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Старший брат Дастера: первое изображение серийного Bigster

19.01.2021 647 1 0

Группа Renault недавно представила концепт будущей новинки бренда Dacia. Серийный кроссовер, созданный по его мотивам, выйдет на рынок в течение ближайших четырёх лет.

 

О создании нового бизнес-подразделения Dacia-Lada (румынская компания и АВТОВАЗ входят в Группу Renault) стало известно на прошлой неделе. Это означает, что все новые модели российского и румынского брендов будут созданы на модульной платформе CMF-B. Ранее мы рассказывали об этом «объединении» подробнее, а также сообщали о будущей новинке Дачии: пока что официально был представлен концепт очередного кроссовера.

Концепт Dacia Bigster

Известно, что длина шоу-кара составляет 4,6 метра. Для сравнения, у российского Renault Duster второй генерации этот габарит равен 4341 мм. Информации о ширине, высоте и колёсной базе нового SUV пока нет. Прототип получил внешность, выполненную в новом стиле, узнаваемы только «игреки» в головной оптике и фонарях: подобные элементы есть у последних Dacia Logan и Sandero, а также у электрического компакта Dacia Spring.

Экстерьер концепта отличают нарочито грубые формы, созданные из переработанного пластика массивные накладки на колёсных арках, а также ручки, спрятанные в верхней части задних дверей (рядом с окнами). Кроме того, у прототипа совершенно новая эмблема: она имеет форму «икса», а название марки написано иным шрифтом. При этом сама Dacia о смене логотипа не заявляла. 

Серийный паркетник Dacia получит имя Bigster, он выйдет на рынок в 2025 году. Как он будет выглядеть, пока неизвестно, что даёт простор для художников. Так, своё видение нового кроссовера решил представить дизайнер испанского издания motor.es. Он решил далеко не уходить от представленного шоу-кара, но наделил его «серийными» чертами. Так, линия капота более прямая, рисунок воздухозаборника, встроенного в передний бампер, привычный, ячеистый. Колёсные арки художник оставил массивными, но лишил их дополнительных выемок, изменил пороги и дизайн колёсных дисков, а также перенёс ручки задних дверей на традиционное место. Более традиционно смотрятся боковые зеркала и рейлинги, а головная оптика выполнена в стиле последних Logan и Sandero.

Рендер Dacia Bigster

Фотографий интерьера концепта Bigster пока нет. В релизе отметили, что салон у прототипа рассчитан на пятерых седоков. Не исключено, что у серийной версии нового кроссовера будут как пяти-, так и семиместные варианты.

В основе новинки Dacia будет платформа CMF-B, в линейке он окажется на ступеньку выше Duster. Напомним, в Западной Европе младший паркетник выпускают под брендом Dacia, а на других рынках (в том числе и в РФ), на автомобиле красуется ромбовидный логотип Renault. Информации о «технике» пока немного: в компании отметили, что у Bigster будут гибридные версии и двигатели, питающиеся «альтернативным топливом» (вероятно, речь о сжиженном газе). Есть предположение, что у товарного автомобиля будут версии и с полным приводом (в зависимости от рынка).

Как мы сообщали ранее, похожая на Dacia Bigster модель появится и в линейке отечественной Lada. Автомобиль будет в том же сегменте (C-SUV), на рынок он выйдет также через четыре года. Ожидается, что дизайн у этого российского кроссовера будет свой.

кроссовер новинки Dacia Renault Renault Duster Lada

 

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1 комментарий
19.01.2021 19:49
ANT2

Dacia-Lada... Dacada

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