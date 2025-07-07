Для снега и грязи: Ford анонсировал полноприводный фургон E-Transit Custom AWD

Весной 2026 года в семействе однотонных фургонов Transit Custom появится полноприводная электрическая версия, адресованная жителям Северной Европы и расположенных в горах населённых пунктов. Родственный минивэн Ford Tourneo Custom также будет доступен с двухмоторной электрической силовой установкой.

Ford Transit/Tourneo Custom второго поколения выпускается выпускается в Турции с 2023 года, на данный момент он предлагается с несколькими вариантами 2,0-литрового дизельного двигателя (в том числе в сочетании с полными приводом), с plug-in гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового бензинового «атмосферника» и как электромобиль с приставкой «E» к называнию — E-Transit Custom и E-Tourneo Custom.

Все электрические версии на данный момент одномоторные, заднеприводные. Мощность электромотора — 136, 218 либо 285 л.с. Ёмкость 400-вольтовой батареи — 74 кВт·ч, из них потребителю доступны только 64 кВт·ч (так называемая полезная ёмкость), запас хода на одной зарядке в зависимости от модификации составляет от 263 до 318 км по циклу WLTP. Для 285-сильного электрофургона в спортивной версии MS-RT в прошлом году была анонсирована более ёмкая батарея на 82,5 кВт·ч, но в продажу такая батарея пока не поступила — сейчас E-Transit Custom MS-RT также оснащается батареей на 74 кВт·ч.

На днях европейская пресс-служба Ford анонсировала двухмоторный полноприводный электрический E-Transit Custom AWD и опубликовала его первые изображения, полноценная премьера состоится весной 2026 года. Технические характеристики на данный момент засекречены, известно только, что полноприводный электрофургон будет доступен также в кросс-версии Trail на высокопрофильных шинах и с защитным пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова — именно такая версия показана на картинках.

Напомним, что актуальный Volkswagen Transporter является клоном Ford Transit/Tourneo Custom и выпускается на турецком заводе Ford Otosan, у него, скорее всего, тоже в следующем году появится полноприводная электрическая версия.

Расширение ассортимента электрических версий лёгких коммерческих фургонов даёт свои плоды: по данным ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей), в первом квартале текущего года доля электрических версий в общем объёме продаж лёгких фургонов в Европе составила 8,7%, тогда как в первом квартале 2024 года было 5,7%. В целом продажи лёгких фургонов в Европе в первом квартале 2025 года снизились на 12,2% до 352 490 шт., из них 82,5% оснащены дизельными двигателями (в первом квартале 2024 года было 84,2%).

