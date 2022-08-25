Dacia полностью откажется от дизелей, несмотря на их популярность у клиентов

Бюджетная румынская марка будет вынуждена отказаться от дизельных версий своих автомобилей из-за грядущего ужесточения экологических норм в Европе. Нынешний кроссовер Duster – последняя модель, которую можно купить с дизельным мотором, при этом жить ему осталось недолго.

Dacia – ценный актив в составе Renault Group, продажи румынской марки растут вопреки объективным трудностям, таким как глобальный дефицит микрочипов и инфляция в Европе: по итогам первой половины этого года Dacia реализовала 277 885 автомобилей, что на 5,9% больше, чем в январе-июне 2021-го, тогда как продажи всей Renault Group сократились на 12% до 1 000 199 автомобилей, и это без учёта АВТОВАЗа, который французская компания в мае передала правительству РФ (с ним падение продаж Renault Group составило 29,7%).

Причины популярности моделей Dacia всем известны: низкая цена в сочетании с хорошим уровнем потребительских качеств. В последние годы Dacia резко прибавила по части эргономики и отделки интерьеров, дизайн стал более рафинированным, бюджетность в глаза теперь не бросается, на Dacia стал пересаживаться европейский средний класс, а кроссовер Duster и вовсе стал культовой моделью с несколькими фан-клубами и слётами владельцев.

Между тем руководство Renault Group вынуждена проводить непопулярную политику в отношении модельного ряда Dacia: очень востребованный народом надёжный, тяговитый и экономичный 1,5-литровый туродизель уже исчез с традиционных легковушек румынской марки, но пока доступен на Дастере, и это одно из самых выгодных предложений на рынке: дизельный кроссовер в передним приводом и «механикой» стоит сейчас в Германии от 16 950 евро, альтернатив за эти деньги просто нет. Версия с полным приводом стоит от 21 350 евро — благодаря хорошей геометрической проходимости в сочетании с «короткой» первой передачей Duster 4x4 прекрасно чувствует себя на бездорожье.

Актуальный Dacia Duster второго поколения дебютировал в 2017 году, летом 2021-го он пережил рестайлинг, а нынешним летом на него нацепили новую эмблему марки. В мае стало известно о том, что «третий» Duster, который должен выйти на рынок в 2024 году, лишится дизеля и механического полного привода (вместо него будет электрический), а на этой неделе испанский журнал motor.es сообщил, что дизеля у Dacia не будет вообще ни в каком виде, даже в составе гибридных силовых установок и даже у флагманского кроссовера Bigster (ожидается в 2025 году).



Причина отказа от дизеля понятна и предсказуема: его невозможно адаптировать к перспективным экологическим нормам Euro 7 без радикального повышения себестоимости, а дешевизна — главный залог успеха Dacia. Нормы Euro 7 должны вступить в силу после 2025 года, при этом их окончательный регламент до сих пор не утверждён. К 2035 году европейские власти намерены ввести полный запрет на продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими на ископаемом топливе (бензин, газ, дизель).

До 2035 года Dacia будет пытаться удержать свою долю на рынке за счёт малолитражных бензиновых турбомоторов и бюджетной гибридизации, а дальше марка будет вынуждена полностью переключиться на электромобили либо, что менее вероятно, в гамме появятся доступные модели с ДВС на водородном и/или синтетическом топливе.

