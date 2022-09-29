Citroen Oli: лёгкий электрический пикап-трансформер для эпохи бережливости

Два дня назад Citroen показал обновлённую эмблему, а сегодня — её первого носителя, электрический концепт Oli. В этом концепте развиваются идеи модульного дизайна и примитивизма, заложенные в серийном городском ультрабюджетном электромобильчике Citroen Ami, но Oli технически боле продвинутый и позиционируется как семейная машина на каждый день с неограниченным сроком службы.

Citroen Oli и Citroen Ami

Citroen готовит своих клиентов к переходу от эпохи потребления/изобилия к эпохе бережливости, в которой человечество избавится о всего лишнего и будет довольствоваться малым. Наблюдаемый с начала пандемии COVID-19 бешеный рост спроса на машины лакшери-сегмента на первый взгляд идёт вразрез с концепцией эпохи бережливости, но в том-то и дело, что объективная тенденция такова, что богатые становятся богаче, бедные — беднее, а средний класс размывается, многие его представители перешли в категорию бедных. Короче говоря, ширнармассам придётся затянуть пояса и ездить на более простых и дешёвых машинах, чем те, к которым они привыкли. Более того, в новой эпохе нет места так называемым одноразовым машинам, у которых ресурс зачастую совпадает с гарантийным сроком.



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Предполагается, что гипотетический серийный Citroen Oli придёт в семью на десятилетия, а если его вдруг разобьют до неремонтопригодного состояния, то запчасти пойдут на поддержание жизни других Oli. Почти все узлы и агрегаты с течением времени могут быть быстро заменены на новые, а изготовленные из вторсырья пластиковые детали наружной и внутренней отделки можно заменять такими же других цветов и фактур, чтобы хоть как-то разнообразить долгую эксплуатацию.



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Габаритная длина Citroen Oli — 4,2 м, ширина — 1,9 м, высота — 1,65 м. Заявленная снаряженная масса — всего 1000 км, её удалось добиться путём жесточайшего сокращения номенклатуры используемых деталей. Например, в симметричных передних дверях без свеклоподъёмников нет внутренней отделки, петли, крепления и технологические отверстия ничем не прикрыты, но есть удобные карманы-сетки и мягкие валики подлокотников. Ажурные спинки кресел изготовлены из пружинящего пластика. В передней панели, центральным элементом которой является поперечная труба, есть всего два центральных воздуховода, а место боковых заняли съёмные аудиоколонки с Bluetooth-подкючением. Музыка и навигация находятся в вашем смартфоне, картинки-подсказки выводятся на проекционный экран на лобовом стекле.



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Лобовое стекло плоское и установлено вертикально. Сделано это для удешевления детали — в вертикальном положении площадь стекла получается наименьшей. Плохо для аэродинамики? Не беда, потому что максимальная скорость Citroen Oli ограничена на отметке 110 км/ч. Вдобавок специальные воздушные каналы в фарах направляют часть набегающего воздуха над автомобилем. Капот и крыша Oli покрыты плоскими и очень прочными композитными панелями с наполнителем из переработанного картона, они очень лёгкие и при этом способны выдержать вес взрослого человека, то есть Oli можно использовать как стремянку, скамейку или даже площадку для сна.



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Багажник у Citroen Oli оформлен как у пикапа, с откидным бортом и сдвижной прозрачной верхней секцией. Ширина грузовой платформы — 994 мм, длина — 679 мм (со сложенными задними сиденьями — 1050 мм), в бортах есть съёмные вещевые боксы.



Подробностей о силовой установке Citroen Oli нет, известно лишь, что он снабжён батареей ёмкостью 40 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 400 км пробега. Батарею можно использовать в качестве накопителя энергии в домашнем хозяйстве — собирать и раздавать то, что выработали солнечные панели во дворе и на крыше дома. Бытовые розетки в кузове позволят приготовить еду на пикнике или высушить волосы феном после купания.

Ещё одна любопытная деталь — колёса, они у Citroen Oli составные: сердцевина — штампованная, а обод — литой, разработчики сочли такую комбинацию оптимальной с точки зрения затрат и дизайна. Шины Goodyear Eagle GO размерности 235/55 R 20 изготовлены из переработанной рисовой шелухи, оливкового масла и натуральных смол, нефтепродукты не используются.



Серийного Oli не будет, но многие заложенные в нём идеи мы увидим в грядущих массовых моделях Citroen. Рекомендуем также нашим читателям сравнить Citroen Oli с недавним концептом от Dacia, в котором предложен похожий подход к инжинирингу и материалам.

