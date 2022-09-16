Dacia Manifesto: безводушные шины, пробковый салон и чехлы-спальники на сиденьях

Нынешний год стал для Dacia во многих аспектах переломным: румынскую марку в свете известных геополитических событий открепили от российской Лады, снабдили новой эмблемой и направили в светлое экологически чистое будущее. Уже известно, что новый Duster выйдет на рынок без дизельного мотора и с электрическим полным приводом вместо механического. Дата полного озеленения пока не названа, поскольку зависит от множества труднопредсказуемых факторов. Для Dacia критически важно удержать низкие цены на свои модели и высокую долю рынка, с одними электромобилями сделать это сегодня невозможно, так что, вероятно, Dacia будет держаться за бензиновые моторы до последнего, а именно до 2035 года, когда их в Европе запретят. Что будет дальше, показывает концепт Manifesto, в котором сконцентрированы традиционные ценности автомобилей Dacia и технологии завтрашнего дня.
Dacia — это дёшево, практично и надёжно. Электрический багги Manifesto вполне соответствует такому определению, многое в нём сделано предельно утилитарно, но при каждая делать продумана до мелочей с точки зрения функциональности и стиля. Кузов состоит из небольшого количества деталей, дверей нет в принципе, все поверхности салона водонепроницаемые, наружные панели изготовлены из переработанного пластика.
Для багажа предусмотрены ниши с вещевыми мешками перед отсутствующим ветровым стеклом, пристяжной кофр на корме, багажник на крыше с выдвижными упорами, съёмные авоськи на боковинах, ниши в центральном тоннеле салона и рядом с приборной панелью. На корме также имеется съёмный батарейный модуль для питания внешних устройств в отрыве от машины. Длинную полку за салоном можно использовать в качестве рабочего стола.
Manifesto снабжён всего одной фарой на передке, которую можно вынуть и использовать в качестве переносного фонаря. Рядом с этой фарой находится мощная буксирная проушина, внизу — «окно» с тросом лебёдки. Шины — безвоздушные, проколоть их нельзя, но езда по грязи создаст известные проблемы: грязь забьёт собой щели в боковинах и нарушит балансировку — неудивительно поэтому, что на всех промо-картинках Manifesto находится на сухом грунте. Силовая установка, понятное дело, электрическая, но подробностей о ней нет.
Передняя панель салона и верхняя часть руля отделаны пробковым деревом, к нему с помощью канцелярских игл можно крепить бумажные записки. Чехлы на сиденьях — это спальники с мягкой набивкой. Вместо навигационной и мультимедийной систем предлагается использовать собственный смартфон, закрепив его справа от руля в специальном кронштейне. Вверху между креслами находится ещё один съёмный фонарь.
В принципе в Dacia Manifesto нет ничего такого, чего нельзя было бы сделать серийно и пустить в продажу, получился бы достойный конкурент свежему Meyers Manx 2.0, но с куда более современным дизайном, однако пресс-служба румынской марки подчёркивает, что концепт не предвещает никакую серийную модель. А вот отделку из пробки и переработанного пластика, вещевые авоськи и съёмные фонарики мы наверняка увидим в будущих моделях Dacia. Румынская марка все больше заступает на территорию чешской Skoda с её подчёркнутой практичностью и массой удобных приспособлений в салоне и багажнике. Дизайн Dacia становится всё более изощрённым и менее бюджетным на вид, благодаря чему расширяется аудитория марки. В первом полугодии 2022 продажи Dacia выросли на 5,9% (по сравнению с первым полугодием 2021) и составили 277 885 автомобилей.
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