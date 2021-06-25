Благородство им не повредит: рисовать новые Dacia будет дизайнер Aston Martin

Майлз Нюрнбергер, 13 лет проработавший в компании Aston Martin, назначен директором по дизайну бренда Dacia. Работа у опытнейшего британского специалиста предстоит непыльная, ведь в ближайшие четыре года Dacia собирается выпустить всего три новинки.

На прошлой неделе Dacia сменила логотип, а теперь объявлено о назначении нового директора по дизайну. Майлз Нюрнбергер заступит на пост 1 сентября, который прежде занимал Алехандро Месонеро-Романос, но минувший весной променял Dacia на Alfa Romeo.

Нюрнбергер родился в 1976 году в семье, увлечённой искусством и автомобилями, в 1998 году он окончил Университет Ковентри и в 2000-м поступил на работу в марку Lincoln (принадлежит компании Ford). С 2003 по 2007 годы Нюрнбергер работал в Citroen, а в 2008 году пришёл в Aston Martin, где к 2018 году вырос до директора по дизайну. На его счету такие эксклюзивные проекты, как Aston Martin V12 Speedster без ветрового стекла, гиперкар Valkyrie, электрические концепты Lagonda и первый кроссовер британской марки под названием DBX (на заглавном фото).

Майлз Нюрнбергер

Сейчас компания Aston Martin находится в процессе масштабной антикризисной трансформации и перетряхивает кадры. Возрождение марки Lagonda отменено и даже от собственного нового двигателя V6 компания отказалась в пользу моторов Mercedes-AMG. По данным британского журнала Autocar, Майлз Нюрнбергер, за 13 лет сроднившийся с Aston Martin, не нашёл себе места в новых планах компании и пристроился в Dacia.



Aston Martin V12 Speedster

Напомним, что в начале этого года Dacia и Lada вошли в единое бизнес-подразделение в рамках Groupe Renault и теперь имеют общий инжиниринг, однако шеф-дизайнеры у румынской и российской марок разные. Ладу сейчас курирует француз Жан-Филипп Салар, пришедший в январе на смену легендарному Стиву Маттину, а Майлз Нюрнбергер, стало быть, будет отвечать за Dacia и отчитываться главному дизайнеру всей Groupe Renault, нидерландцу Лоренсу ван ден Акеру.



График выхода новых моделей Dacia и Lada до 2025 года включительно.

Согласно опубликованному в январе плану развития Dacia, румынская марка представит к 2025 году всего три новинки и одна из них известна — компактный кроссовер Bigster, дизайн которого уже обнародован в виде концепта. Серийный Bigster должен увидеть свет в первой половине 2025 года. Две другие новинки пока засекречены, но вычислить их несложно: в 2022 году Dacia, скорее всего, выкатил новый Logan-универсал, в 2024 году сменит поколение Duster.



Dacia Bigster

Учитывая временные сроки, можно с большой уверенностью сказать, что дизайн всех трёх новинок уже утверждён и серьёзно повлиять на них Нюрнбергер не сможет. Выходит, его взяли на перспективу, чтобы делать с нуля новинки, которые выйдут после 2025 года. Что из этого выйдет, покажет время. Вряд ли модели Dacia станут похожи на нынешние Aston Martin, но толика британского лоска им точно не помешает. Проба пера, как водится, пройдёт на концептах, которые мы наверняка увидим до 2025 года — руководство Groupe Renault должно будет убедиться, что стиль Dacia развивается в нужном направлении и что клиенты реагируют на него положительно.

