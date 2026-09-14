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  • Рассекречен Kia PV7, который поборется за покупателей с Ford E-Transit Custom

Рассекречен Kia PV7, который поборется за покупателей с Ford E-Transit Custom

14.09.2026 268 0 0
Рассекречен Kia PV7, который поборется за покупателей с Ford E-Transit Custom

Фургон и микроавтобус корейской марки оснащаются единственным 272-сильным электромотором, расположенным на передней оси, а вариантов тяговой батареи два – ёмкостью 71,5 и 96,2 кВт*ч.

Корейская марка ещё в начале 2024 года показала семейство коммерческих электромобилей PBV (Platform Beyond Vehicle) в статусе концептов. Первыми серийными стали среднеразмерные фургон и минивэн Kia PV5, дебютировавшие в феврале 2025-го. А теперь настала очередь фургона и микроавтобуса Kia PV7. Премьера новинок прошла в рамках выставки коммерческого транспорта IAA Transportation, которая проводится в Ганновере (Германия).

На фото: фургон и микроавтобус Kia PV7

Фургон Kia PV7 рассчитан на двух или трёх седоков и предназначен для перевозки различных грузов, в том числе крупногабаритного. В свою очередь, микроавтобус PV7 представлен с различной компоновкой – глобальную версию марка предложит с 7- и 9-местным салоном, а в Южной Корее к ним добавится также вариант, рассчитанный на 11 седоков.

На фото: Kia PV7
На фото: Kia PV7
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На фото: Kia PV7
На фото: Kia PV7
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Как отметили в пресс-службе марки, габаритная длина Kia PV7 равна 5350 мм (на 655 мм больше по сравнению с младшим братом PV5), ширина – 1995 мм (на 100 мм больше), высота – 1990 мм (на 91 мм больше), а расстояние между осями составляет 3500 мм (на 505 мм больше). Ожидается, что на европейском рынке Kia PV7 сможет побороться за клиентов с Ford E-Tourneo Custom, а PV7 Cargo – с E-Transit Custom.

Новые фургон и микроавтобус имеют однообъёмный обтекаемый кузов, сдвижные боковые двери, светодиодную «стекающую» головную оптику, вертикально вытянутые фонари, стандартные большие наружные зеркала, пластиковый обвес по периметру кузова, включая «оквадраченные» накладки на колёсные арки и серебристые вставки в нижней части переднего и заднего бамперов.

На фото: салон Kia PV7
На фото: салон Kia PV7
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На фото: салон Kia PV7
На фото: салон Kia PV7
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На фото: салон Kia PV7
На фото: салон Kia PV7
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На фото: салон Kia PV7
На фото: салон Kia PV7
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Перед водителем располагается двухспицевое рулевое колесо с физическими кнопками и со «сплюснутым» ободом. За ним установлен горизонтально вытянутый виртуальный щиток приборов, его диагональ равна 12,9 дюйма. По центру передней панели установлен тачскрин информационно-развлекательной системы на 14,6 дюйма.

На фото: Kia PV7 Cargo

У Kia PV7 Cargo Long объём грузового пространства достигает 6,1 куб. метра, а у модификации Cargo High Roof – 8,0 куб. метра. Максимальная грузоподъёмность составляет 1200 кг. У варианта с прибавкой Long высота загрузки равна 550 мм, он вмещает в себя до трёх европоддонов (800 x 1200 мм). Для фургона предусмотрена система Smart Walk Away, которая автоматически запирает раздвижную дверь, когда водитель уходит со смарт-ключом.

Пассажирская версия Kia PV7 в семиместной модификации имеет легко демонтируемые сиденья с удлинёнными направляющими, что позволяет гибко менять интерьер в соответствии с потребностями клиентов. Микроавтобус в 9-местной версии доступен как с четвёртым рядом сидений, так и без него. Для пассажиров, расположившихся сзади, предусмотрены дефлекторы климат-контроля и порты USB-C (мощность – 100 Вт).

Фургон и микроавтобус имеют 800-вольтовую архитектуру и оснащаются единственным 272-сильным электромотором (максимальный крутящий момент – 420 Нм), который установлен на передней оси. В дальнейшем гамму пополнит полноприводная версия, подробности о ней появятся позже. Вариантов никель-кобальт-марганцевых тяговых батарей предлагается два – ёмкостью либо 71,5 кВт*ч, либо 96,2 кВт*ч. Пока что в компании раскрыли дальнобойность на одной зарядке для фургона со «старшим» аккумулятором – паспортный показатель превышает 460 км (по циклу WLTP).

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По плану производителя, фургон и микроавтобус Kia PV7 появится в продаже на домашнем рынке и в Европе во второй половине 2027 года, позже коммерческие новинки доберутся и до других стран присутствия марки. В дальнейшем гамму пополнит также PV9: его выход на рынок намечен на 2029 год.

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