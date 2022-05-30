Гибридные авто ×
  • В отрыве от Нивы: новый Duster перейдёт на электрический полный привод

В отрыве от Нивы: новый Duster перейдёт на электрический полный привод

30.05.2022 462 0 0

Из-за известных геополитический событий и ухода компании Renault с российского рынка технические узы между будущими моделями Dacia и Lada разрублены. Какими будут новые Лады, сделанные в отрыве от технологий Renault Group, пока можно только гадать, зато мы всё больше узнаём о том, в каком направлении будет развиваться Dacia: появились новые подробности о следующем поколении кроссовера Duster.

 

Напомним, что до недавнего времени Lada входила в состав Renault Group, но в середине мая руководство французской компании объявило о передаче своих российских активов российскому государству, после чего Ладу из коллекции брендов на головном сайте Renault Group удалили. Озвученный в начале 2021 года план по техническому сращиванию Dacia и Lada, предполагавший перевод модельных линеек обеих марок на французскую модульную платформу CMF-B, больше не актуален, равно как и возвращение Лады Нивы в Европу.

Получается, что Lada и АВТОВАЗ, по сути, начинают жизнь с чистого листа, хотя, конечно, ещё долго будут пользоваться техническим наследием Renault, распоряжаясь им по собственному разумению. Так, российские чиновники утверждают, что сборка актуального кроссовра Duster с московского завода Renault будет перенесена в Тольятти, где на него налепят эмблемы Lada и вернут в продажу, но в головном офисе компании Renault, похоже, не в курсе этих преобразований, о чём на днях сообщили коллеги из газеты «Авторевю».

Европейский Dacia Duster второго поколения дебютировал в 2017 году, а летом 2021-го пережил рестайлинг.

Между тем марку Dacia тоже в последнее время тоже лихорадит. В частности в Dacia три раза за последние два года сменился шеф-дизайнер: летом 2020 года на эту должность заступил Алехандро Мезонеро-Романос из Seat, летом 2021-го его сменил Майлс Нюрнбергер из Aston Martin, а в мае этого года ответственный пост принял француз Давид Дюран, причём он уже был и.о. шеф-дизайнера в процессе пересменки между Мезонеро-Романосом и Нюрнбергером, а теперь занял руководящую должность на постоянной основе. С чем связана такая чехарда, непонятно, тем более что Дюран работает в Renault Group с 2011 года и именно он — автор концепта Dacia Bigster, показанного в начале 2021 года. Серийная версия Bigster ожидается в 2025 году, это будет полноценный компактный кроссовер, стоящий на ступеньку выше Дастера. Новый Duster на платформе CMF-B выйдет на европейский рынок в 2024 году.

Bigster и новый Duster должны были получить российских родственников в виде двух разнокалиберных Lada Niva, при этом Нивам прочили улучшенную геометрическую проходимостью и собственную систему полного привода, чтобы не было конкуренции с румынскими моделями на европейском рынке.

Официальный эскиз новой Лады Нивы на платформе CMF-B.

Об этих чудесных Нивах теперь, полагаем, можно забыть, зато вчера стало ясно, в чём должна была состоять техническая разница между российскими и румынскими машинами. Если новые Нивы, очевидно, имели бы механический полный привод, то новый Duster и Bigster в полноприводных версиях, как сообщает французское издание Largus со ссылкой на собственный источник внутри Renault Group, получат небольшой электромотор на задней оси, то есть задние колёса не будут механически связаны с двигателем и коробкой передач. Подобную схему сегодня довольно широко применяют японские автопроизводители, в том числе на бюджетных моделях вроде Toyota Yaris Cross.

Отказ от механического полного привода в пользу электрического позволит Dacia улучшить показатели корпоративного выбора COи избавить компанию Renault от экологического штрафа. Понятно, что маломощный электромоторчик на задней оси лишит Duster изрядной доли проходимости, но для европейского рынка это не критично. Более того, источник сообщает, что новый Dacia Duster поступит в продажу без привычного для этой модели 1,5-литрового турбодизеля, зато обзаведётся гибридной силовой установкой E-Tech, что дебютировала на европейском Renault Captur ещё в 2020 году и сочетается только с передним приводом, эту же силовую установку недавно получили Nissan Juke и Nissan Qashqai. В привязке к Dacia установка E-Tech будет упрощена (как именно, пока неизвестно), чтобы сохраниться привлекательный ценники на румынские модели.

В общем ясно, что с оффроудным имиджем европейский Duster попрощается в обмен на хорошие экологические характеристики. Жители румынских деревень из-за этого, вероятно, сильно расстроятся, но едва ли окажут заметное влияние на статистику продаж модели. Сейчас Dacia Duster уверенно входит в пятёрку самых популярных SUV европейского рынка.

кроссовер слухи новинки гибридные авто Dacia Renault Renault Duster

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Что делать, если страховая компания отказывается страховать автомобиль по договору ОСАГО Заключение договора ОСАГО – обязанность каждого автовладельца. Мы подробно рассказывали, как оформить бумажный и электронный полис ОСАГО, какие изменения произошли в 2020 году и что будет,... 181 0 3 30.05.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Hyundai Santa Fe Classic Santa Fe стал в России первым по-настоящему популярным кроссовером Hyundai. Скорее всего, большую роль сыграла сборка этого кроссовера на Таганрогском ТагАЗе: Santa Fe тогда не был слишком д... 1198 1 2 29.05.2022
Статьи / Бензин Бензин рекордно подешевел в опте: почему же цены на АЗС не падают и вряд ли упадут Биржевая стоимость топлива опустилась до рекордно низких значений. Сейчас АЗС покупают его дешево, но в розницу торгуют по прежним ценам. По мнению экспертов, более-менее заметное снижение е... 4873 0 25 27.05.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 24999 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 11066 14 11 10.02.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 10087 12 44 29.04.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings