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Компактный паркетник Nissan Juke наконец-то станет гибридом

18.01.2022 162 0 0

Сам Ниссан об установке пока не рассказал, но, скорее всего, модель разделит технику с родственным кроссовером от Renault.

 

Паркетник Nissan Juke перешел во второе поколение еще осенью 2019 года, он делит платформу CMF-B с последним европейским Renault Captur (не путать с нашим Каптюром), дебютировавшим несколькими месяцами ранее. В актуальную гамму «француза» входят бензиновые «турботройка» 1.0 (90 л.с.) и «турбочетверка» 1.3 (140 л.с.), вдобавок у него имеются сразу две полноценные гибридные версии E-Tech на основе «атмосферника» 1.6 – с возможностью подзарядки от электросети и без нее (на старте карьеры у Captur были еще и дизели, но затем от них отказались). Джук же до сих пор представлен в Старом Свете только с литровым турбомотором (114 л.с.). Ожидалось, что в гибрид паркетник Nissan превратят в 2021-м, но этого так и не произошло. И вот новая информация: гибридный Juke придет в Европу в 2022 году, о чем сообщил глава испанского подразделения Ниссана.

Актуальный стандартный Nissan Juke
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Актуальный стандартный Nissan Juke
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Актуальный стандартный Nissan Juke
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Точные сроки топ-менеджер не раскрыл, об установке тоже пока ни слова. Европейские профильные медиа считают, что новая версия у кроссовера появится весной-летом. Что же касается техники, то ее Nissan Juke, вероятно, разделит с соплатформенным Renault Captur E-Tech, но при этом, как пишут некоторые «старосветские» СМИ, паркетник японской марки будет доступен только в виде «обычного» гибрида, то есть без возможности подключения к розетке. Совокупная отдача «простого» Captur E-Tech – 145 л.с., подзаряжаемого – 160 л.с.

Актуальный стандартный Nissan Juke

Прежде европейцы также писали о том, что Juke еще может обзавестись турбомотором 1.3, но теперь о нем не упоминают. Полный привод ни компакту Ниссана, ни Captur не положен в принципе – только передний.

Отметим, Джук второй генерации не смог повторить успеха «первого» кросса, который когда-то находил в Европе по 100 000 владельцев ежегодно. И все же по итогам 2021-го паркетник должен оказаться в «плюсе»: согласно статистике CarSalesBase, с января по ноябрь (данных за весь год еще нет) в Старом Свете реализовано 57 046 единиц, тогда как за весь 2020-й Juke там разошелся тиражом 58 402 экземпляра. Результат родственного Renault Captur по итогам одиннадцати месяцев 2021-го – 149 664 штуки (-6%).

Актуальный стандартный Nissan Juke

В России нынешний кроссовер Juke не представлен, планов вывести его на наш рынок у компании нет. Зато у нас начинаются продажи импортного Nissan Pathfinder нового поколения.

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