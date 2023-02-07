Рестайлинговые седаны Nissan Sentra показали на официальных фото

Кое-где «четырехдверка» японской марки представлена в двух модификациях, у которых разные начинка и дизайн. После модернизации внешние отличия сохранились, а вот внутри обе версии теперь в целом повторяют друг друга.

Вообще, внешность обновленного седана Nissan еще минувшей осенью раскрыл минпром КНР, а в январе и китайское подразделение марки распространило первые фото. Но на тех официальных картинках был запечатлен только гибрид e-Power, вдобавок на его кузове красовалось множество наклеек. Теперь же опубликованы полноценные фирменные изображения – как электрифицированной, так и чисто бензиновой версий. В Поднебесной «четырехдверка» зовется Nissan Sylphy, в других же странах она известна под именем Sentra. Ну и добавим, что в актуальном поколении седан пребывает с 2019 года.

Бензиновый обновленный седан Nissan Sylphy 1 / 5 Бензиновый обновленный седан Nissan Sylphy 2 / 5 Бензиновый обновленный седан Nissan Sylphy 3 / 5 Бензиновый обновленный седан Nissan Sylphy 4 / 5 Бензиновый обновленный седан Nissan Sylphy 5 / 5

В Китае «четырехдверки» и прежде отличались в плане дизайна, а после рестайлинга внешне гибрид еще сильнее отдалился от модели только с ДВС: у Nissan Sylphy e-Power своя радиаторная решетка, с блестящими «штрихами» вместо сплошных горизонтальных полосок. Обе модификации также получили новые бамперы, плюс в фарах заменили диодную начинку (но у базового бензинового седана фары прежние). У задних фонарей гибрида и «простого» Sylphy разный рисунок. Еще расширена палитра цветов кузова, кроме того, появились новые колеса.



Обновленный гибрид Nissan Sylphy e-Power 1 / 6 Обновленный гибрид Nissan Sylphy e-Power 2 / 6 Обновленный гибрид Nissan Sylphy e-Power 3 / 6 Обновленный гибрид Nissan Sylphy e-Power 4 / 6 Обновленный гибрид Nissan Sylphy e-Power 5 / 6 Обновленный гибрид Nissan Sylphy e-Power 6 / 6

Длина отныне едина для всех версий – 4652 мм (показатель дорестайлингового гибрида – 4649 мм, чисто бензиновой «четырехдверки» – 4641 мм). Колесная база – прежние 2712 мм.



Внутри – иной планшет мультимедийной системы, но он все так же возвышается над передней панелью. При этом крупный тачскрин теперь положен обоим седанам (у бензинового раньше был более компактный дисплей). У гибрида Sylphy e-Power еще заменили центральные дефлекторы обдува: вместо пары прямоугольных установили три «кругляша», как у «традиционного» седана.

Интерьер обновленных седанов Nissan Sylphy (с рыжей отделкой — чисто бензиновой версии, с темной — гибрида) 1 / 7 Интерьер обновленных седанов Nissan Sylphy (с рыжей отделкой — чисто бензиновой версии, с темной — гибрида) 2 / 7 Интерьер обновленных седанов Nissan Sylphy (с рыжей отделкой — чисто бензиновой версии, с темной — гибрида) 3 / 7 Интерьер обновленных седанов Nissan Sylphy (с рыжей отделкой — чисто бензиновой версии, с темной — гибрида) 4 / 7 Интерьер обновленных седанов Nissan Sylphy (с рыжей отделкой — чисто бензиновой версии, с темной — гибрида) 5 / 7 Интерьер обновленных седанов Nissan Sylphy (с рыжей отделкой — чисто бензиновой версии, с темной — гибрида) 6 / 7 Интерьер обновленных седанов Nissan Sylphy (с рыжей отделкой — чисто бензиновой версии, с темной — гибрида) 7 / 7

Техника, по предварительным данным, прежняя. Обычная «четырехдверка» имеет бензиновый «атмосферник» 1.6 (135 л.с.), который сочетается с вариатором. В состав установки гибридного Nissan Sylphy входят «атмосферник» 1.2 мощностью 72 л.с. и 136-сильный электромотор. Напомним, особенность ниссановской системы e-Power заключается в том, что бензиновый движок не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, передние колеса же вращает электродвигатель.



Дореформенные гибридный и стандартный седаны Nissan Sylphy (чисто бензиновый — оранжевая машина) 1 / 5 Дореформенные гибридный и стандартный седаны Nissan Sylphy (чисто бензиновый — оранжевая машина) 2 / 5 Дореформенные гибридный и стандартный седаны Nissan Sylphy (чисто бензиновый — оранжевая машина) 3 / 5 Дореформенные гибридный и стандартный седаны Nissan Sylphy (чисто бензиновый — оранжевая машина) 4 / 5 Дореформенные гибридный и стандартный седаны Nissan Sylphy (чисто бензиновый — оранжевая машина) 5 / 5

Для Китая модель производит локально СП Dongfeng и Nissan, там старт продаж обновленных «четырехдверок» Sylphy намечен на весну, цены пока не объявлены. Дореформенный бензиновый седан стоит от 17 500 долларов, гибрид – от 20 400 долларов. До России Nissan Sentra нынешнего поколения не добралась – наш рынок модель покинула в 2017-м из-за слабого спроса («четырехдверки» собирал тогда еще ИжАвто). Впрочем, как знать, может, кто-то из дилеров и решится привезти к нам рестайлинговый седан Sylphy из Китая – по схеме параллельного импорта.

