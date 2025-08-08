Nissan Teana вернётся в новом стиле, компанию ей составит седан Nissan N6

Рестайлинг ×
В Сеть выложили сертификационные снимки двух свежих четырехдверок Nissan. Одна из них будет доступна только с ДВС, вторая – с гибридной силовой установкой. Запуск ожидается до конца текущего года.

Имя Teana компания Nissan убрала в архив в 2018-м – тогда крупный седан на всех рынках было решено продавать под общим названием Altima, которое прежде модель носила лишь в Северной Америке (этот один и тот же автомобиль). Теперь же стало известно о возвращении Nissan Teana: прежнее обозначение достанется рестайлинговой четырехдверке Nissan Altima в Китае. Фото модернизированной машины появились в свежем каталоге Минпрома КНР. Причем в сертификате заявлены как обновленная, так и дореформенная версии. Видимо, в Китае модель со старым дизайном останется в продаже, а смена названия нужна, чтобы седаны не путали. Как и прежде, за выпуск машин для Поднебесной отвечает СП Dongfeng Nissan. Также напомним, что это уже второй рестайлинг для локальной четырехдверки – предыдущий провели в 2022-м.

Новая Nissan Teana для Китая, она же рестайлинговая Nissan Altima
Новая Nissan Teana для Китая, она же рестайлинговая Nissan Altima
Новая Nissan Teana для Китая, она же рестайлинговая Nissan Altima
Седану перекроили переднюю часть и корму. Новые фары срослись с новой же радиаторной решеткой, на которой вместо хромированных сплошных полосок теперь черные «штрихи». Под фарами появились трехсекционные диодные ходовые огни. Задние фонари сделали в виде единой плашки. Кроме того, заменили бамперы. Клиенты смогут выбрать седан с обычным или панорамным люком в крыше. А еще Nissan Teana будет доступна с двухцветной окраской кузова в стиле люксовых моделей. Интерьер пока не засвечен.

Новая Nissan Teana

Длина рестайлинговой четырехдверки выросла на 14 мм до 4920 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1850 мм, высота – 1447 мм, колесная база – 2825 мм.

Новая Nissan Teana

Для Nissan Teana заявлена бензиновая турбочетверка 2.0 VC-Turbo с переменной степенью сжатия, которая выдает 243 л.с. Такой мотор положен и дореформенной Altima, вдобавок прежний седан еще можно выбрать с атмосферником 2.0 мощностью 156 л.с. Дорестайлинговая модель комплектуется вариатором – вероятно, Теана тоже имеет CVT.

Вместе с «традиционной» Nissan Teana также сертифицировали подзаряжаемый гибридный седан Nissan N6. Это вторая электрифицированная модель «новой эры» от СП Dongfeng Nissan – первой стала чисто электрическая четырехдверка N7, она вышла на китайский рынок в апреле.

Гибридный седан Nissan N6 для Китая
Гибридный седан Nissan N6 для Китая
Внешность Nissan N6 оформлена в стиле электрокара: гибрид тоже имеет гладкую панель спереди, ходовые огни в виде единой плашки, фары-бумеранги, монофонарь и выдвижные ручки дверей. Длина равна 4831 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1491 мм, колесная база – 2815 мм. Для сравнения, размеры Nissan N7: 4930/1895/1484 мм, расстояние между осями – 2915 мм. В состав силовой установки гибрида входит атмосферник 1.5 (102 л.с.), информации об электромоторе и батарее еще нет.

Дореформенная Nissan Altima для Китая
Дореформенная Nissan Altima для Китая
Дореформенная Nissan Altima для Китая
Электрический Nissan N7
Электрический Nissan N7
Электрический Nissan N7
Ожидается, что оба новых седана выйдут на китайский рынок до конца текущего года. Что же касается других стран, то Nissan Altima пока еще присутствует в Штатах, но неизвестно, будет ли у нее рестайлинг или следующее поколение – не исключено, что там модель вовсе отправят в отставку. А вот новая N-серия, которая изначально задумывалась в качестве эксклюзива для Китая, вполне может добраться до других регионов. Ранее в Сети появлялись данные о том, что электрокар N7 признан Ниссаном удачным проектом, так что компания планирует поставлять электрокары китайского производства в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток и, возможно, в некоторые европейские страны. Глядишь, и гибрид Nissan N6 отправят на экспорт.

седан Китай авторынок новинки гибридные авто рестайлинг Nissan Nissan Teana Nissan Altima Nissan N6

 

