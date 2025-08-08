Nissan Teana вернётся в новом стиле, компанию ей составит седан Nissan N6

В Сеть выложили сертификационные снимки двух свежих четырехдверок Nissan. Одна из них будет доступна только с ДВС, вторая – с гибридной силовой установкой. Запуск ожидается до конца текущего года.

Имя Teana компания Nissan убрала в архив в 2018-м – тогда крупный седан на всех рынках было решено продавать под общим названием Altima, которое прежде модель носила лишь в Северной Америке (этот один и тот же автомобиль). Теперь же стало известно о возвращении Nissan Teana: прежнее обозначение достанется рестайлинговой четырехдверке Nissan Altima в Китае. Фото модернизированной машины появились в свежем каталоге Минпрома КНР. Причем в сертификате заявлены как обновленная, так и дореформенная версии. Видимо, в Китае модель со старым дизайном останется в продаже, а смена названия нужна, чтобы седаны не путали. Как и прежде, за выпуск машин для Поднебесной отвечает СП Dongfeng Nissan. Также напомним, что это уже второй рестайлинг для локальной четырехдверки – предыдущий провели в 2022-м.

Новая Nissan Teana для Китая, она же рестайлинговая Nissan Altima 1 / 3 Новая Nissan Teana для Китая, она же рестайлинговая Nissan Altima 2 / 3 Новая Nissan Teana для Китая, она же рестайлинговая Nissan Altima 3 / 3

Седану перекроили переднюю часть и корму. Новые фары срослись с новой же радиаторной решеткой, на которой вместо хромированных сплошных полосок теперь черные «штрихи». Под фарами появились трехсекционные диодные ходовые огни. Задние фонари сделали в виде единой плашки. Кроме того, заменили бамперы. Клиенты смогут выбрать седан с обычным или панорамным люком в крыше. А еще Nissan Teana будет доступна с двухцветной окраской кузова в стиле люксовых моделей. Интерьер пока не засвечен.

Новая Nissan Teana

Длина рестайлинговой четырехдверки выросла на 14 мм до 4920 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1850 мм, высота – 1447 мм, колесная база – 2825 мм.

Новая Nissan Teana

Для Nissan Teana заявлена бензиновая турбочетверка 2.0 VC-Turbo с переменной степенью сжатия, которая выдает 243 л.с. Такой мотор положен и дореформенной Altima, вдобавок прежний седан еще можно выбрать с атмосферником 2.0 мощностью 156 л.с. Дорестайлинговая модель комплектуется вариатором – вероятно, Теана тоже имеет CVT.

Вместе с «традиционной» Nissan Teana также сертифицировали подзаряжаемый гибридный седан Nissan N6. Это вторая электрифицированная модель «новой эры» от СП Dongfeng Nissan – первой стала чисто электрическая четырехдверка N7, она вышла на китайский рынок в апреле.

Гибридный седан Nissan N6 для Китая 1 / 2 Гибридный седан Nissan N6 для Китая 2 / 2

Внешность Nissan N6 оформлена в стиле электрокара: гибрид тоже имеет гладкую панель спереди, ходовые огни в виде единой плашки, фары-бумеранги, монофонарь и выдвижные ручки дверей. Длина равна 4831 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1491 мм, колесная база – 2815 мм. Для сравнения, размеры Nissan N7: 4930/1895/1484 мм, расстояние между осями – 2915 мм. В состав силовой установки гибрида входит атмосферник 1.5 (102 л.с.), информации об электромоторе и батарее еще нет.

Дореформенная Nissan Altima для Китая 1 / 6 Дореформенная Nissan Altima для Китая 2 / 6 Дореформенная Nissan Altima для Китая 3 / 6 Электрический Nissan N7 4 / 6 Электрический Nissan N7 5 / 6 Электрический Nissan N7 6 / 6

Ожидается, что оба новых седана выйдут на китайский рынок до конца текущего года. Что же касается других стран, то Nissan Altima пока еще присутствует в Штатах, но неизвестно, будет ли у нее рестайлинг или следующее поколение – не исключено, что там модель вовсе отправят в отставку. А вот новая N-серия, которая изначально задумывалась в качестве эксклюзива для Китая, вполне может добраться до других регионов. Ранее в Сети появлялись данные о том, что электрокар N7 признан Ниссаном удачным проектом, так что компания планирует поставлять электрокары китайского производства в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток и, возможно, в некоторые европейские страны. Глядишь, и гибрид Nissan N6 отправят на экспорт.