Новый седан Nissan Teana показался на официальных снимках

Ожидается, что полноценная премьера четырёхдверки японской марки, предназначенной для китайского рынка, пройдёт в четвёртом квартале 2025 года.

Бренд Nissan решил отправить название Teana в отставку в 2018 году, в результате крупному седану на всех рынках присутствия оставили общее имя – Altima (изначально модель продавалась под ним только в Северной Америке). Однако в начале текущего месяца стало известно о том, что наименование решили вернуть: рестайлинговая четырёхдверка в ближайшие месяцы появится в Китае под именем Nissan Teana Plus. Скорее всего, дореформенная версия с названием Altima останется на этом рынке в строю.

На фото: новый седан Nissan Teana для китайского рынка

Производство посвежевшего седана, предназначенного для Поднебесной, наладят на мощностях того же СП Dongfeng Nissan, которое сейчас выпускает дорестайлинговый автомобиль (предыдущее обновление модель пережила в 2022 году). Ранее мы публиковали снимки новинки, появившиеся в базе минпрома КНР, а теперь появились официальные изображения новой Teana.

Автомобиль получил ряд изменений в экстерьере. Переднюю часть освежили за счёт новой радиаторной решётки с рисунком из затемнённых горизонтальных штрихов. Она визуально соединена с новой же головной оптикой: фары соединены между собой тонкой полоской, проходящей под кромкой капота, а ниже расположены линии светодиодных ходовых огней. В нижней части переднего бампера расположены воздухозаборник и декоративная хромированная полоска.

Стандартными для Nissan Teana Plus будут 17-дюймовые колёсные диски, а за доплату предложат 19-дюймовые иного дизайна. На корме посвежевшего седана появился «монофонарь» с горизонтальными тонкими линиями, вертикальными штрихами и подсвеченным названием марки по центру. Модели положен обычный или панорамный люк в крыше, а также доступен двухцветный окрас кузова.

Интерьер новой Teana компания рассекретит позже. По предварительным данным, у модели может появиться иная приборка. Согласно данным китайского минпрома, габаритная длина рестайлинговой четырёхдверки подросла на 14 мм – до 4920 мм. Остальные размеры остались прежними, так ширина равна 1850 мм, высота – 1447 мм, а расстояние жду осями – 2825 мм.

Пока что сообщается, что рестайлинговый седан в Китае предложат с бензиновой турбочетвёркой VC-Turbo с переменной степенью сжатия, её объём составляет 2,0 литра, а максимальная отдача равна 243 л.с. Отметим, этот же вариант «начинки» входит в гамму актуальной Nissan Altima для Поднебесной наряду с 2,0-литровым атмосферником мощностью 156 л.с. В обоих случаях в комплекте идёт вариатор.

По предварительным данным, полноценная премьера Nissan Teana Plus пройдёт в четвёртом квартале текущего года. Цены станут известны позже. Отметим, стоимость дореформенной Altima в КНР на сегодняшний день стартует с отметки 179 800 юаней (эквивалентно примерно 2,02 млн рублей по текущему курсу), а за топовое исполнение просят не менее 239 800 юаней (около 2,69 млн рублей).

Напомним, одновременно с новой Teana компания ранее сертифицировала подзаряжаемый гибридный седан Nissan N6. Ожидается, что эта модель выйдет на китайский рынок до конца 2025-го.

