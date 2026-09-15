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Слухи: первой американской моделью LR Defender будет пикап на платформе Stellantis

15.09.2026 101 0 0
Слухи: первой американской моделью LR Defender будет пикап на платформе Stellantis

Грядущее сотрудничество корпорации Stellantis и компании Jaguar Land Rover (JLR) обрастает новыми подробностями. По данным инсайдеров, первым результатом этого сотрудничества будет пикап Defender, производство которого наладят в США.

В мае этого года Stellantis и JLR объявили о намерении начать долгосрочное сотрудничество в привязке к американскому рынку, были обещаны совместные модели. Позже из неофициальных источников стало известно, что совместные модели будут выпускаться под маркой Defender — наиболее брутальной в пуле JLR. Также ходили слухи о том, что первой совместной моделью может стать внедорожник Defender на рамной платформе Jeep Wrangler.

Вчера издание Automotive News опубликовало самые свежие инсайдерские данные по поводу первой американской модели Defender: оказалось, что ей будет пикап. Пока неизвестно, какая именно платформа ляжет в основу этого пикапа, ясно лишь, что это будет одна из платформ Stellantis, а производство пикапа Defender будет налажено на одном из заводов Stellantis в США — возможно, на ныне простаивающем заводе в Белвидире (штат Иллинойс).

Разумно предположить, что в основу пикапа Defender ляжет рамная платформа — например, платформа от Jeep Gladiator, являющаяся по сути удлинённым вариантом платформы Jeep Wrangler. Известно, что в модифицированном виде эта платформа ляжет в основу грядущего среднеразмерного пикапа Ram — у него будет независимая передняя подвеска, тогда как у Jeep Wrangler/Gladiator спереди установлен неразрезной мост. Скорее всего, именно этот вариант платформы получит и пикап Defender.

Конечно, нельзя исключать, что пикап Defender будет всё-таки с несущим кузовом, но такое решение плохо вяжется с брутальным имиджем британской марки.

О сроке появления пикапа Defender тоже пока можно только гадать — ясно только, что он появится до конца текущего десятилетия, то есть очень долго ждать не придётся.

Добавим, что у компании Jaguar Land Rover прежде не было производства в США, даже когда в первом десятилетии этого века обе британские марки принадлежали компании Ford. В 2008 году Jaguar и Land Rover перешли под контроль индийской компании Tata Motors.

Выпуск моделей Defender для США в самих США позволит JLR не платить введённые в прошлом году Дональдом Трампом повышенные пошлины на импортные автомобили, а корпорация Stellantis сможет с помощью моделей Defender плотнее загрузить свои производственные мощности в США и таким образом повысить их экономичную эффективность. Экспорт американских моделей Defender в другие страны, разумеется, возможен.

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