzuki Grand Vitara стал паркетником – брат Тойоты и конкурент Креты

Suzuki Grand Vitara стал паркетником – брат Тойоты и конкурент Креты

20.07.2022 124 0 0

Новый компактный кросс будет доступен как только с ДВС, так и в виде полноценного гибрида. Первым рынком для модели станет Индия, позже она появится и в других небогатых странах.

 

О том, что имя Grand Vitara снова в строю, компания Suzuki заявила на прошлой неделе. И вот модель представлена официально: теперь Грандом зовется не внедорожник, а небольшой паркетник с основным передним приводом. Причем кросс создан вместе с Тойотой, у него есть брат – Toyota Urban Cruiser Hyryder. Премьеру новой Grand Vitara провели в Индии (там работает «дочка» японской Suzuki – Maruti Suzuki), как несложно догадаться, эта страна и станет первым и основным рынком для обоих SUV, производство наладят на местном тойтовском заводе. Но «эксклюзивами» модели все же не останутся, они доберутся и до других развивающихся стран – в частности, уже объявлено, что их планируют поставлять в Африку. Ну и добавим еще, что в самой Индии Grand Vitara считается «премиумом», кросс будут продавать через отдельную дилерскую сеть Nexa (к «премиуму» там еще относят Suzuki Baleno, Ciaz, XL6, Ignis и S-Cross).

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В основе Гранда и Хайрайдера лежит платформа Global C от Suzuki, на ней же построены только-только сменивший поколение младший кросс Suzuki Brezza и нынешняя глобальная «просто» Vitara. Новая Grand Vitara короче и выше брата от Тойоты: длина – 4345 мм, высота – 1645 мм (показатели Hyryder – 4365 и 1635 мм соответственно). Ширина (1795 мм) и колесная база (2600 мм) у машин совпадают. Таким образом, оба кроссовера являются одноклассниками Hyundai Creta и Kia Seltos.

Как и Хайрайдер, кроссовер Suzuki получил двухэтажные фары, однако у Гранда оба яруса оформлены иначе: например, сверху – три диодные секции вместо раздвоенных полосок у Тойоты. Кроме того, у Grand Vitara иная радиаторная решетка, а задние фонари сделали в виде тонких линий на черной плашке. «В базе» идут галогеновые фары, у версий подороже – светодиодная оптика. У всех исполнений 17-дюймовые колеса.

Внутри Grand Vitara почти дословно повторила брата, главная «фишка» – возвышающийся над передней панелью 9-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, правда, базовому кроссоверу он не положен. В списке оборудования самого дешевого SUV значатся: система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, климат-контроль, пара подушек безопасности, задний парктроник. У топового Гранда имеются ESP, проекционный дисплей, боковые «эйрбэги» и шторки безопасности, панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора, виртуальная «приборка», вентиляция передних сидений и круиз-контроль.

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Техника такая же, как у Hyryder Urban Cruiser. Новую Grand Vitara предложат с бензиновым «атмосферником» K15C 1.5 (102 л.с. и 135 Нм) собственной разработки Suzuki, который имеет стартер-генератор и сочетается с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». А на вершине гаммы будет полноценный гибрид, с установкой уже от Тойоты: в ее состав входят работающий по экономичному циклу Аткинсона бензиновый мотор 1.5 (92 л.с.), электродвигатель (80 л.с.) и электромеханический вариатор, совокупная отдача – 115 л.с. 

Для «традиционного» паркетника Suzuki с МКП предусмотрен полный привод с системой выбора режимов движения (Auto, Sport, Snow, Lock), все остальные исполнения – переднеприводные.

В Индии уже принимают заказы на Toyota Hyryder Urban Cruiser и Suzuki Grand Vitara, но цены пока не объявлены. «Живые» продажи там стартуют в ближайшее время.

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