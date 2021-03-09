Volvo XC60 довели до 2022 модельного года: декор, гугловский набор и «роскошь» без кожи

Паркетнику шведской марки лишь слегка подправили экстерьер, главная обновка внутри – мультимедиа на Андроиде. О моторах тишина, то есть они, видимо, прежние.

Кроссовер Volvo XC60 второго поколения дебютировал четыре года назад, он остается бестселлером марки, хотя в глобальном масштабе продажи просели: в ковидном 2020-м по всему миру реализовано 191 696 единиц, что на 6,5% меньше, чем в 2019-м. Впрочем, если брать крупнейшие рынки, то «минус» зафиксирован только в Европе (70 533 шт., — 14%; здесь и далее – статистика CarSalesBase), тогда как в Штатах и Китае спрос вырос (32 078 и 62 739 шт. соответственно, +5% и +3%). Может, поэтому после планового обновления кросс так легко спутать с дореформенной версией?

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Итак, у XC60 подретушировали радиаторную решетку и бамперы, расширены палитра цветов кузова и ассортимент колесных дисков. В салоне – новый мультимедийный комплекс на операционной системе Android (доступ к Google Play, Assistant и Maps), при этом экран вроде бы прежний. Отметим, первым такую мультимедиа получил электрический кросс Volvo XC40 Recharge, а теперь, помимо XC60, она также заявлена для Volvo S90, V90 и V90 Cross Country 2022 модельного года.



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Также бестселлеру марки достались новые материалы отделки интерьера, причем в Volvo отдельно отметили «роскошные варианты без использования кожи». Ну и еще системы безопасности теперь объединены в комплекс под названием ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), он включает «множество радаров, камер и ультразвуковых датчиков»: в частности, имеются системы автоторможения и обнаружения других участников дорожного движения, полуавтономная система Pilot Assist (берет на себя функции рулевого управления, разгона и торможения на скорости до 130 км/ч, но только на дорогах с четко различимой разметкой).



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О моторах в Volvo не упомянули – видимо, они прежние. В России, например, дореформенный кроссовер сегодня представлен с бензиновым турбодвигателем T5 (249 л.с.), турбодизелями D4 (190 л.с.) и D5 (235 л.с.), плюс подзаряжаемый гибрид T8 (320 + 87 л.с.). В Европе есть «мягкогибридные» версии.



Обновленный Volvo XC60 встанет на конвейер в конце мая. Сроки появления на российском рынке пока не объявлены. У нас паркетник тоже возглавляет личный рейтинг марки, но он в «минусе»: в 2020-м реализовано 2998 единиц, что на 11% меньше, чем годом ранее.