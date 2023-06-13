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  • Отстающий от конкурентов седан Nissan Sentra обновился скромнее китайского аналога Sylphy

Отстающий от конкурентов седан Nissan Sentra обновился скромнее китайского аналога Sylphy

13.06.2023 203 0 0

«Четырехдверке» подправили дизайн экстерьера, внутри же Сентра не изменилась. Двигатель прежний.

В актуальном поколении этот седан Nissan гольф-класса пребывает с 2019-го: в Китае модель носит имя Sylphy, а в других странах она известна как Sentra. «Поднебесная» версия пережила плановый рестайлинг еще в начале текущего года, теперь же пришла очередь модернизированной «четырехдверки» для Северной Америки. К слову, если в Поднебесной седан продолжает оставаться одной из самых востребованных моделей всего рынка в целом, опережая прямых конкурентов (правда, там продают два поколения одновременно), то в Штатах Sentra заметно отстает от других легковушек своего сегмента. Так, по итогам первого квартала 2023-го там реализовано 22 517 единиц (-17%), тогда как Toyota Corolla за тот же период разошлась тиражом 42 975 экземпляров (-9,5%), выбор на Hyundai Elantra в январе-марте остановили 32 473 покупателя (+47%), результат Kia Forte (он же Cerato) – 30 526 штук (+30%).

Nissan Sentra для США: было — стало

Как и «поднебесная» модель, Sentra обрела иные радиаторную решетку и передний бампер, в фарах появились черные вставки. Еще седану достались диски нового дизайна. Американское подразделение Nissan пока распространило фирменные фото лишь топового «оспортивленного» варианта SR, у такой Сентры черные «штрихи» на решетке, стандартная диодная головная оптика (у остальных версий – галогенки), шильдики с названием комплектации спереди и сзади, 18-дюймовые колеса (в начальном и среднем исполнениях – 16- или 17-дюймовые), плюс подретушированный задний бампер.

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Интерьера Nissan Sentra реформы практически не затронули. Базовый седан все так же имеет экранчик на 4,2 дюйма в приборке и мультимедиа-систему с 7-дюймовым планшетом, возвышающимся над передней панелью. У прочих комплектаций – 7-дюймовый дисплей в приборке (но сами шкалы по-прежнему аналоговые) и мультимедиа с 8-дюймовым экраном. Отметим, все версии китайского рестайлингового седана Nissan Sylphy, за исключением «базы», укомплектованы дисплеем диагональю 12,3 дюйма, хотя и в КНР виртуальные приборы не предусмотрены даже за доплату.

В списке функционального оснащения Сентры вообще нет обновок, разве что подогрев передних сидений стал стандартным для топовой «четырехдверки» SR (самой дешевой модификации он не положен, для средней – опция). Как и прежде, все версии имеют камеру заднего вида, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения. Начиная со второй по старшинству комплектации появляется адаптивный круиз-контроль вместо обычного. Nissan Sentra SR – это еще двухзонный климат-контроль вместо кондиционера. За доплату можно будет заказать камеры кругового обзора и люк с электроприводом.

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Двигатель прежний. В США седан доступен с бензиновым «атмосферником» MR20DD 2.0 мощностью 151 л.с. Мотор сочетается с улучшенным вариатором Xtronic: в частности, обещано более плавное переключение передач. В Китае Sylphy представлен с атмосферным двигателем HR16 1.6 (135 л.с.) и CVT, вдобавок там у модели есть гибридная версия (у нее свой дизайн) с установкой e-Power, в состав которой входят бензиновый движок 1.2 (работает исключительно в режиме генератора) и электромотор с отдачей 136 л.с. Привод в любом случае только передний.

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Обновленная Sentra доберется до американских дилеров грядущей осенью, цены еще не объявлены. Дореформенная «четырехдверка» сейчас стоит от 20 050 долларов (без учета налогов и доставки).

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