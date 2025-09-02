Седан Nissan Teana Plus снова показали на фирменных изображениях

Компания Nissan продолжает подогревать интерес к крупной четырехдверке в новом стиле, для которой возродили имя Teana. Полноценная презентация намечена на четвертый квартал.

О том, что Nissan готовится вернуть в строй имя Teana, впервые стало известно в начале августа, когда в базу Минпрома КНР внесли сертификат седана с таким обозначением. В середине того же месяца были опубликованы дебютные фирменные изображения, одновременно производитель объявил о том, что модель будет иметь еще и «фамилию» Plus. А недавно марка поделилась очередной порцией официальных картинок.

Напомним, имя Teana убрали в архив в 2018-м – носивший его прежде крупный седан тогда решили продавать под общим названием Altima, которое до этого использовалось только в Северной Америке. Ну а Nissan Teana Plus совсем новой разработкой не является – это второй рестайлинг китайской Альтимы актуального поколения. Как и раньше, за выпуск машин для Поднебесной отвечает СП Dongfeng Nissan.

От нынешней Altima седан Teana Plus отличается оформлением передней части и кормы. Модель получила новые фары, которые вдобавок объединены между собой LED-полоской. А под фарами появились трехсекционные светодиодные ходовые огни. Еще заменили радиаторную решетку и бамперы. Задние фонари сделали в виде единой плашки, в середине которой красуется светящаяся надпись Nissan. Благодаря сертификату мы также знаем о том, что Teana Plus будет доступна с двухцветной окраской кузова в стиле люксовых моделей.

Изображений интерьера все еще нет. Впрочем, на одной из картинок видно, что внутри установили полноценную виртуальную приборку без козырька, Теане также досталась новая мультимедийная система с более крупным планшетом.

Длина Nissan Teana Plus равна 4920 мм, что на 14 мм больше, чем у китайской Nissan Altima. Остальные габариты не изменились: ширина – 1850 мм, высота – 1447 мм, колесная база – 2825 мм.

Для преобразившегося седана заявлена прежняя бензиновая турбочетверка 2.0 VC-Turbo с переменной степенью сжатия, которая выдает 243 л.с. Nissan Altima еще бывает с атмосферником 2.0 мощностью 156 л.с. Дорестайлинговая модель комплектуется вариатором – скорее всего, Teana тоже имеет CVT.

В Китае продажи Nissan Teana Plus стартуют в четвертом квартале. Кстати, до конца текущего года на «поднебесный» рынок выйдет еще один новый седан Nissan – гибрид N6.