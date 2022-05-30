В отрыве от Нивы: новый Duster перейдёт на электрический полный привод

Из-за известных геополитический событий и ухода компании Renault с российского рынка технические узы между будущими моделями Dacia и Lada разрублены. Какими будут новые Лады, сделанные в отрыве от технологий Renault Group, пока можно только гадать, зато мы всё больше узнаём о том, в каком направлении будет развиваться Dacia: появились новые подробности о следующем поколении кроссовера Duster.

Напомним, что до недавнего времени Lada входила в состав Renault Group, но в середине мая руководство французской компании объявило о передаче своих российских активов российскому государству, после чего Ладу из коллекции брендов на головном сайте Renault Group удалили. Озвученный в начале 2021 года план по техническому сращиванию Dacia и Lada, предполагавший перевод модельных линеек обеих марок на французскую модульную платформу CMF-B, больше не актуален, равно как и возвращение Лады Нивы в Европу.

Получается, что Lada и АВТОВАЗ, по сути, начинают жизнь с чистого листа, хотя, конечно, ещё долго будут пользоваться техническим наследием Renault, распоряжаясь им по собственному разумению. Так, российские чиновники утверждают, что сборка актуального кроссовра Duster с московского завода Renault будет перенесена в Тольятти, где на него налепят эмблемы Lada и вернут в продажу, но в головном офисе компании Renault, похоже, не в курсе этих преобразований, о чём на днях сообщили коллеги из газеты «Авторевю».

Европейский Dacia Duster второго поколения дебютировал в 2017 году, а летом 2021-го пережил рестайлинг.

Между тем марку Dacia тоже в последнее время тоже лихорадит. В частности в Dacia три раза за последние два года сменился шеф-дизайнер: летом 2020 года на эту должность заступил Алехандро Мезонеро-Романос из Seat, летом 2021-го его сменил Майлс Нюрнбергер из Aston Martin, а в мае этого года ответственный пост принял француз Давид Дюран, причём он уже был и.о. шеф-дизайнера в процессе пересменки между Мезонеро-Романосом и Нюрнбергером, а теперь занял руководящую должность на постоянной основе. С чем связана такая чехарда, непонятно, тем более что Дюран работает в Renault Group с 2011 года и именно он — автор концепта Dacia Bigster, показанного в начале 2021 года. Серийная версия Bigster ожидается в 2025 году, это будет полноценный компактный кроссовер, стоящий на ступеньку выше Дастера. Новый Duster на платформе CMF-B выйдет на европейский рынок в 2024 году.



Bigster и новый Duster должны были получить российских родственников в виде двух разнокалиберных Lada Niva, при этом Нивам прочили улучшенную геометрическую проходимостью и собственную систему полного привода, чтобы не было конкуренции с румынскими моделями на европейском рынке.

Официальный эскиз новой Лады Нивы на платформе CMF-B.

Об этих чудесных Нивах теперь, полагаем, можно забыть, зато вчера стало ясно, в чём должна была состоять техническая разница между российскими и румынскими машинами. Если новые Нивы, очевидно, имели бы механический полный привод, то новый Duster и Bigster в полноприводных версиях, как сообщает французское издание Largus со ссылкой на собственный источник внутри Renault Group, получат небольшой электромотор на задней оси, то есть задние колёса не будут механически связаны с двигателем и коробкой передач. Подобную схему сегодня довольно широко применяют японские автопроизводители, в том числе на бюджетных моделях вроде Toyota Yaris Cross.



Отказ от механического полного привода в пользу электрического позволит Dacia улучшить показатели корпоративного выбора CO 2 и избавить компанию Renault от экологического штрафа. Понятно, что маломощный электромоторчик на задней оси лишит Duster изрядной доли проходимости, но для европейского рынка это не критично. Более того, источник сообщает, что новый Dacia Duster поступит в продажу без привычного для этой модели 1,5-литрового турбодизеля, зато обзаведётся гибридной силовой установкой E-Tech, что дебютировала на европейском Renault Captur ещё в 2020 году и сочетается только с передним приводом, эту же силовую установку недавно получили Nissan Juke и Nissan Qashqai. В привязке к Dacia установка E-Tech будет упрощена (как именно, пока неизвестно), чтобы сохраниться привлекательный ценники на румынские модели.

В общем ясно, что с оффроудным имиджем европейский Duster попрощается в обмен на хорошие экологические характеристики. Жители румынских деревень из-за этого, вероятно, сильно расстроятся, но едва ли окажут заметное влияние на статистику продаж модели. Сейчас Dacia Duster уверенно входит в пятёрку самых популярных SUV европейского рынка.

