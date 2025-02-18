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  • Бестселлер Volvo XC60 обновился в стиле старшего кроссовера Volvo XC90

Бестселлер Volvo XC60 обновился в стиле старшего кроссовера Volvo XC90

18.02.2025 2513 0 0

Шведская марка представила рестайлинговую версию своей самой популярной модели – паркетника XC60. Пятидверке слегка подправили внешность, в салоне появилась новая мультимедиа с более крупным экраном.

Кроссовер Volvo XC60 актуального поколения на платформе SPA в строю с 2017 года, в 2021-м его слегка обновили. Модель получилась весьма удачной. Например, она была удостоена титула «Лучший автомобиль в мире-2018», ее также признали автомобилем года сезона 2017-2018 в Японии. Кроме того, паркетник возглавляет личный рейтинг продаж бренда. Согласно статистике JATO Dynamics, в Европе в прошлом году было реализовано 90 013 кроссоверов Volvo XC60, что на 10% больше по сравнению с 2023-м. А общий тираж паркетника по всему миру, по данным уже самой компании, в 2024-м составил 230 853 экземпляра (+1%). И вот XC60 снова модернизирован.

Обновленный Volvo XC60
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Обновленный Volvo XC60
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Обновленный Volvo XC60
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Обновленный Volvo XC60
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Обновленный Volvo XC60
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Обновленный Volvo XC60
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Обновленный Volvo XC60
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Внешне кроссовер изменился по подобию старшей модели Volvo XC90, которую обновили в прошлом году. Так, на радиаторной решетке Volvo XC60 теперь тоже красуются скошенные полоски вместо горизонтальных плашек. Еще подретушировали бамперы и затемнили задние фонари, изменен дизайн колес. Наконец, была расширена палитра цветов кузова.

Обновленный Volvo XC60
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Обновленный Volvo XC60
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Обновленный Volvo XC60
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Обновленный Volvo XC60
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Главной обновкой в салоне стала более шустрая мультимедийная система с увеличенным вертикальным планшетом – опять же как у Volvo XC90. Диагональ дисплея отныне составляет 11,2 дюйма (было 9 дюймов). Из-за этого экран теперь возвышается над передней панелью, а не встроен в нее. Сама мультимедиа имеет улучшенную графику и сервисы Google. Также освежили материалы отделки, плюс появились новые подстаканники и модернизированная беспроводная зарядка для смартфона. Разумеется, как и прежде, в список оборудования Volvo XC60 еще входит множество водительских ассистентов.

Обновленный Volvo XC60
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Обновленный Volvo XC60
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Обновленный Volvo XC60
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Обновленный Volvo XC60
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Обновленный Volvo XC60
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Обновленный Volvo XC60
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Обновленный Volvo XC60
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Обновленный Volvo XC60
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Обновленный Volvo XC60
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О технике ни глобальный пресс-офис марки, ни отдельные европейские подразделения не рассказали. Впрочем, рестайлинговый Volvo XC60 уже доступен к заказу в некоторых странах, и у него прежняя «начинка». В Старом Свете основная ставка сделана на полноприводные подзаряжаемые гибриды T6 и T8. Обе модификации имеют установку на базе бензинового турбомотора 2.0 и батарею емкостью 18,8 кВт*ч. Суммарная мощность версии T6 – 350 л.с., варианта T8 – 455 л.с. Кое-где еще представлены «мягкогибридные» исполнения.

Обновленный Volvo XC60
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Обновленный Volvo XC60
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Обновленный Volvo XC60
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Во Франции, например, обновленный Volvo XC60 в версии T6 стоит от 69 450 евро, что эквивалентно около 6,7 млн рублей по актуальному курсу. Полномасштабные продажи рестайлингового кроссовера стартуют весной.

Дореформенный Volvo XC60
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Дореформенный Volvo XC60
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Тем временем Volvo готовит к премьере электрический кроссовер EX60, который станет альтернативой нынешнему XC60.

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