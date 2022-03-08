У Nissan Qashqai теперь есть гибридная версия e-Power

Такой автомобиль японской марки выйдет на европейский рынок в конце лета 2022 года. Цены пока не раскрыты, их объявят ближе к старту продаж.

Производство кроссовера Nissan Qashqai стартовало в 2006 году, основным рынком для этой модели является Европа. Актуальный паркетник третьего поколения был представлен в феврале прошлого года. По информации сайта CarSalesBase, в течение «ковидного» 2020 года старосветские дилеры реализовали 135 829 экземпляров, что на 38% меньше, чем в 2019-ом. Отрицательная динамика продолжилась и в прошлом году: клиенты купили 113 276 машин (на 16,6% меньше, чем годом ранее). Теперь марка представила новую версию кроссовера – e-Power.



На фото: Nissan Qashqai e-Power

Продажи нынешнего «третьего» Кашкая стартовали в Старом Свете летом прошлого года, первыми на рынок вышли «мягкогибридные» версии. В их основе находится знакомая по моделям Renault «турбочетвёрка» объёмом 1,3 литра: она работает в тандеме с 12-вольтовым стартер-генератором и небольшой литий-ионной батареей. У бензинового двигателя два варианта форсировки – 140 и 158 л.с., в первом случае максимальный крутящий момент равен 240 Нм, такой движок сочетается только с шестискоростной «механикой»; во втором – 260 Нм в случае комплекта с 6МКП и 270 Нм – с вариатором X-Tronic.



Японская компания подготовила ещё одну версию Qashqai для европейского рынка: её оснастили гибридной силовой установкой e-Power. Стоит отметить, что такая система не является новинкой: в частности, ещё в 2016 году её получил Nissan Note. С тех пор выпуск моделей бренда в версии e-Power налажен не только в Японии, но и в Китае и Таиланде. Для Европы же новая модификация Кашкая станет первенцем с этой установкой (модель будет сходить с конвейера британского завода Nissan).



Ранее Kolesa.ru публиковал шпионские снимки прототипов новой версии модели, а теперь Nissan Qashqai e-Power представлен официально. Визуальных отличий экстерьера у такой гибридной модификации от чисто бензиновых вариантов немного: так, паркетник получил указывающие на версию логотипы и иную радиаторную решётку с глянцевой горизонтальной полосой чёрного цвета в верхней части «гриля». Салон, очевидно, остался без изменений.

Qashqai e-Power оснастили гибридной силовой установкой, особенность которой заключается в том, что бензиновый мотор не связан с колёсами: он выполняет роль генератора электроэнергии, тогда как передние колёса вращает электродвигатель. В состав установки Qashqai e-Power входит 156-сильный 1,5-литровый турбомотор с переменной степенью сжатия (как у Infiniti QX50 и QX55), а также электродвигатель мощностью 188 л.с. На задней оси электромотора для Кашкая не предусмотрено, так что полного привода у такого кроссовера нет.



У автомобиля есть режим e-Pedal (управление разгоном и торможением происходит только с помощью педали акселератора). Ёмкость тяговой батареи в компании не раскрыли, подзаряжать её от электросети нельзя, питание происходит только за счёт мотора. Средний расход топлива у Nissan Qashqai e-Power составляет 5,3 литра на сотню километров. Для сравнения, у бензиновой версии со 158-сильным турбомотором объёмом 1,3 литра и вариатором этот показатель составляет 5,5 литра на 100 км (расчёт вели по циклу WLTP).

На европейский рынок такая версия автомобиля японской марки выйдет в конце лета 2022 года. Цены Qashqai e-Power пока не раскрыты, их объявят ближе к старту продаж.



Отметим, в РФ Кашкай является одним из самых продаваемых автомобилей в стране: он почти не покидает ТОП-25 наиболее востребованных моделей в стране. Его производство налажено на заводе в Санкт-Петербурге, однако из-за текущих геополитических потрясений в ближайшем будущем оно может быть прекращено.

