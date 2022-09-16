Dacia Manifesto: безводушные шины, пробковый салон и чехлы-спальники на сиденьях

Румынская марка Dacia, принадлежащая Renault Group, подготовила к грядущему Парижскому автосалону (открывается 17 октября) любопытный концепт под названием Manifesto. Серийным он не станет, но некоторые опробованные на Manifesto технологические решения мы увидим на будущих моделях Dacia.

Нынешний год стал для Dacia во многих аспектах переломным: румынскую марку в свете известных геополитических событий открепили от российской Лады, снабдили новой эмблемой и направили в светлое экологически чистое будущее. Уже известно, что новый Duster выйдет на рынок без дизельного мотора и с электрическим полным приводом вместо механического. Дата полного озеленения пока не названа, поскольку зависит от множества труднопредсказуемых факторов. Для Dacia критически важно удержать низкие цены на свои модели и высокую долю рынка, с одними электромобилями сделать это сегодня невозможно, так что, вероятно, Dacia будет держаться за бензиновые моторы до последнего, а именно до 2035 года, когда их в Европе запретят. Что будет дальше, показывает концепт Manifesto, в котором сконцентрированы традиционные ценности автомобилей Dacia и технологии завтрашнего дня.

Dacia — это дёшево, практично и надёжно. Электрический багги Manifesto вполне соответствует такому определению, многое в нём сделано предельно утилитарно, но при каждая делать продумана до мелочей с точки зрения функциональности и стиля. Кузов состоит из небольшого количества деталей, дверей нет в принципе, все поверхности салона водонепроницаемые, наружные панели изготовлены из переработанного пластика.



Для багажа предусмотрены ниши с вещевыми мешками перед отсутствующим ветровым стеклом, пристяжной кофр на корме, багажник на крыше с выдвижными упорами, съёмные авоськи на боковинах, ниши в центральном тоннеле салона и рядом с приборной панелью. На корме также имеется съёмный батарейный модуль для питания внешних устройств в отрыве от машины. Длинную полку за салоном можно использовать в качестве рабочего стола.



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Manifesto снабжён всего одной фарой на передке, которую можно вынуть и использовать в качестве переносного фонаря. Рядом с этой фарой находится мощная буксирная проушина, внизу — «окно» с тросом лебёдки. Шины — безвоздушные, проколоть их нельзя, но езда по грязи создаст известные проблемы: грязь забьёт собой щели в боковинах и нарушит балансировку — неудивительно поэтому, что на всех промо-картинках Manifesto находится на сухом грунте. Силовая установка, понятное дело, электрическая, но подробностей о ней нет.



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Передняя панель салона и верхняя часть руля отделаны пробковым деревом, к нему с помощью канцелярских игл можно крепить бумажные записки. Чехлы на сиденьях — это спальники с мягкой набивкой. Вместо навигационной и мультимедийной систем предлагается использовать собственный смартфон, закрепив его справа от руля в специальном кронштейне. Вверху между креслами находится ещё один съёмный фонарь.



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В принципе в Dacia Manifesto нет ничего такого, чего нельзя было бы сделать серийно и пустить в продажу, получился бы достойный конкурент свежему Meyers Manx 2.0, но с куда более современным дизайном, однако пресс-служба румынской марки подчёркивает, что концепт не предвещает никакую серийную модель. А вот отделку из пробки и переработанного пластика, вещевые авоськи и съёмные фонарики мы наверняка увидим в будущих моделях Dacia. Румынская марка все больше заступает на территорию чешской Skoda с её подчёркнутой практичностью и массой удобных приспособлений в салоне и багажнике. Дизайн Dacia становится всё более изощрённым и менее бюджетным на вид, благодаря чему расширяется аудитория марки. В первом полугодии 2022 продажи Dacia выросли на 5,9% (по сравнению с первым полугодием 2021) и составили 277 885 автомобилей.

