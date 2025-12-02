Посвежевший Ford E-Transit Custom: полный привод и увеличенный запас хода

Электромобиль ×
Кроме того, тяговую батарею коммерческой модели можно теперь зарядить быстрее: от 10 до 80% за 25 минут, что на 14 минут меньше, чем у актуальной версии.

Американская марка Ford с 2023 года выпускает Transit/Tourneo Custom второго поколения на заводе в Турции. Актуальный вэн доступен с несколькими вариантами 2,0-литрового дизельного двигателя, plug-in гибридной силовой установкой на базе бензинового атмосферника объёмом 2,5 литра, а также с полностью электрической «начинкой» и приставкой в виде литеры E – такие версии продаются под названиями E-Transit Custom и E-Tourneo Custom.

На фото: Ford E-Transit Custom AWD

Ford анонсировал полноприводные «зелёные» вэны ещё в июле 2025-го, а теперь ряд европейских офисов компании объявил об обновках для E-Transit Custom и E-Tourneo Custom. Известно, что посвежевшие версии появятся в продаже в начале следующего года. Как Kolesa.ru сообщал ранее, варианты AWD адресованы жителям Северной Европы и населённых пунктов, расположенных в горах.

Нынешние «зелёные» вэны оснащены единственным электромотором, установленным на задней оси, его отдача может быть равна 136, 218 или 285 л.с. Посвежевшая коммерческая модель получит опцию полного привода, то есть дополнительный электромотор, который расположат на передней оси (его отдача пока по-прежнему не сообщается). Электронное управление распределит крутящий момент между четырьмя колесами в зависимости от дорожной ситуации.

При буксировке прицепа оба привода работают одновременно. Ford E-Transit Custom AWD с 285-сильным задним электродвигателем способен буксировать прицеп массой до 2300 кг, у этой версии крутящий момент составляет 630 Нм с места. Этот показатель более чем на 50% выше по сравнению с заднеприводным E-Transit Custom. Сообщается, что такая система обеспечивает лёгкий старт на подъёмах даже с полной загрузкой.

Как мы сообщали ранее, полноприводный электрический фургон будет доступен в том числе в кросс-версии, которой дали прибавку Trail к названию. Этот вариант вэна снабдили высокопрофильными внедорожными шинами и защитным пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова.

Ещё одной важной обновкой для электровэнов является иная тяговая батарея: в компании отметили, что её полезная ёмкость выросла до 71 кВт*ч (у дореформенных версий E-Transit Custom и E-Tourneo Custom – 64 кВт*ч). В результате максимальная дальнобойность фургона без подзарядки увеличилась до 370 км (больше почти на 13% по сравнению с нынешним вариантом).

Помимо этого, моделям увеличили скорость зарядки и сократили время, затрачиваемое на этот процесс. Быстрое зарядное устройство постоянного тока мощностью 125 кВт плюс обновление «по воздуху» позволят пополнить аккумулятор посвежевшего электровэна с 10 до 80% всего за 25 минут, что примерно на 14 минут быстрее, чем раньше.

Цены обновлённых версий Ford E-Transit Custom и E-Tourneo Custom станут известны позже. На одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, актуальный «зелёный» фургон можно купить не менее, чем за 57 953 евро (эквивалентно примерно 5,23 млн рублей по текущему курсу).

фургон авторынок коммерческий транспорт электромобиль Ford Ford Transit Custom
0 комментариев

