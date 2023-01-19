Ирина Зеленцова, Suzuki: «Пока есть потенциал и спрос, смысла уходить с рынка нет»

Сегодня практически все крупные бренды либо полностью ушли из России, либо заморозили бизнес и хранят полное молчание, не комментируя ни планы, ни текущую ситуацию. Но есть и отдельные марки, которые в общих условиях отсутствия поставок продолжают какие-то проактивные действия. Одна из таких марок – Suzuki. Есть ли у дилеров запасы новых машин? Как они работают в условиях отсутствия поставок? И нет ли у Suzuki планов по уходу с российского рынка? На эти и другие вопросы ответила Ирина Зеленцова – операционный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС».

Kolesa.ru: Сколько автомобилей осталось на складах и в дилерских центрах Suzuki на данный момент? Может ли быть решен вопрос с логистикой при текущих условиях в этом году?



Ирина Зеленцова: По состоянию на текущий момент на складах официальных дилеров Suzuki остался запас примерно на 3-4 месяца продаж, преимущественно моделей Vitara и Jimny наиболее востребованных у клиентов комплектаций.

Планируя бизнес заранее, мы в начале февраля наполнили склады официальных дилеров Suzuki так, что в течение этого непростого года они смогли выстроить свой внутренний план работы.

Как будут обстоят процессы привоза новых автомобилей, мы будем непременно информировать как дилеров, так и клиентов. СУЗУКИ МОТОР РУС находится в постоянном контакте с производителем, мы ведем переговоры.

Suzuki Vitara 2018–н.в.



K: Как дилеры Suzuki выживают в сложившихся условиях? Много ли осталось монобрендовых дилеров, продающих только автомобили Suzuki, или почти все перешли на мультибрендовую схему?

И.З.: Сразу скажу, что о «выживании» среди официальных дилеров Suzuki речи не было. Во-первых, мы еще много лет назад, находясь в тесном диалоге со всеми дилерами, выработали довольно лояльный подход к ведению бизнеса, позволив нашим партнерам самостоятельно принимать решение относительно наполнения шоу-румов. Бренд Suzuki, разумеется, предъявляет требования по стандартам дилерского предприятия, но не ограничивает собственников бизнеса в формировании укомплектованности здания дилерского центра.

Более того, как и с начавшейся в 2019 году пандемией COVID-19, так и в 2022 году, СУЗУКИ МОТОР РУС продолжает внутренние программы поддержки дилеров, проводит конференции, после которых, получив прямую обратную связь, в случае необходимости своевременно корректирует коммерческие условия, направляя свою активность в те области бизнеса, на которые делали акцент наши партнеры.

Поддержка и развитие дилеров Suzuki всегда были одними из главных приоритетов работы бренда в России.

K: Планируются ли к выводу на российский рынок новые модели?

И.З.: Мы следим за мировыми новинками бренда, оцениваем их потенциал на российском рынке, оперируем долгосрочным стратегическим мышлением, взвешенным подходом и сбалансированным принятием решений, которые позволяют строить бизнес в долгосрочной перспективе, обеспечив клиентов и дилеров высоким уровнем сервиса Suzuki. А вся информация по новым моделям будет раскрываться нами по мере ее поступления.

Suzuki Vitara 2018–н.в.

K: АЕБ прогнозирует, что в 2023 году рынок может вырасти на 12%, до 770 тысяч автомобилей. Каков ваш прогноз относительно российского рынка: сколько «белых» дилерских автомобилей всех марок будет продано по итогам года?

И.З.: Объем рынка 2023 года сильно зависит от множества внешних факторов и обстоятельств, прогнозировать развитие которых не представляется возможным.

K: При каких условиях Suzuki сочтет, что нет никакого смысла продолжать свою деятельность в РФ?

И.З.: По бренду Suzuki мы до сих пор ощущаем спрос, превышающий предложение. Потенциал рынка РФ для компании огромен. Российский клиент делает ставку на надежность, качество и комфорт, коими ценится продукция Suzuki. А пока есть потенциал и спрос, есть и смысл.

K: Как вы считаете, вернутся ли покинувшие рынок марки? Какие условия должны сложиться для возвращения?

И.З.: Каждый производитель оценивает рациональность присутствия на любом рынке, исходя из собственных бизнес-моделей, являющихся коммерческой тайной. Таким образом, мы не можем предугадывать и комментировать намерения других брендов

Suzuki Jimny 2018–н.в.

K: Есть ли у дилеров Suzuki проблемы с запчастями, обслуживанием?

И.З.: Запчасти – это важная составляющая гарантийного обязательства производителя. Для Suzuki всегда клиент, его потребности, удовлетворение от владения были и остаются главными задачами. За годы работы в РФ (с 1998 г.) у нас собралась дружная армия преданных фанатов Suzuki. И все наши клиенты являются частью большой семьи, и никак иначе. В настоящий момент на центральном складе и на складах дилеров все необходимые запасные части и аксессуары находятся в достаточном количестве. Скажу лишь, что срок ожидания по некоторым позициям может быть увеличен. Но не более того.

Мы с лета даже несколько сервисных акций запустили – например, по замене моторного масла, комплексной диагностике, предоставляли скидки на приобретение оригинальных аксессуаров.

K: Какую помощь могло бы оказать правительство РФ компаниям, которые не покинули рынок?

И.З.: Обеспечение стабильных и прогнозируемых условий работы.