Volvo XC60: второй рестайлинг и большая батарея для гибрида. Такую же получил Volvo XC90

Шведская компания Volvo Cars, принадлежащая китайскому холдингу Geely, взяла хороший темп по обновлению модельного ряда. Второй рестайлинг Volvo XC60 проведён всего через полтора года после первого. Для Volvo XC60 и Volvo XC90 подготовлены новые plug-in гибридные силовые установки с тяговой батареей ёмкостью 41,2 кВт·ч вместо прежней на 18,8 кВт·ч, благодаря чему значительно увеличился запас хода на электротяге.

Volvo XC60 второго поколения в строю с 2017 года и только в феврале 2025 года он пережил свой первый полноценный рестайлинг. Теперь шведская компания решила ещё раз освежить внешность XC60, после чего он стал меньше похож на флагманский XC90 и больше похож на младший кроссовер XC40, переживший рестайлинг на прошлой неделе. Короче говоря, Volvo полирует стиль своих моделей, надеясь, что это позитивно скажется на продажах.

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Итак, второй рестайлинг принёс Volvo XC60 новое, более лаконичное оформление передка. Решётка между фарами чуть уменьшилась в размерах и теперь имеет однонаправленную штриховку (раньше была разнонаправленная, как у Volvo XC90). Изменена форма фар, они теперь точнее повторяют форму «молотов Тора» дневных ходовых огней, при этом сами «молоты Тора» разделены на две части. Более строгим стало оформление переднего бампера. Изменена передняя кромка капота. Корма тоже новая, с более строгим на вид бампером и новой светодиодной начинкой фонарей. Вдобавок в очередной раз обновлён дизайн колёсных дисков.

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В салоне Volvo XC60 слегка изменён дизайн дверных карт, обновлена графика приборного и мультимедийного экранов, отделочные материалы стали уютнее, а атмосферная светодиодная подсветка стала более изысканной.

Комплекс электронных ассистентов водителя Volvo XC60 модернизирован, его функционал расширен за счёт новых органов искусственного зрения (фронтальная камера, радары и ультразвуковые датчики). На основе картинок с камер кругового обзора теперь формируется 3D-изображение для более точного маневрирования при парковке. В случае приближения к машине велосипедиста электроника предупредит о нём людей в салоне, чтобы они не открывали двери, пока велосипедист не проедет мимо.

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Вместе с рестайлингом Volvo XC60 получил две новые plug-in гибридные силовые установки, доступные на версиях T6 AWD Long Range PHEV и T8 AWD Long Range PHEV соответственно. Ёмкость вмонтированной в пол кузова тяговой батареи в обоих случаях составляет 41,2 кВт·ч (раньше было 18,8 кВт·ч), а единственный тяговый электромотор на задней оси выдаёт 130 кВт (177 л.с.) и 309 Нм. Передние колёса вращает 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», на версии T6 AWD Long Range PHEV она выдаёт 132 кВт (180 л.с.) и 280 Нм, на версии T8 AWD Long Range PHEV — 184 кВт (250 л.с.) и 360 Нм.

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Максимальная совокупная отдача силовой установки версии T6 AWD Long Range PHEV — 262 кВт (356 л.с.) и 589 Нм, версии T8 AWD Long Range PHEV — 339 кВт (461 л.с.) и 759 Нм. Версия T6 AWD Long Range PHEV разгоняется до 100 км/ч за 5,7 с, версия T8 AWD Long Range PHEV — за 4,8 с. Максимальная скорость всех автомобилей Volvo ограничена на отметке 180 км/ч. Запас хода на одной зарядке без включения ДВС у версии T6 AWD Long Range PHEV составляет 200 км по циклу WLTP, у версии T8 AWD Long Range PHEV — 187 км. Снаряженная масса обеих plug-in гибридных версий Volvo XC60 составляет 2272 кг.

Также в гамме Volvo XC60 сохранилась мягкогибридная полноприводная версия B5 AWD с 2,0-литровым бензиновым турбомотором (250 л.с., 360 Нм) и ассистирующим ему при разгонах стартер-генератором (14 л.с., 40 Нм). Коробка передач — тот же 8-ступенчатый гидромеханический «автомат», что у plug-in гибридных версий. Разгон до 100 км/ч занимает 6,9 с.

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Большой топливный кроссовер Volvo XC90 выпускается с 2015 года, в 2024 году он пережил первый полноценный рестайлинг. В 2026 году дизайн XC90 никак не изменился, но к флагманскому кроссоверу «прикрутили» ту же новую plug-in гибридную силовую установку, что и к Volvo XC60. На Volvo XC90 эта силовая установка доступна только в версии T8 AWD Long Range PHEV, максимальная совокупная отдача — 339 кВт (461 л.с.) и 759 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,2 с, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 162 км по циклу WLTP, снаряженная масса — 2461 кг.

Также у Volvo XC90 есть мягкогибридная полноприводная версия B5 AWD — точно такая же, как у Volvo XC60, но Volvo XC90 B5 AWD из-за более крупных размеров и большей массы разгоняется до 100 км/ч за 7,7 с, а не за 6,9 с.

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Заказы на обновлённые Volvo XC60 и Volvo XC90 уже принимаются. В Германии Volvo XC60 T6 AWD Long Range PHEV стоит от 69 990 евро, Volvo XC60 T8 AWD Long Range PHEV — от 78 990 евро, базовый Volvo XC60 B5 AWD — от 59 990 евро.

Базовый Volvo XC90 B5 AWD стоит в Германии от 81 490 евро, Volvo XC90 T8 AWD Long Range PHEV — от 90 990 евро.