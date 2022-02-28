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Имитация электромобиля: гибридный Nissan Juke представлен официально

28.02.2022 130 0 0

Nissan Juke обзавёлся гибридной силовой установкой E-Tech от родственного Renault Clio. Старт продаж в Европе намечен на лето.

 

Juke второго поколения дебютировал в сентябре 2019 года и до сих пор предлагался только с 1,0-литровой бензиновой «турботройкой» (актуальная отдача — 114 л.с. и 200 Нм) в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — только передний. Производится «второй» Juke на британском заводе Nissan в Сандерленде, главный рынок сбыта — Европа. В прошлом году европейские продажи Nissan Juke, по данным ресурса CarSalesBase, составили 62 535 шт., что заметно хуже, чем у основных конкурентов: Peugeot 2008 разошёлся тиражом 191 424 шт., Volkswagen T-Roc — 181 577 шт., Renault Captur — 162 138 шт.

Анонсированная в январе гибридная модификация Джука должна повысить к нему интерес европейцев — не очень понятно, правда, почему так долго тянули. Как и ожидалось, в техническом плане Nissan Juke Hybrid полностью повторил родственную модель Renault на платформе CMF-B, но не кроссовер Captur E-Tech, а хэтчбек Clio E-Tech, то есть гибридная силовая установка Джука безрозеточная в отличие от таковой у Captur E-Tech, батарею которого нужно заряжать от внешнего источника. Гибридные версии моделей Renault были представлены ещё в начале 2020 года.

В состав силовой установки Nissan Juke Hybrid входят 1,6-литровый бензиновый «атмосферник» (94 л.с., 148 Нм), стартер-генератор мощностью 15 кВт (20 л.с.), тяговый электродвигатель (49 л.с., 205 Нм) и запатентованная Renault многорежимная трёхвальная коробка передач с кулачковыми муфтами вместо традиционных дисковых синхронизаторов. Сцепления нет, трогание с места всегда происходит на электротяге, ДВС подключается по мере роста скорости тогда, когда решит электроника. Батарея ёмкостью 1,2 кВт·ч расположена под полом багажника, из-за чего объём багажника уменьшился с 422 до 354 л.

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Компания утверждает, что в городском режиме безрозеточный гибридный Juke может до 80% пути проехать исключительно на электротяге, а расход топлива при этом будет примерно на 40% меньше, чем у чисто бензинового Джука. Максимальная скорость движения на электротяге — 55 км/ч. Есть у гибридной версии и электромобильный режим езды в одну педаль (e-Pedal), но рекуперативной мощности недостаточно до полной остановки — только до 5 км/ч, то есть для полной остановки ногу с педали акселератора на тормоз всё-таки придётся перенести. Но в целом получается ощущение, что едешь на электромобиле, хотя под капотом время от времени молотит ДВС. Уровень выбросов COполучился даже выше, чем у версии с 1,0-литровым турбомотором и «роботом» — 118 г/км против 114 к/км. Динамические характеристики пока не объявлены.

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Кузов гибридного Джука отличается от такого у чисто бензиновых версий частично закрытой радиаторной решёткой с более скромной хромированной окантовкой и подвижными заслонками (они помогают уменьшить аэродинамическое сопротивление на высоких скоростях), более эффективным задним спойлером и аэродинамическими щитками под днищем. Вдобавок Juke Hybrid получил собственный дизайн 17- и 19-дюймовых колёс (19-дюймовые выполнены в стиле полностью электрического кроссовера Nissan Ariya). Отличия в интерьере совсем точечные — щиток приборов с индикатором мощности вместо тахометра и «мультик» с энергопотоками на 7-дюймовом экране между двумя циферблатами.

Стоимость Nissan Juke Hybrid ещё не раскрыта, но для нас она и до последних геополитических событий большого интереса не представляла: Nissan Juke сейчас в России официально не продаётся.

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