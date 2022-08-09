Meyers Manx 2.0: легендарный пляжный багги вернулся в виде электромобиля

В начале 60-х Брюс Майерс сутки напролёт проводил время на пляже в Калифорнии, мастерил доски для сёрфинга и лодки, а потом случайно увидел, как некий энтузиаст лихо носится по пескам на «голом» шасси VW Beetle и решил сделать для него стеклопластиковый кузов — так родился проект Meyers Manx (Meyers — марка, Manx — модель, названная в честь породы бесхвостых кошек). Оригинальная компания Майерса называлась B.F. Meyers & Co, в период с 1964 по 1971 год она изготовила порядка 7000 экземпляров двухместных багги, в основном в виде машинокомплектов для самостоятельной переделки стоковых «жуков». Лёгкий и проворный Meyers Manx хорошо зарекомендовал себя в гонках по пескам, но у машины очень быстро появились подражатели: конкуренты просто скопировали разработанные Майерсом детали и стали продавать их как свои, а у Майерса не хватало знаний, сил и средств, чтобы обеспечить юридическую защиту своему бизнесу. В итоге в начале 70-х компания закрылась.

Брюс Майерс и его багги

В 2000 году под давлением энтузиастов из фан-клубов Meyers Manx Брюс Майерс основал новую компанию, названную в честь своей первой и единственной модели — Meyers Manx. Эта компания вернулась к мелкосерийному производству пляжных багги на базе VW Beetle и предлагала несколько более современных конверсий, в том числе удлинённый Manxter с посадочной формулой 2+2. В 2020 году постаревший Майерс продаёт фирму предпринимателю Филиппу Сарофиму и его инвестиционной компании Trousdale Ventures. В феврале прошлого года Брюс Майерс покинул наш бренный мир в возрасте 94 лет, но дело его продолжает жить.



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Филипп Сарофим оказался ревностным фантом Meyers Manx, он тщательно опекает его дизайн и дух, поэтому новая модель Meyers Manx 2.0 Electric хоть и спроектирована с чистого листа, внешне мало отличается от предшественника из 60-х. Облик Manx 2.0 разработал Фриман Джей Томас, бывший шеф-дизайнер компании Volkswagen (занимал эту должность с 1996 по 1999 год), а ныне гендиректор компании Meyers Manx.



Manx 2.0 имеет в основе алюминиевые монокок, подвеска полностью независимая, все колёса снабжены дисковыми тормозами. Габаритная длина — 3137 мм, ширина — 1786 мм, высота — 1354 мм, колёсная база — 2080 мм. Ведущие колёса — задние, как у исторического предка, но вращают их теперь два индивидуальных электромотора, выдающих совокупно до 205 л.с. и 325 Нм. Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 4,5 с. Ёмкость батареи — 20 либо 40 кВт·ч на выбор, запас хода на одной зарядке — 241 либо 482 км соответственно, снаряженная масса — 680 либо 748 кг.



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Цены на Manx 2.0 пока не объявлены, в следующем году компания хочет выпустить 50 экземпляров электрического багги, а с 2024 года тираж ограничен не будет.



Добавим, что в 2019 году компания Volkswagen представила электрический концепт I.D. Buggy по мотивам Meyers Manx, но в серию он так и не пошёл.

